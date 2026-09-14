Conte al posto di Spalletti sulla panchina della Juventus? Carnevali: "Cambiare allenatore non è nel mio spirito"

La prima sconfitta stagionale della Juventus, beffata ieri sera dal Sassuolo di Aquilani in un finale rocambolesco, ha rimesso fortemente in discussione la stabilità della panchina di Luciano Spalletti, considerato uno dei principali responsabili delle difficoltà manifestate in queste prime giornate dai bianconeri.
E se una grande fetta di tifosi juventini invoca a gran voce il cambio in panchina e il ritorno a Torino di Antonio Conte, Giovanni Carnevali, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Anch'Io Sport, ha spento sul nascere qualsiasi suggestione, ribadendo la sua fiducia nel tecnico di Certaldo.