Contatti Juventus-Bernardo Silva, il club bianconero prepara l'offerta per il capitano del Manchester City: stipendio e durata del contratto, i dettagli

La Juventus alza il tiro nella corsa a Bernardo Silva e prepara un’offerta per provare a convincere il capitano del Manchester City, in scadenza a giugno.
I bianconeri hanno messo sul tavolo un contratto triennale con opzione per il quarto anno, con un ingaggio da circa i 7-8 milioni a stagione, nel tentativo di anticipare la concorrenza internazionale e assicurarsi uno degli svincolati più ambiti del mercato.
Attesa la risposta del fuoriclasse portoghese, tentato dall’opzione italiana e da un’avventura con la maglia bianconera in Serie A.