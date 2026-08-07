Consigli Fantacalcio 2026-2027: i portieri divisi per fascia, chi gioca titolare e le gerarchie

Il momento tanto atteso e più emozionante per ogni amante di Fantacalcio si avvicina: il conto alla rovescia per l’asta è ormai arrivato quasi alla conclusione ed è dunque arrivato il momento delle scelte.
Ogni fantallanatore che si rispetti ha le proprie strategie: spesso però molti sottovalutano la scelta del portiere, destinando solo una piccola parte del budget.
Ma scegliere un portiere che garantisca buoni voti e la porta spesso inviolata è una garanzia base per un buon punteggio settimanale, specialmente se si gioca con il modificatore. Ecco allora i nostri consigli per non sbagliare la scelta.