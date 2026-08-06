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Castro RomaGetty Images
Marco Trombetta

Consigli Fantacalcio 2026-2027: gli attaccanti divisi per fascia

Fantacalcio

Qui trovate tutti gli attaccanti della Serie A divisi fascia per fascia. Una guida completa per l'asta, con tutti i consigli.

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Il momento più caldo dell'asta del Fantacalcio è senza dubbio quello in cui vengono battuti gli attaccanti. Crediti che volano (e non solo), sudore e lacrime.

A volte si sceglie col cuore e con l'istinto, altre con la ragione. Di sicuro non sempre si fa la scelta giusta. Gli ultimi sei slot della vostra rosa sono quelli che possono cambiarvi la stagione.

Chi comprare? Meglio un big che vi trascina o due-tre giocatori potenzialmente in doppia cifra? Qui trovate tutti gli attaccanti della Serie A divisi fascia per fascia. Una guida completa per l'asta, con tutti i consigli.

  • 🎖 ATTACCANTI TOP

    • Lautaro
    • Malen
    • Thuram


    Ecco i tre per i quali vale la pena spendere gran parte del budget all'asta.

    Lautaro e Malen sono quelli che vi danno maggiori garanzie di arrivare perlomeno a 15 goal. I primi slot per antonomasia che assai difficilmente vi deluderanno.

    Poi c'è Thuram, che nonostante le critiche ha chiuso la scorsa stagione con 13 goal e 6 assist. Rimane un top assoluto e può persino migliorare il suo score quest'anno con meno problemi fisici e più continuità.

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  • 🥇 ATTACCANTI PRIMA FASCIA

    • Davis
    • Douvikas
    • Dovbyk
    • Dybala
    • Hojlund
    • Kean
    • Kolo Muani
    • Leao
    • Ramos
    • Scamacca
    • Simeone
    • Yildiz


    In questa lista la doppia cifra dovrebbe essere praticamente assicurata. Se non riuscite a prendere un super top come Malen o Lautaro, prenderne due tra questi dovrebbe permettervi di avere un attacco di livello per piazzarvi nelle vostre leghe.

    Ci aspettiamo il totale riscatto di Kean e uno Scamacca totale protagonista con Sarri, sperando ovviamente che gli infortuni lo lascino in pace. E attenzione a Dovbyk a Bologna, potrebbe essere la grande rivelazione tra gli attaccanti. Goncalo Ramos farà bene al Milan, il gioco di Amorim esalterà le sue caratteristiche.

    Ylidiz, Dybala e Leao, tra goal e assist, possono comunque regalarvi una quota bonus da top.

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  • 🥈 ATTACCANTI SECONDA FASCIA

    • Alisson Santos
    • Boga
    • Castro
    • De Ketelaere
    • Berardi
    • Colombo
    • Laurienté
    • Nkunku
    • Noslin
    • Pellegrino
    • Pinamonti
    • Raspadori
    • P. Esposito
    • S. Esposito
    • Soulé


    Un terzo slot ideale, per il vostro attacco, potete trovarlo qui.

    I tre del Sassuolo sono quelli che danno maggiori garanzie di potersi avvicinare alla doppia cifra, magari anche tra goal e assist.

    Nkunku potrebbe tornare al top con Amorim nella sua posizione, considerando che batterà anche i rigori. Tra CDK e Raspadori aspettiamoci parecchi bonus.

    Castro avrà meno spazio rispetto a Bologna, ma occhio a non snobbarlo, la Roma avrà anche la Champions quest'anno e Gasperini ruoterà parecchio. Boga uno di quelli da schierare a prescindere, Alisson Santos anche da attaccante può essere un'ottima chiamata, specie in leghe più numerose.

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  • 🥉 ATTACCANTI TERZA FASCIA

    • A. Adams
    • C. Adams
    • Bonny
    • Borrelli
    • Cutrone
    • David
    • Diao
    • Elphege
    • Krstovic
    • Stulic
    • Vitinha
    • Yeboah
    • Zapata


    In questa lista trovate invece i classici attaccanti da alternare ai titolari, quelli che possono portarvi 6-7 goal ma anche fare un exploit.

    Intriga Yeboah del Venezia, sicuro titolare e protagonista in Serie B. Batterà anche i calci di rigore. Cutrone può fare bene al Monza come il primo anno al Como.

    Elphege può crescere ancor di più in questa stagione, Diao ritrovare continuità e bonus. Akor Adams scommessa interessante, l'anno scorso 10 goal nella Liga col Siviglia.

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  • ☑ ATTACCANTI ULTIMO SLOT

    • Bowie
    • Camarda
    • Cancellieri
    • Ekhator
    • Geubbels
    • Ghedjemis
    • Kvernadze
    • Mendy
    • Mota
    • N'Dri
    • Petagna
    • Piccoli
    • Raimondo
    • Ratkow
    • Rrahmani
    • Vaz


    Per il quinto o sesto slot ci sono loro, possibili colpi a 1 che alla fine si rivelano grandi intuizioni all'asta.

    Una di queste può essere Bowie: lo scozzese parte come vice Pinamonti, ma ha la personalità per ritagliarsi il suo spazio.

    Nel Frosinone c'è Ghedjemis (già testato in Serie A) che lo scorso anno si è mangiato la B con 15 reti da esterno.

    Su Ratkow ci si può credere dopo il grande pre campionato, ma occhio a non farvi prendere dall'hype delle illusioni estive.

    Di base, chi più chi meno, avranno tutti minutaggio e alcuni saranno anche titolari.