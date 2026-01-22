Conte in totale emergenza nella settimana più importante: Lang e Lucca ceduti prima di Juventus-Napoli, Neres e Politano ancora infortunati

Dopo le cessioni di Lang e Lucca sarà totale emergenza in attacco per Conte domenica sera sul campo della Juventus.

A guidare il reparto sarà ancora Rasmus Hojlund, alle sue spalle probabilmente giocheranno ancora Elmas e il giovane Vergara come già accaduto in Champions League.

Anche perché Neres e Politano, attualmente infortunati, non ci saranno. Dunque le uniche alternative in panchina saranno Ambrosino e Lukaku.

Quest'ultimo però è appena tornato a disposizione dopo il grave infortunio e ha solo pochi minuti nelle gambe.