Conte in totale emergenza nella settimana più importante: Lang e Lucca ceduti prima di Juventus-Napoli, Neres e Politano ancora infortunati

Il Napoli si appresta a vivere una settimana decisiva per la propria stagione. E lo farà in totale emergenza.
La società ha infatti definito proprio in queste ore una doppia cessione, necessaria per sbloccare il mercato in entrata ma che nell'immediato priva Conte di altre due possibili alternative.
Stiamo ovviamente parlando di Noa Lang e Lorenzo Lucca che lasceranno Napoli dopo pochi mesi per trasferirsi rispettivamente al Galatasaray e al Nottingham Forest.
Conte dovrà quindi preparare le sfide contro Juventus e Chelsea con gli uomini contati soprattutto in attacco.