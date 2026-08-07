Consigli Fantacalcio 2026-2027: i portieri divisi per fascia, chi gioca titolare e le gerarchie

Caprile

Falcone

Muric

Okoye

Skorupski

Suzuki





Per quanto riguarda la media-fascia, i top di categoria sono sicuramente Caprile e Falcone, tra i migliori come media-voto nell'ultima stagione. Sono portieri da modificatore, un lusso per leghe numerose se non arrivare a prendere i big.

Poco sotto c'è Okoye, che però ha spesso il problema infortuni. Muric e Skorupski sono due buone chiamate, ma devono guardarsi dalla concorrenza. Da capire se Tedesco, come Italiano, alternerà i portieri. Suzuki, se resta, è un portiere di grande affidabilità in termini di voti.