Contatti Juventus-Bernardo Silva, il club bianconero prepara l'offerta per il capitano del Manchester City: stipendio e durata del contratto, i dettagli

Secondo La Gazzetta dello Sport, Bernardo Silva è orientato a cambiare aria e cerca una nuova esperienza di alto livello per il finale della carriera. La Juventus rappresenta una destinazione intrigante, ma non l’unica.

Sul giocatore ci sono anche Barcellona, Benfica, Galatasaray, club arabi e società della MLS. Il portoghese ha fatto sapere a tutte le pretendenti che difficilmente scioglierà le riserve prima della fine di aprile, prendendosi il tempo necessario per valutare ogni opzione.

In casa bianconera resta quindi prudenza, consapevoli della forte concorrenza e della necessità di attendere sviluppi nelle prossime settimane.