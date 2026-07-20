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Guida Asta Fantacalcio
Marco Trombetta

Consigli Fantacalcio Serie A 2026/2027: chi prendere all'asta, la guida completa, divisione in fasce e ruoli

Fantacalcio

Chi prendere all'asta del Fantacalcio 2026-2027: portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti migliori da comprare. Tutti i consigli.

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I giocatori da comprare all'asta del Fantacalcio 2026-2027: big, consigliati e scommesse, fascia per fascia. Tutti i consigli sui migliori portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti su cui puntare.

L'analisi dettagliata, ruolo per ruolo, sui big da prendere investendo una grossa cifra, sui giocatori da bonus, i titolari da buon voto o gli slot low cost per completare i reparti.

Senza dimenticare le scommesse, quei giocatori da prendere a 1 sperando nella grande intuizione. Una guida completa per arrivare all'asta più preparati che mai.

  • Portieri da prendere all'asta del Fantacalcio
  • Difensori da prendere all'asta del Fantacalcio
  • Centrocampisti da prendere all'asta del Fantacalcio
  • Attaccanti da prendere all'asta del Fantacalcio
  • Josep Martinez InterGetty

    PORTIERI DA PRENDERE ASTA FANTACALCIO

    • Tutti i consigli sui portieri e la divisione per fascia per l'asta del fantacalcio.
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  • 🔝 Portieri top

    • Butez, Maignan, Martinez, Meret, Svilar


    I migliori portieri dell'ultima stagione in termini di fanta-media e clean sheet sono stati Svilar, Butez e Maignan. Il numero uno del Como è stato anche quello col maggior numero di clean sheet, ben 19 in totale, uno in più di Svilar.

    Se volete fare un investimento tra i pali, vale la pena farlo per loro. Ma attenzione al Pepo Martinez, nuovo titolare in porta nell'Inter dopo l'addio di Sommer. Potrebbe davvero essere uno dei nuovi top di questa stagione, sia in termini di voti che di clean sheet.

    E poi occhio anche a Meret, che Allegri ha scelto come suo portiere titolare a discapito di Milinkovic-Savic. Non essendo in hype, dopo l'ultima stagione, può essere sottovalutato all'asta e diventare uno dei migliori portiere da prendere come rapporto qualità-prezzo.

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  • ✅ Portieri consigliati

    • Carnesecchi, De Gea, Falcone, Motta, Okoye


    Miglior fanta-media della scorsa stagione tra i portieri, Carnesecchi è giusto un gradino sotto ai top. Con Sarri può vivere un campionato persino migliore dell'ultimo. Portiere da modificatore, così come Falcone, che nonostante giochi nel Lecce rimane una garanzia di voti alti e in leghe numerose è praticamente un big.

    De Gea può vivere la stagione del riscatto in una Fiorentina super ambiziosa. L'hype inevitabilmente è sceso, per questo lo consigliamo, specie se il prezzo dovesse rimanere contenuto. Motta è un altro portiere da modificatore, a prescindere dai goal subiti porta sempre ottimi voti. Una bella chiamata.

    Okoye, al netto degli infortuni, è uno dei primi nomi a cui pensare per formare una coppia da alternare. Potenzialmente un ottimo titolare in leghe numerose.

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  • 🎁 Scommesse

    • Caprile, Di Gregorio, Muric, Paleari, Ravaglia, Skorupski, Stankovic, Suzuki


    La scelta sul portiere della Juventus inevitabilmente condiziona Di Gregorio, che comunque vuole giocarsi le sue chance e all'asta diventa una scommessa low cost. che si può solo vincere.

    Skorupski in top 10 come fanta-media nell'ultimo campionato, ma l'alternanza con Ravaglia (chiamata super low cost da non sottovalutare) lo rende più che altro un jolly da sfruttare nelle giornate giuste in alternanza con un big o con un titolare fisso come Suzuki, Muric o Caprile, tre buonissimi portieri da modificatore.

    Paleari ha dimostrato di essere da Serie A e con Abate in panchina potrebbe prendere anche meno goal rispetto all'ultima stagione. Tra le neopromosse, Stankovic può essere la grande sorpresa, specie in leghe numerose.


