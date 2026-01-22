Pubblicità
Antonio ConteGetty Images
Lelio Donato

Conte in totale emergenza nella settimana più importante: Lang e Lucca ceduti prima di Juventus-Napoli, Neres e Politano ancora infortunati

Il Napoli ha definito le cessioni di Noa Lang e Lucca che possono sbloccare il mercato. Ma contro la Juventus sarà totale emergenza. Conte si consola col parziale recupero di Lukaku che andrà in panchina.

Il Napoli si appresta a vivere una settimana decisiva per la propria stagione. E lo farà in totale emergenza.

La società ha infatti definito proprio in queste ore una doppia cessione, necessaria per sbloccare il mercato in entrata ma che nell'immediato priva Conte di altre due possibili alternative.

Stiamo ovviamente parlando di Noa Lang e Lorenzo Lucca che lasceranno Napoli dopo pochi mesi per trasferirsi rispettivamente al Galatasaray e al Nottingham Forest.

Conte dovrà quindi preparare le sfide contro Juventus e Chelsea con gli uomini contati soprattutto in attacco.

  • LUCCA VOLA IN INGHILTERRA

    Nella giornata di giovedì 22 gennaio il Napoli ha definito la cessione di Lorenzo Lucca al Nottingham Forest.

    L'attaccante ha accettato il trasferimento in Inghilterra dove si trasferisce con la formula del prestito con diritto di riscatto.

    Il Napoli in totale potrebbe incassare circa 41 milioni di euro nel caso in cui il club inglese acquisterà Lucca a titolo definitivo tra sei mesi.

  • LANG VA AL GALATASARAY

    Quella di Lucca è la seconda cessione del Napoli nel giro di poche ore.

    Manna ha infatti raggiunto l'accordo col Galatasaray per il trasferimento di Noa Lang, anche lui arrivato in azzurro solo pochi mesi fa ma mai integratosi appieno negli schemi di Conte.

    L'olandese raggiunge Istanbul in prestito con diritto di riscatto. Il Napoli incassa subito due milioni di euro a cui se ne aggiungeranno altri trenta in caso di riscatto.

  • Rasmus Hojlund Napoli ParmaGetty Images

    EMERGENZA IN ATTACCO CONTRO LA JUVENTUS

    Dopo le cessioni di Lang e Lucca sarà totale emergenza in attacco per Conte domenica sera sul campo della Juventus.

    A guidare il reparto sarà ancora Rasmus Hojlund, alle sue spalle probabilmente giocheranno ancora Elmas e il giovane Vergara come già accaduto in Champions League.

    Anche perché Neres e Politano, attualmente infortunati, non ci saranno. Dunque le uniche alternative in panchina saranno Ambrosino e Lukaku.

    Quest'ultimo però è appena tornato a disposizione dopo il grave infortunio e ha solo pochi minuti nelle gambe.

  • PERCHÈ IL NAPOLI HA CEDUTO LANG E LUCCA

    Ma perché il Napoli ha ceduto proprio ora Lang e Lucca?

    La società azzurra ha bisogno di liberare risorse per sbloccare il mercato in entrata e regalare a Conte qualche rinforzo.

    Il Napoli infatti non ha ottenuto l'ok dalla Figc per lo stop al mercato a saldo zero, imposto a causa del rapporto tra fatturato e costo del lavoro allargato che non rispettava le norme vigenti.

    Nei prossimi giorni Manna proverà quindi ad acquistare un attaccante e un esterno offensivo che possano sostituire i due partenti.

  • QUANDO TORNANO NERES E POLITANO

    Il più vicino al rientro sembra David Neres.

    L'esterno brasiliano si era fermato contro la Lazio per un problema alla caviglia e aveva saltato le successive gare contro Verona e Inter.

    Nella gara casalinga contro il Parma era subentrato ma ha accusato ancora dolore. Da qui il nuovo stop che lo terrà fuori a Torino. La speranza di Conte è quella di averlo almeno in panchina per la decisiva sfida di Champions League contro il Chelsea.

    Servirà più tempo per rivedere Politano che ha accusato un infortunio muscolare contro il Sassuolo. Il suo rientro non è previsto prima di febbraio.

Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Napoli crest
Napoli
NAP
0