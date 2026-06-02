Conte al Fenerbahce con Maldini come consulente: il piano di Hakan Safi per vincere le elezioni

15 milioni di euro a stagione la proposta subordinata all'elezione di Safi, per la quale bisogna attendere il fine settimana. Conte ha registrato e ha cominciato a valutare, ma, si legge sul Corriere dello Sport, ha anche due offerte in Arabia Saudita superiori ai 25 milioni di euro a stagione percepiti all’Al-Hilal da Simone Inzaghi.