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  • Wesley RomaGetty Images

    DIFENSORI DA PRENDERE ASTA FANTACALCIO

    • Tutti i consigli sui difensori e la divisione per fascia per l'asta del fantacalcio.

  • 🔝 Difensori top

    • Bisseck, Bremer, Dimarco, Mancini, Wesley


    Su Dimarco non c'è molto da dire. Non lo si può nemmeno definire un difensore. Parliamo di un top assoluto per il fanta, basta guardare i numeri della scorsa stagione, potenzialmente ripetibili, perlomeno in parte. L'investimento migliore possibile per la difesa, praticamente vale un +3 a giornata con il modificatore.

    Bremer, infortuni permettendo, rimane un primo slot. Dopo Dimarco è stato il migliore nell'ultima stagione come fanta-media ed ha comunque collezionato 4 goal e 3 assist. Bisseck può crescere in maniera definitiva e trasformarsi in un top anche al fantacalcio. Voti alti e bonus. Mancini leader assoluto della Roma di Gasperini, 4 goal segnati e fanta-media del 6,5. E nella Roma un altro che può fare una stagione 'alla Gosens' è Wesley. Già cinque reti lo scorso anno, può persino migliorare in termini di bonus complessivi.

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  • ➕ Difensori titolari da bonus

    • Cambiaso, Di Lorenzo, Pavlovic, Ostigard, Kempf, Scalvini, Solet, Spinazzola


    Pavlovic e Ostigard sono stati i migliori centrali dell'ultima stagione in termini realizzativi, con 5 goal a testa. Il serbo del Milan, in particolare, ha avuto una media voto del 6,24, merce rara per il modificatore. Kempf è sempre una certezza nel Como, prezzo non troppo alto ma grande resa sia come voti che come bonus.

    Solet è un attaccante aggiunto nell'Udinese, Scalvini (se gli infortuni lo lasciano in pace) può vivere davvero una grande stagione con Sarri. Cambiaso, al netto delle critiche, ha comunque chiuso la scorsa stagione con 3 goal e 4 assist. E sarà comunque il titolare a sinistra nella Juve anche quest'anno. Di Lorenzo è sempre una buona chiamata e può anche migliorare il suo score di bonus della passata stagione (2 reti e un assist). Buonissimi voti e bottino di 6-7 bonus potenziali per Spinazzola, spesso sottovalutato ma sempre prezioso.

  • ✅ Difensori titolari da modificatore

    • Akanji, Bastoni, Circati, Dodò, Gila, Haps, Idzes, Kalulu, Kristensen, Lucumi, Mina, Miranda, Ndicka, Norton-Cuffy, Ramon, Rrahmani, Tiago Gabriel


    Il blocco Inter, con Bastoni e Akanji, è una garanzia in tal senso. I primi nomi da chiamare se cercati costanza di voti alti. Rrahmani il centrale con la media voto più alta dietro Mancini nell'ultimo campionato. In prima fascia anche Kalulu e Ndicka, che sanno comunque anche portare bonus nell'arco della stagione. Molto buona anche la media di Ramon, certezza difensiva del Como di Fabregas.

    Gila può vivere un grande campionato al Milan. Non è un centrale da bonus, ma come costanza di voti è tra i migliori della Serie A. Dodò può solo migliorare quest'anno con la Fiorentina, specie in ottica bonus. Idem Miranda, meno impattante nell'ultima stagione, che può beneficiare del cambio allenatore al Bologna.

    Tra i centrali di seconda fascia, a costi contenuti, consigliamo Idzes, Tiago Gabriel e Kristensen. Tutti e tre potenzialmente capaci di regalarvi anche 2-3 goal nel corso del campionato. E poi c'è sempre Yerry Mina, un must per il modificatore. Puntate sulla stagione della consacrazione di Circati, reduce anche da un ottimo Mondiale. Può costare meno e comunque migliorare a livello di bonus Norton-Cuffy. Haps tra le neopromosse è quello che può regalarvi più soddisfazioni. Intoccabile nel Venezia e sempre propositivo.

