Conte cambia il Napoli, due novità contro la Lazio: difesa ridisegnata e possibile rivoluzione a centrocampo

Il primo intervento riguarda la linea arretrata. Secondo La Gazzetta dello Sport, Beukema è in vantaggio su Juan Jesus e si prepara a partire titolare sulla corsia destra, dopo due gare iniziate dalla panchina.

Al centro sarà confermato Buongiorno, mentre Olivera agirà sulla sinistra. La difesa, dunque, appare definita, con l’inserimento dell’olandese che rappresenta la principale novità rispetto alle ultime uscite.

Sulla stessa fascia resta aperto il ballottaggio tra Gutierrez e Politano, con lo spagnolo leggermente favorito.

La scelta definitiva dipenderà dalle condizioni atletiche e dalla risposta nella rifinitura mattutina, in una valutazione che tiene conto sia dell’aspetto tattico sia della brillantezza fisica.



