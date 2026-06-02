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Conte al Fenerbahce con Maldini come consulente: il piano di Hakan Safi per vincere le elezioni

Calciomercato
A. Conte
Fenerbahce

I piani del candidato presidente verso le elezioni

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Hakan Safi ha le idee chiarissime su come provare a vincere la sfida elettorale con Aziz Yildirim per la presidenza del Fenerbahce: Antonio Conte in panchina e Paolo Maldini nel ruolo di consulente. Il Corriere dello Sport fornisce i dettagli della proposta che da Istanbul sarebbe stata messa sul piatto dell'allenatore pugliese, fresco di addio al Napoli.

  • RICCHISSIME OFFERTE

    15 milioni di euro a stagione la proposta subordinata all'elezione di Safi, per la quale bisogna attendere il fine settimana. Conte ha registrato e ha cominciato a valutare, ma, si legge sul Corriere dello Sport, ha anche due offerte in Arabia Saudita superiori ai 25 milioni di euro a stagione percepiti all’Al-Hilal da Simone Inzaghi.

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  • E LA NAZIONALE?

    E sullo sfondo c’è sempre la questione della panchina della Nazionale: in questo momento, assicura il quotidiano, il favorito è Roberto Mancini, a sua volta reduce dalla vittoria del campionato in Qatar alla guida dell’Al-Sadd, ma la situazione potrà diventare definitivamente chiara, anche qui, soltanto dopo l’elezione del nuovo presidente federale, prevista il 22 giugno.

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