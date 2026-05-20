Contatti Thiago Motta-Lazio per il dopo Sarri: Lotito valuta anche Palladino, Pisacane, Conceicao e Almeyda, via al casting per la panchina biancoceleste

Maurizio Sarri è pronto a salutare nuovamente la Lazio. Il tecnico incontrerà Claudio Lotito dopo l’ultima partita stagionale e successivamente sceglierà la sua prossima destinazione tra Napoli e Atalanta.

La società biancoceleste, intanto, ha già avviato le valutazioni per il futuro della panchina.

A Formello è iniziato un nuovo casting dopo una serie di cambi tecnici che, dal marzo 2024 in poi, hanno visto alternarsi Tudor, Baroni e lo stesso Sarri.