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  • 🎁 Scommesse

    • Ahanor, Bellanova, Bracaglia, Cacciamani, Correia, Doekhi, Heggem, Jimenez, Kaiki, Rensch


    Con l'addio di Celik, attenzione a Rensch: può essere una delle sorprese di questa stagione. Comunque una rete e 4 assist nell'ultimo campionato giocando appena 19 partite. Heggem può fare il salto di qualità al Bologna, vivendo una stagione 'alla Beukema'. Idem Ahanor all'Atalanta, Sarri vuole valorizzarlo come terzino a sinistra. Oppure potete scommettere sul rilancio di Bellanova, reduce da una stagione assai deludente. Potrebbe costare relativamente poco e ripagare la fiducia.

    Jimenez torna in Serie A, alla Fiorentina: nome molto interessante per l'asta, anche in ottica bonus. E a proposito di bonus, segnatevi il nome di Doekhi, sostituto di Gila alla Lazio: con l'Union Berlino, nell'ultima stagione, è stato uno dei centrali più prolifici d'Europa con 7 goal in tutte le competizioni. Kaiki è il nuovo titolare a sinistra del Como, un potenziale terzo slot di livello. Abate ha voluto fortemente Cacciamani al Torino, bella scommessa per la difesa. Tra i migliori esterni difensivi della Serie B con la Juve Stabia nel 25/26.

    Chi prendere tra le neopromosse? Bracaglia del Frosinone è una chiamata da fare, 5 goal l'anno scorso in Serie B giocando da terzino. Correia è il colpo del Venezia per la fascia destra. Arriva dal Valencia e può fare la differenza in Serie A, visto che Stroppa punta molto sul gioco degli esterni.


  • Rowe BolognaGetty Images

    CENTROCAMPISTI DA PRENDERE ASTA FANTACALCIO

    • Tutti i consigli sui centrocampisti e la divisione per fascia per l'asta del fantacalcio.
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  • 🔝 Centrocampisti top

    • Calhanoglu, McTominay, Orsolini, Paz, Pulisic, Rabiot


    Partiamo da chi è andato in doppia cifra nella scorsa stagione e può potenzialmente ripetersi: parliamo di McTominay, Nico Paz e Orsolini. A centrocampo sono loro i veri primi slot sui quali spendere una bella fetta di budget. Spostano gli equilibri e vi fanno vincere i fantacalci.

    Da capire quale sarà l'impatto di Amorim su Pulisic: se riuscirà a farlo tornare il vero Pulisic, allora l'americano è un primo slot totale, perché può andare facilmente vicino alla doppia-doppia tra goal e assist. Nel Milan, poi, c'è anche Rabiot che già con Allegri era stato il migliore del reparto con 6 goal e 4 assist.

    Infine Calhanoglu, 9 goal nell'ultimo campionato, il top tra i centrocampisti come media voto, addirittura superiore al 6,5. Probabilmente il migliore da chiamare in rapporto buoni voti-bonus.

  • ➕ Centrocampisti titolari da bonus

    • Alisson Santos, Atta, Barella, Baturina, Bernabé, Bernardeschi, Casadei, Da Cunha, De Bruyne, Ederson, Ekkelenkamp, Isaksen, Mandragora, McKennie, Politano, Rowe, Sucic, Taylor, Thorstvedt, Vlasic, Zaccagni, Zaniolo, Zielinski


    Partiamo dai napoletani: Alisson Santos può svoltare dopo i 4 goal dell'anno scorso in appena 13 partite, mentre è da capire come Allegri sfrutterà De Bruyne. Il belga non può essere considerato un primo slot, ma comunque una puntata va fatta, perché se sta bene fa la differenza e calcia anche i rigori.

    Barella è sempre Barella e lo ha dimostrato nel finale della scorsa stagione, rivelandosi decisivo per lo Scudetto. Come secondo slot rimane uno dei migliori su cui puntare. Tra i centrocampisti più completi ci sono Atta (ora alla Fiorentina), Da Cunha e Baturina: media voto vicina al 6,5 per tutti e tre, oltre a una quota bonus quasi del 10 tra goal e assist. Sucic può definitivamente consacrarsi e giocare molte più partite da titolare. Zielinski da prendere sempre, con Chivu è tornato quello del Napoli. Un jolly totale, così come McKennie, su cui una puntata va sempre fatta. Cinque goal e sei assist nell'ultima stagione per l'americano.

