Contatti Thiago Motta-Lazio per il dopo Sarri: Lotito valuta anche Palladino, Pisacane, Conceicao e Almeyda, via al casting per la panchina biancoceleste

Tra i profili italiani seguiti dalla Lazio ci sono anche Raffaele Palladino e Fabio Pisacane.
Palladino è in uscita dall’Atalanta e il suo futuro potrebbe intrecciarsi proprio con quello di Sarri nel caso in cui il tecnico toscano scegliesse Bergamo.
Dopo le esperienze con Monza e Fiorentina, Palladino ha rilanciato l’Atalanta dopo il periodo difficile seguito alla gestione Juric, riportando la squadra a competere anche in Champions League fino all’eliminazione contro il Bayern Monaco.
La stagione si è chiusa con il settimo posto e la qualificazione in Conference League, oltre alla semifinale di Coppa Italia persa ai rigori proprio contro la Lazio.
Pisacane rappresenta invece uno dei nomi emergenti, dopo aver raggiunto una salvezza tranquilla con il Cagliari valorizzando numerosi giovani, diventando l’allenatore che ha schierato più calciatori classe 2005, ben nove.
Resta sullo sfondo anche Gennaro Gattuso, profilo che Lotito avrebbe preso in considerazione più volte negli ultimi anni. Dopo l’esperienza con la Nazionale, Gattuso era stato contattato dal Torino, ma senza sviluppi concreti.