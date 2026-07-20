Consigli Fantacalcio Serie A 2026/2027: chi prendere all'asta, la guida completa, divisione in fasce e ruoli

Alisson Santos, Atta, Barella, Baturina, Bernabé, Bernardeschi, Casadei, Da Cunha, De Bruyne, Ederson, Ekkelenkamp, Isaksen, Mandragora, McKennie, Politano, Rowe, Sucic, Taylor, Thorstvedt, Vlasic, Zaccagni, Zaniolo, Zielinski





Partiamo dai napoletani: Alisson Santos può svoltare dopo i 4 goal dell'anno scorso in appena 13 partite, mentre è da capire come Allegri sfrutterà De Bruyne. Il belga non può essere considerato un primo slot, ma comunque una puntata va fatta, perché se sta bene fa la differenza e calcia anche i rigori.

Barella è sempre Barella e lo ha dimostrato nel finale della scorsa stagione, rivelandosi decisivo per lo Scudetto. Come secondo slot rimane uno dei migliori su cui puntare. Tra i centrocampisti più completi ci sono Atta (ora alla Fiorentina), Da Cunha e Baturina: media voto vicina al 6,5 per tutti e tre, oltre a una quota bonus quasi del 10 tra goal e assist. Sucic può definitivamente consacrarsi e giocare molte più partite da titolare. Zielinski da prendere sempre, con Chivu è tornato quello del Napoli. Un jolly totale, così come McKennie, su cui una puntata va sempre fatta. Cinque goal e sei assist nell'ultima stagione per l'americano.

Nel Bologna vanno presi sia Bernardeschi che soprattutto Rowe. Quest'ultimo può solo migliorare i 3 goal e 3 assist dell'ultimo campionato. Politano tornerà nel tridente con Allegri, attenzione che i bonus potrebbero crescere quest'anno. Mandragora viene spesso sottovalutato, ma alla fine il suo sinistro vi risolve le giornate dove magari i big toppano. Parlano i numeri: 7 goal e 2 assist nel 25/26. E anche Casadei è un nome che può passare inosservato considerata la non certa titolarità. Ma quando è in campo il suo lo fa sempre, 6 goal nell'ultima stagione. Se trova continuità è un terzo slot di lusso.

Tra i centrocampisti della Lazio il primo nome da chiamare è Taylor. Ottimo equilibrio tra voti alti e bonus. Isaksen parte con l'handicap dell'infortunio, potete sfruttare questo fattore per pagarlo meno e avere un ottimi rapporto crediti-resa. Ekkelenkamp è sempre meglio averlo, uno da schierare praticamente sempre a prescindere dal minutaggio per completare il centrocampo. Zaniolo è un rebus, ma se resta all'Udinese è ovviamente un sì. In Friuli ha trovato la sua dimensione ed è un attaccante aggiunto. Thorstvedt e Vlasic rappresentano il terzo slot ideale in relazione ai crediti che potete spendere per loro all'asta. Sono intoccabili e hanno in canna 5-6 goal a testa, con il centrocampista del Torino che sarà anche rigorista.

Zaccagni sulla carta è un top, ma l'ultima deludente stagione lo ha fatto inevitabilmente retrocedere. Un mini investimento, però, vale sempre la pena farlo. Può solo migliorare. Bernabé con Cuesta ha fatto un bel passo avanti in termini di bonus e può ulteriormente migliorare. I voti buoni, in compenso, ci sono sempre. Infine occhio al rilancio di Ederson che Sarri considera un perno dell'Atalanta.