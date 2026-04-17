Conte cambia il Napoli, due novità contro la Lazio: difesa ridisegnata e possibile rivoluzione a centrocampo

Un restyling mirato, senza stravolgimenti ma con interventi puntuali in ogni reparto.
Il Napoli si prepara alla sfida contro la Lazio con alcune novità di formazione che potrebbero incidere sull’equilibrio della squadra.
Antonio Conte è orientato a inserire dal primo minuto Beukema in difesa e Alisson Santos sulla trequarti, modificando così l’assetto visto contro il Parma.
Le scelte definitive arriveranno dopo la rifinitura, ma le indicazioni emerse nell’ultimo allenamento tecnico-tattico delineano già un possibile nuovo volto degli azzurri.