Hai più di 18 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Mandas LazioGetty Images
Marco Trombetta

Consigli Fantacalcio 2026-2027: i portieri divisi per fascia, chi gioca titolare e le gerarchie

Fantacalcio

Troppo spesso sottovalutata, la scelte del portiere potrebbe risultare decisa al Fantacalcio: i nostri consigli per l’asta.

Pubblicità

Il momento tanto atteso e più emozionante per ogni amante di Fantacalcio si avvicina: il conto alla rovescia per l’asta è ormai arrivato quasi alla conclusione ed è dunque arrivato il momento delle scelte.

Ogni fantallanatore che si rispetti ha le proprie strategie: spesso però molti sottovalutano la scelta del portiere, destinando solo una piccola parte del budget.

Ma scegliere un portiere che garantisca buoni voti e la porta spesso inviolata è una garanzia base per un buon punteggio settimanale, specialmente se si gioca con il modificatore.  Ecco allora i nostri consigli per non sbagliare la scelta.

  • 🎖 PORTIERI TOP

    • Butez
    • Maignan
    • Martinez
    • Svilar


    Il primo slot per la porta è da affidare ad uno di loro. Il terzetto di Milan, Inter, Roma e Como (l'anno scorso Butez il migliore come numero di clean sheet) è una garanzia anche per il modificatore.

    • Pubblicità

  • 🥇 PORTIERI PRIMA FASCIA

    • Carnesecchi
    • De Gea
    • Di Gregorio
    • Mandas
    • Meret


    Sotto i super top tocca a loro, in alcune leghe non troppo numerose potete pensare di formare anche delle coppie.

    De Gea con Mandas o Carnesecchi, per esempio. Il portiere greco è tornato alla Lazio e Gattuso lo ha scelto come nuovo titolare.

    Idem Meret al Napoli, che ha ribaltato le gerarchie con Milinkovic-Savic, almeno inizialmente. Di Gregorio, per adesso, resta il numero uno della Juventus. Ed è comunque un nome da prima fascia.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • 🥈 PORTIERI SECONDA FASCIA

    • Caprile
    • Falcone
    • Muric
    • Okoye
    • Skorupski
    • Suzuki


    Per quanto riguarda la media-fascia, i top di categoria sono sicuramente Caprile e Falcone, tra i migliori come media-voto nell'ultima stagione. Sono portieri da modificatore, un lusso per leghe numerose se non arrivare a prendere i big.

    Poco sotto c'è Okoye, che però ha spesso il problema infortuni. Muric e Skorupski sono due buone chiamate, ma devono guardarsi dalla concorrenza. Da capire se Tedesco, come Italiano, alternerà i portieri. Suzuki, se resta, è un portiere di grande affidabilità in termini di voti.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • 🥉 PORTIERI TERZA FASCIA

    • Bijlow
    • Paleari
    • Palmisani
    • Stankovic
    • Thiam


    Qui trovate le classiche alternative ai titolari, quei portieri da schierare solo in determinate giornate.

    Paleari si è preso la porta del Torino nella passata stagione regalando voti altissimi in certe partite. Ma da capire se resterà lui il titolare anche quest'anno.

    Stankovic tra le neopromosse è il portiere migliore come media voto e per il modificatore. Bijlow low cost ci sta, ma con moderazione, perché il Genoa di De Rossi comunque subisce dietro.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • 🃏 PORTIERI JOLLY

    • Corvi
    • Daffara
    • Desplanches
    • Mascardi
    • Milinkovic-Savic
    • Motta
    • Provedel
    • Ravaglia
    • Turati


    E infine i jolly che possono essere utilissimi nel corso della stagione, con gerarchie che possono trasformarsi e cambiare.

    Corvi (favorito) e Daffara si contenderanno il posto tra i pali del Parma in caso di cessione di Suzuki.

    Desplanches potrebbe soffiare la titolarità a Palmisani nel Frosinone, quindi una chiamata a 1 potrebbe fruttare. Anche Turati, dopo i capricci di Muric, potrebbe rivelarsi una bella intuizione.

    Mascardi ha grande talento, se parte Paleari può prendersi la porta del Torino. Motta e Provedel partono dietro, così come Milinkovic, ma uno sgarro a chi prende i titolari di Lazio, Inter e Napoli potete provare a farlo.