    Nel Bologna vanno presi sia Bernardeschi che soprattutto Rowe. Quest'ultimo può solo migliorare i 3 goal e 3 assist dell'ultimo campionato. Politano tornerà nel tridente con Allegri, attenzione che i bonus potrebbero crescere quest'anno. Mandragora viene spesso sottovalutato, ma alla fine il suo sinistro vi risolve le giornate dove magari i big toppano. Parlano i numeri: 7 goal e 2 assist nel 25/26. E anche Casadei è un nome che può passare inosservato considerata la non certa titolarità. Ma quando è in campo il suo lo fa sempre, 6 goal nell'ultima stagione. Se trova continuità è un terzo slot di lusso.

    Tra i centrocampisti della Lazio il primo nome da chiamare è Taylor. Ottimo equilibrio tra voti alti e bonus. Isaksen parte con l'handicap dell'infortunio, potete sfruttare questo fattore per pagarlo meno e avere un ottimi rapporto crediti-resa. Ekkelenkamp è sempre meglio averlo, uno da schierare praticamente sempre a prescindere dal minutaggio per completare il centrocampo. Zaniolo è un rebus, ma se resta all'Udinese è ovviamente un sì. In Friuli ha trovato la sua dimensione ed è un attaccante aggiunto. Thorstvedt e Vlasic rappresentano il terzo slot ideale in relazione ai crediti che potete spendere per loro all'asta. Sono intoccabili e hanno in canna 5-6 goal a testa, con il centrocampista del Torino che sarà anche rigorista.

    Zaccagni sulla carta è un top, ma l'ultima deludente stagione lo ha fatto inevitabilmente retrocedere. Un mini investimento, però, vale sempre la pena farlo. Può solo migliorare. Bernabé con Cuesta ha fatto un bel passo avanti in termini di bonus e può ulteriormente migliorare. I voti buoni, in compenso, ci sono sempre. Infine occhio al rilancio di Ederson che Sarri considera un perno dell'Atalanta.

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  • ✅ Centrocampisti titolari da buon voto

    • Baldanzi, Busio, Fagioli, Keita, Koné, Lobotka, Locatelli, Karlstrom, Nicolussi-Caviglia, Perrone


    Perrone in questa categoria è sicuramente il top. Voti sempre alti e anche bonus nell'ultima stagione, con addirittura 3 goal e 4 assist. Lui e ovviamente Manu Koné, con 6,26 di media voto, praticamente mai sotto la sufficienza. La stessa media di Locatelli, spesso bistrattato ma comunque parecchio utile al fanta per far scattare i canonici 66 e 72. Baldanzi e Fagioli con media nettamente superiore il 6, sono una garanzia di titolarità e non mancheranno comunque i bonus.

    Tra Keita e Nicolussi Caviglia fate una bella pescata. Il primo è più da voti alti, il secondo batte i piazzati e qualche +1 può regalarvelo. Lobotka l'anno scorso ha fatto il compitino, ma con Allegri potrebbe avere una crescita anche di voti. Karlstrom l'equilibratore dell'Udinese, sempre titolare e raramente sotto il 6. Busio il leader tecnico del Venezia, intoccabile e di ritorno in Serie A con una maggiore esperienza.

  • 🎁 Scommesse

    • Calò, Chakvetadze, Ethan-Meichtry, Fazzini, Gaetano, Gandelman, Kike Perez, Koutsoupias, Lipani, Milla, Moro, Ndour, Pessina, Saelemaekers, Samardzic


    Il capitolo scommesse a centrocampo è uno di quelli che esalta di più in sede d'asta. Ndour è più difficile chiamarlo tale dopo l'ultima ottima stagione, ma potrebbe valerne la pena spendere qualche credito in più perché può migliorare lo score dello scorso campionato. Così come Saelemaekers, che potrebbe essere snobbato. Occhio che per Amorim gli esterni sono fondamentali e il belga potrebbe anche giocare in attacco.

