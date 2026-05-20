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Juventus v Atalanta - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Contatti Thiago Motta-Lazio per il dopo Sarri: Lotito valuta anche Palladino, Pisacane, Conceicao e Almeyda, via al casting per la panchina biancoceleste

Serie A
Lazio

L’ex tecnico della Juventus potrebbe ripartire dalla panchina biancoceleste: in corsa anche Palladino, Pisacane, Conceicao e Almeyda per il dopo Sarri.

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Maurizio Sarri è pronto a salutare nuovamente la Lazio. Il tecnico incontrerà Claudio Lotito dopo l’ultima partita stagionale e successivamente sceglierà la sua prossima destinazione tra Napoli e Atalanta.

La società biancoceleste, intanto, ha già avviato le valutazioni per il futuro della panchina.

A Formello è iniziato un nuovo casting dopo una serie di cambi tecnici che, dal marzo 2024 in poi, hanno visto alternarsi Tudor, Baroni e lo stesso Sarri.

  • THIAGO MOTTA-LAZIO, PRIMI CONTATTI

    Il nome emerso nelle ultime ore è quello di Thiago Motta. Il Corriere dello Sport riferisce che ci sarebbe già stato un sondaggio con l’ex allenatore della Juventus, legato ai bianconeri da un contratto fino al 2027 da 5,5 milioni lordi a stagione.

    Negli ultimi mesi Thiago Motta aveva ricevuto interessamenti da Monaco, Bayer Leverkusen, Spartak Mosca e Real Sociedad, senza però accettare nessuna proposta.

    La Lazio potrebbe rappresentare una nuova opportunità per il tecnico, reduce da un’esperienza molto positiva al Bologna e da una parentesi complicata alla Juventus.


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  • PALLADINO E PISACANE IN LISTA

    Tra i profili italiani seguiti dalla Lazio ci sono anche Raffaele Palladino e Fabio Pisacane.

    Palladino è in uscita dall’Atalanta e il suo futuro potrebbe intrecciarsi proprio con quello di Sarri nel caso in cui il tecnico toscano scegliesse Bergamo.

    Dopo le esperienze con Monza e Fiorentina, Palladino ha rilanciato l’Atalanta dopo il periodo difficile seguito alla gestione Juric, riportando la squadra a competere anche in Champions League fino all’eliminazione contro il Bayern Monaco.

    La stagione si è chiusa con il settimo posto e la qualificazione in Conference League, oltre alla semifinale di Coppa Italia persa ai rigori proprio contro la Lazio.

    Pisacane rappresenta invece uno dei nomi emergenti, dopo aver raggiunto una salvezza tranquilla con il Cagliari valorizzando numerosi giovani, diventando l’allenatore che ha schierato più calciatori classe 2005, ben nove.

    Resta sullo sfondo anche Gennaro Gattuso, profilo che Lotito avrebbe preso in considerazione più volte negli ultimi anni. Dopo l’esperienza con la Nazionale, Gattuso era stato contattato dal Torino, ma senza sviluppi concreti.


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  • GLI EX CALCIATORI BIANCOCELESTI

    Tra le ipotesi considerate dalla società ci sono anche alcuni ex protagonisti dello Scudetto del 2000: Sergio Conceicao e Matías Almeyda.

    Conceicao è attualmente alla guida dell’Al-Ittihad e potrebbe tornare in Italia per una nuova esperienza in biancoceleste. Almeyda, invece, è reduce dall’esonero al Siviglia.

    L’argentino avrebbe già ricevuto un’offerta dai messicani del Rayados Monterrey.

    Entrambi, secondo il Corriere dello Sport, rappresenterebbero anche un forte richiamo per la tifoseria, con l’obiettivo di riportare entusiasmo allo stadio Olimpico.


  • KLOSE E RUNJAIC TRA LE ALTERNATIVE

    Nelle ultime valutazioni della Lazio torna anche il nome di Miroslav Klose, oggi tecnico del Norimberga in Serie B tedesca.

    Tra i profili monitorati compare inoltre Kosta Runjaic, attualmente all’Udinese.

    il club attenda prima la decisione definitiva di Sarri sul proprio futuro. Solo dopo la comunicazione ufficiale dell’allenatore, Lotito potrà accelerare per scegliere il nuovo tecnico della Lazio.

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