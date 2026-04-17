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SSC Napoli v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Conte cambia il Napoli, due novità contro la Lazio: difesa ridisegnata e possibile rivoluzione a centrocampo

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Napoli vs Lazio

Dopo il pari del Tardini contro il Parma, l'allenatore del Napoli è intenzionato a cambiare qualcosa nella formazione che affronterà la Lazio dell'ex Sarri: Anguissa verso la panchina, pronti Beukema e Alisson dal 1'.

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Un restyling mirato, senza stravolgimenti ma con interventi puntuali in ogni reparto.

Il Napoli si prepara alla sfida contro la Lazio con alcune novità di formazione che potrebbero incidere sull’equilibrio della squadra.

Antonio Conte è orientato a inserire dal primo minuto Beukema in difesa e Alisson Santos sulla trequarti, modificando così l’assetto visto contro il Parma.

Le scelte definitive arriveranno dopo la rifinitura, ma le indicazioni emerse nell’ultimo allenamento tecnico-tattico delineano già un possibile nuovo volto degli azzurri.

  • DIFESA RIDISEGNATA

    Il primo intervento riguarda la linea arretrata. Secondo La Gazzetta dello Sport, Beukema è in vantaggio su Juan Jesus e si prepara a partire titolare sulla corsia destra, dopo due gare iniziate dalla panchina.

    Al centro sarà confermato Buongiorno, mentre Olivera agirà sulla sinistra. La difesa, dunque, appare definita, con l’inserimento dell’olandese che rappresenta la principale novità rispetto alle ultime uscite.

    Sulla stessa fascia resta aperto il ballottaggio tra Gutierrez e Politano, con lo spagnolo leggermente favorito.

    La scelta definitiva dipenderà dalle condizioni atletiche e dalla risposta nella rifinitura mattutina, in una valutazione che tiene conto sia dell’aspetto tattico sia della brillantezza fisica.


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  • POSSIBILE SVOLTA CON ALISSON

    Il cambiamento più significativo potrebbe arrivare però a centrocampo. Per La Gazzetta dello Sport, Anguissa va verso la panchina dopo essere apparso appesantito, lasciando spazio a una soluzione diversa accanto a Lobotka.

    In questo scenario, McTominay sarebbe pronto a scalare in mediana, modificando gli equilibri della squadra.

    A beneficiarne sarebbe Alisson Santos, destinato a occupare la posizione tra le linee. Il suo ingresso garantirebbe maggiore dinamismo offensivo, grazie alla capacità di saltare l’uomo e cambiare passo, offrendo al Napoli una soluzione più incisiva nella fase di attacco.


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  • SCELTE CONTE E CONFERME

    Le due novità principali - Beukema e Alisson titolari - erano già state anticipate dal loro impiego nel secondo tempo contro il Parma ed entrambi sono ora pronti per partire dall’inizio contro la Lazio.

    Le modifiche riguarderanno dunque Juan Jesus e Anguissa, mentre per il resto Conte sembra orientato a confermare gran parte dell’undici visto al Tardini.

    L’allenamento di rifinitura rappresenterà il passaggio decisivo per sciogliere gli ultimi dubbi, soprattutto sugli esterni, ma l’impianto della squadra appare già delineato.


  • NAPOLI TRA RIMPIANTI E AMBIZIONI

    Il Napoli arriva alla sfida con la Lazio dopo il pareggio per 1-1 contro il Parma, risultato che ha allontanato l’Inter in classifica.

    Nel post-partita, Conte ha parlato di rimpianto ma ha ribadito che il sogno resta vivo finché l’aritmetica lo consentirà, chiedendo alla squadra di vincere tutte le ultime sei partite.

    Un dato incoraggiante per gli azzurri è il rendimento interno: il Napoli non perde al Maradona dall’8 dicembre 2024, quando fu proprio la Lazio a imporsi grazie a una rete di Gustav Isaksen.

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