    Sarri ha voluto fortemente Gaetano all'Atalanta, quindi giocherà e può trasformarsi in una grande intuizione per l'asta. Lipani chiamata low cost interessante al Sassuolo, Fazzini al Cagliari può tornare quello di Empoli, Gandelman è l'uomo da bonus a centrocampo nel Lecce, Chakvetadze la scommessa dell'Udinese, più da assist che da goal, ma comunque un nome da opzionare. Non sottovalutate Moro che al Bologna batte anche i piazzati e potrebbe avere parecchio spazio dopo l'addio di Freuler. Milla il possibile nuovo crack del Como, nell'ultima stagione in Liga solo Yamal ha fatto più assist di lui. Sarri può riportare Samardzic mezz'ala come all'Udinese, dove ha vissuto la migliore stagione in termini fantacalcistici. Ethan-Meichtry classico nome che gasa: può giocare praticamente ovunque nel Genoa di De Rossi, ha vinto il campionato col Thun nella scorsa stagione segnando 8 goal.

    Tra le neopromosse, Pessina è comunque una chiamata interessante, sarà sempre il rigorista del Monza. Calò è andato in doppia cifra in Serie B col Frosinone, Koutsoupias ci si è avvicinato. Potrebbero fare bene anche in Serie A. Interessante anche Kike Perez, magari meno da bonus ma in un Venezia ambizioso può regalare piccole soddisfazioni.

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  • Goncalo Ramos Milan HDGOAL

    ATTACCANTI DA PRENDERE ASTA FANTACALCIO

    • Tutti i consigli sugli attaccanti e la divisione per fascia per l'asta del fantacalcio.

  • 🔝 Attaccanti top

    • Lautaro, Malen, Thuram


    Capocannoniere e vice, Lautaro e Malen rappresentano i primi slot per antonomasia. Le possibilità che possano confermare o persino migliorare i 17 e 14 goal dello scorso campionato ci sono tutte. Per loro vale la pena spendere una grande parte del budget perché spostano tantissimo, specie in leghe numerose.

    Un gradino sotto di loro rimane Marcus Thuram, che nonostante si parli di 'annata deludente' ha chiuso comunque la scorsa Serie A con 13 goal ed anche lui può potenzialmente migliorare il suo score. Gli infortuni possono essere un problema, ma il Tikus è un primo slot, poco da dire.

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  • 🥇 Attaccanti prima fascia

    • Davis, Douvikas, Dybala, Hojlund, Kean, Ramos, Scamacca, Simeone, Yildiz


    Partiamo dal nuovo arrivato Goncalo Ramos, sul quale Amorim costruirà l'attacco del Milan. Se non è un primissimo slot, poco ci manca. Al PSG e col Portogallo, ogni volta che è stato messo in campo ha fatto il suo. Con la titolarità, in rossonero, non avrà problemi a superare la doppia cifra. E all'occorrenza potrà anche calciare i rigori.

    Douvikas l'anno scorso ha overperformato rispetto alle aspettative, ma il greco ha assimilato alla perfezione il calcio di Fabregas e anche quest'anno la doppia cifra è sicuramente alla portata. Da Yildiz ci si aspetta sempre di più, ma i 10 goal e 6 assist della passata stagione sono comunque un po' un bottino. Non lo rendono un primo slot, ma se riuscite a prendere il 10 bianconero e uno dei big, avete fatto bingo.

    Non è un primissimo slot neppure Dybala, ma averlo in rosa, al prezzo giusto, fa sempre comodissimo. C'è sempre quel momento della stagione dove fa la differenza, anche se ha perso lo scettro da rigorista. Allegri punterà forte su Hojlund, che a quota 15 goal può arrivarci facilmente. Così come Scamacca, sperando che i problemi fisici non lo condizionino nuovamente. Simeone può attestarsi sui numeri della passata stagione (11 reti), da Davis ci aspettiamo una conferma. Tra l'altro sarà ancora il rigorista.

    Chiudiamo con Kean: troppo pochi gli 8 goal della scorsa stagione, quest'anno con una Fiorentina ambiziosa e vogliosa di riscatto, anche lui ne beneficerà. Doppia cifra al sicuro, poi si vedrà. E chissà che non lo paghiate anche meno di quanto vi aspettiate...

  • 🥈 Attaccanti seconda fascia

    • Boga, Castro, De Ketelaere, Berardi, Colombo, Laurienté, Nkunku, Noslin, Pellegrino, Pinamonti, Raspadori, P. Esposito, S. Esposito, Soulé


    In questa lista abbiamo i classici terzi slot, attaccanti capaci di flirtare con la doppia cifra o fare anche un exploit.

