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Alessandro De Felice

Contatti Juventus-Bernardo Silva, il club bianconero prepara l'offerta per il capitano del Manchester City: stipendio e durata del contratto, i dettagli

Triennale con opzione e ingaggio da top player per il portoghese: Spalletti lo vuole per il salto di qualità, ma la concorrenza internazionale non manca.

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La Juventus alza il tiro nella corsa a Bernardo Silva e prepara un’offerta per provare a convincere il capitano del Manchester City, in scadenza a giugno. 

I bianconeri hanno messo sul tavolo un contratto triennale con opzione per il quarto anno, con un ingaggio da circa i 7-8 milioni a stagione, nel tentativo di anticipare la concorrenza internazionale e assicurarsi uno degli svincolati più ambiti del mercato.

Attesa la risposta del fuoriclasse portoghese, tentato dall’opzione italiana e da un’avventura con la maglia bianconera in Serie A.

  • ECCEZIONE ALLA REGOLA

    Come riferisce La Gazzetta dello Sport, la Juventus ha scelto di rompere gli indugi per il fuoriclasse portoghese.

    Il club bianconero ha deciso di derogare la propria linea sugli over 30. Bernardo Silva, 31 anni, rappresenta un’eccezione: un profilo di leadership, esperienza e qualità ritenuto fondamentale per accelerare la crescita della squadra.

    La proposta è già stata comunicata al suo agente Jorge Mendes, con la società pronta a “quasi tutto” pur di convincere il giocatore. 

    Non potendo competere economicamente con alcune superpotenze, la Juventus punta su tre leve: il fascino del club, il progetto tecnico e la volontà di aprire un nuovo ciclo vincente.

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  • LA REAZIONE DI BERNARDO SILVA

    Bernardo Silva ha apprezzato il tentativo, ma non ha ancora preso una decisione definitiva.

    Il centrocampista portoghese ha totalizzato con la maglia dei Citizens 6 Premier League, una Champions League, 448 presenze, 76 goal e 77 assist.

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  • LA POSIZIONE DEL GIOCATORE E LA CONCORRENZA

    Secondo La Gazzetta dello Sport, Bernardo Silva è orientato a cambiare aria e cerca una nuova esperienza di alto livello per il finale della carriera. La Juventus rappresenta una destinazione intrigante, ma non l’unica.

    Sul giocatore ci sono anche Barcellona, Benfica, Galatasaray, club arabi e società della MLS. Il portoghese ha fatto sapere a tutte le pretendenti che difficilmente scioglierà le riserve prima della fine di aprile, prendendosi il tempo necessario per valutare ogni opzione.

    In casa bianconera resta quindi prudenza, consapevoli della forte concorrenza e della necessità di attendere sviluppi nelle prossime settimane.

  • IL RUOLO CHIAVE DI SPALLETTI

    Luciano Spalletti considera Bernardo Silva il profilo ideale per innalzare il livello della squadra. Il tecnico, vicino al rinnovo fino al 2027 con opzione per il 2028, vede nel portoghese un mix di qualità tecniche, intelligenza tattica e leadership.

    La sua versatilità rappresenta un ulteriore punto di forza: trequartista, regista o centrocampista totale, l’inserimento tattico non sarebbe un problema. 

    L’obiettivo della Juventus è chiaro: inserire almeno un paio di campioni di livello internazionale per compiere un salto immediato.

    Il portoghese, forte di 24 trofei conquistati tra club e nazionale rappresenta il profilo ideale per guidare un nuovo ciclo.

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  • GLI ASSIST PER LA JUVE

    A spingere verso Torino c’è anche il pressing dell’ambiente portoghese. Francisco Conceicao, compagno di nazionale, ha già pubblicamente sponsorizzato la Juventus: 

    “Se Bernardo Silva mi chiede della Juventus gli dirò che qui vogliamo vincere. Bernardo è un top e tutti i club del mondo lo vorrebbero”.

    Anche l’ex bianconero Miralem Pjanic si è espresso in modo netto, sottolineando come il portoghese rappresenterebbe il colpo in grado di cambiare immediatamente il volto della squadra: 

    “Bernardo Silva è il campione che manca a Spalletti, sarebbe uno di quei colpi che ti fa svoltare immediatamente”.

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