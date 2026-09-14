Conte al posto di Spalletti sulla panchina della Juventus? Carnevali: "Cambiare allenatore non è nel mio spirito"

Carnevali ha spiegato che bisognerà pazientare, ammettendo che potranno esserci altri passi falsi nel percorso bianconero:"Spalletti è un allenatore straordinario, uno dei migliori in assoluto - ha sottolineato l'amministratore delegato della Juventus - Cambiare allenatore non è nel mio spirito, dobbiamo cercare di programmare e costruire, bisogna dare del tempo e avere pazienza, sapendo che bisognerà ingoiare bocconi amari ma poi troveremo anche soddisfazione da parte nostra. Nel calcio ci sono i cicli, ci sono periodi in cui si è all'apice e altri in cui si è in difficoltà e da queste bisogna uscirne".