    Avere uno del Sassuolo fa sempre comodo tra Berardi, Laurienté e Pinamonti. Aquilani è uno che fa giocare bene le sue squadre e darà continuità al gioco di Grosso.

    I due Esposito possono avere numeri simili e Pio dopo l'anno scorso punta a migliorare il suo score comunque molto positivo di 7 reti, le stesse del fratello. Amorim può rilanciare totalmente Nkunku, puntarci all'asta ha senso. Noslin sarà il titolare della Lazio anche con Gattuso, con la giusta continuità i numeri possono crescere quest'anno. E in tal senso anche Raspadori potrebbe essere una bella intuizione. Sarri lo stima particolarmente. Potenzialmente anche meglio di CDK.

    Pellegrino se resta al Parma è un terzo slot ideale, gioca sempre e comunque vicino alla doppia cifra ci va. Boga ha dimostrato di saper spostare gli equilibri in Serie A, va preso e schierato a prescindere dal minutaggio. Anche Soulé è un terzo slot relativamente conveniente, che comunque ha una quota bonus complessiva di 10 tra goal e assist praticamente assicurata. Castro deve fare meglio dell'anno scorso, l'allenatore è cambiato e potrebbe giocare titolare con più continuità, con meno turnover e più fiducia in sé stesso. Colombo nome low cost che con De Rossi ha svoltato e può confermarsi.

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  • 🥉 Attaccanti terza fascia

    - Adams, Banda, Bonny, Borrelli, Cutrone, David, Diao, Elphege, Krstovic, Rodriguez, Stulic, Vitinha, Yeboah, Zapata


    Eccoci con gli attaccanti che potete alternare ai titolari, nomi da quarto slot che possono tornare parecchio utili nell'arco della stagione.

    Uno tra Adams e Zapata ci sta, Abate punta a rivalutare il colombiano al fianco di Simeone. Avere Krstovic è sempre una buona idea, considerando i tanti problemi fisici di Scamacca. Poi ci sono quelli da schierare nelle giornate giuste come Vitinha, Stulic, Banda e Borrelli, tutti potenzialmente da 6-7 goal stagionali, anche se la speranza del Lecce è che Stulic quest'anno possa flirtare con la doppia cifra.

    Diao e Rodriguez vale la pena averli in rosa, lo spagnolo forse anche più del senegalese. Otto assist l'anno scorso, pur partendo spesso dalla panchina. Diao è più una scommessa in realtà dopo i tanti problemi dello scorso anno. Yeboah e Cutrone hanno trascinato Venezia e Monza alla promozione. Tra gli attaccanti delle neopromosse i migliori su cui puntare. Elphege, se va via Pellegrino, è una potenziale rivelazione quest'anno. Futuro di David tutto da decidere, ma rimane comunque uno degli attaccanti titolari della Juventus. Occhio a snobbarlo troppo. Bonny per il turnover, l'anno scorso comunque 5 goal e 4 assist.


  • 🎁 Scommesse

    • Ekhator, Ghedjemis, Lukaku, Mendy, Raimondo, Rrahmani


    Le scommesse in attacco occupano sempre un posto speciale nel cuore dei fantallenatori. Provare a prendere Ekhator, senza spendere eccessivamente, potrebbe essere una bella intuizione inserendosi bene in un attacco della Juve che ha faticato a trovare dei riferimenti nella scorsa stagione.

    Lukaku non può che essere una scommessa, parte dietro a Hojlund ma si giocherà le sue carte se dovesse restare con Allegri. Mendy ha fatto 2 goal in 8 partite col Cagliari nello scorso campionato, occhio che può esplodere definitivamente con Pisacane. Se cercate qualcuno tra le neopromosse, allora il nome giusto può essere quello di Ghedjemis, che in Serie A ha già segnato col Frosinone ma l'anno scorso è stato devastante con 15 goal. Sono stati 11, invece, quelli di Raimondo, altro bel nome in cerca di consacrazione in massima serie.

    Rrahmani del Venezia classica chiamata esotica che intriga. 15 goal complessivi con lo Sparta Praga nella scorsa annata, in Laguna lo hanno scelto come nuovo attaccante titolare per la Serie A.



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