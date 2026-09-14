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US Sassuolo v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Conte al posto di Spalletti sulla panchina della Juventus? Carnevali: "Cambiare allenatore non è nel mio spirito"

Serie A
Juventus
L. Spalletti
A. Conte

L'amministratore delegato della Juventus Giovanni Carnevali difende Spalletti dopo la sconfitta contro il Sassuolo: "È un allenatore straordinario, uno dei migliori in assoluto. Bisogna dare tempo e avere pazienza".

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La prima sconfitta stagionale della Juventus, beffata ieri sera dal Sassuolo di Aquilani in un finale rocambolesco, ha rimesso fortemente in discussione la stabilità della panchina di Luciano Spalletti, considerato uno dei principali responsabili delle difficoltà manifestate in queste prime giornate dai bianconeri.

E se una grande fetta di tifosi juventini invoca a gran voce il cambio in panchina e il ritorno a Torino di Antonio Conte, Giovanni Carnevali, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Anch'Io Sport, ha spento sul nascere qualsiasi suggestione, ribadendo la sua fiducia nel tecnico di Certaldo.

  • "CAMBIARE ALLENATORE NON È NEL MIO SPIRITO"

    Carnevali ha spiegato che bisognerà pazientare, ammettendo che potranno esserci altri passi falsi nel percorso bianconero:"Spalletti è un allenatore straordinario, uno dei migliori in assoluto - ha sottolineato l'amministratore delegato della Juventus - Cambiare allenatore non è nel mio spirito, dobbiamo cercare di programmare e costruire, bisogna dare del tempo e avere pazienza, sapendo che bisognerà ingoiare bocconi amari ma poi troveremo anche soddisfazione da parte nostra. Nel calcio ci sono i cicli, ci sono periodi in cui si è all'apice e altri in cui si è in difficoltà e da queste bisogna uscirne".

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  • "L'OBIETTIVO DELLA JUVENTUS È VINCERE"

    Le ambizioni della Juventus restano altissime, come sottolineato da Carnevali: "Il nostro obiettivo? L'obiettivo di una squadra come la Juve è quello di vincere, allo stesso tempo devi capire a che punto e dove vuoi andare. Le chiacchiere contano poco e nulla, io conosco solo il metodo del lavoro. Noi dobbiamo lavorare. L'Europa League? "Dobbiamo cercare il massimo risultato: c'è ancora molto da fare per competere per lo scudetto e l'Europa League, pur non essendo un torneo facile, può essere e diventare per noi un'opportunità".

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  • "DI POSITIVO TROVO LO SPIRITO DI SQUADRA"

    Secondo Carnevali, nonostante il 3-2 maturato a Reggio Emilia, si son viste anche cose positive nella Juventus di ieri sera:"Se guardiamo il risultato, è sicuramente negativo. Abbiamo commesso vari errori che la Juventus non può fare, pur creando occasioni. Fa parte del percorso di crescita di questa squadra e società. Abbiamo cercato di vincere a tutti i costi, ma in questo modo perdendo così equilibrio contro una squadra forte come il Sassuolo. Diamo il merito anche agli avversari. Di positivo trovo lo spirito di voler cercare a tutti costi il risultato positivo. Spero che questa sconfitta sia di insegnamento, le colpe non sono solo della difesa ma di tutti noi"

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