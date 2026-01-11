Pubblicità
Conor Bradley Liverpool 2025-26Getty
Chris Burton

Conor Bradley ha subito un grave infortunio al ginocchio: il giocatore del Liverpool salterà anche i playoff tra Italia e Irlanda del Nord

Il terzino del Liverpool ha riportato un serio infortunio al ginocchio nella gara di Premier League contro l'Arsenal. Bradley starà fuori parecchi mesi e non giocherà i playoff mondiali di marzo contro l'Italia.

Il Liverpool ha confermato che Conor Bradley ha subito "un grave infortunio al ginocchio" durante la partita di Premier League contro l'Arsenal. 

Il calciatore della Nazionale nordirlandese è stato trasportato fuori dal campo dell'Emirates Stadium in barella e ora dovrà affrontare un lungo periodo di stop. 

Si ipotizza che il terzino ventiduenne abbia concluso la sua stagione 2025-26.

Di conseguenza Conor Bradley, ovviamente, non giocherà neppure i playoff di marzo quando l'Irlanda del Nord affronterà l'Italia verso i Mondiali 2026.

  • OPERAZIONE PER BRADLEY

    Al momento non è stata fornita alcuna tempistica per il suo recupero, ma The Athletic sostiene che questo infortunio metterà fine alla stagione di Bradley. 

    Il giocatore del Liverpool sembrava sul punto di piangere quando è stato aiutato a lasciare il campo nel nord di Londra, con la maglia tirata sul viso mentre veniva trasportato negli spogliatoi.

    I risultati degli esami hanno alleviato i timori relativi alla rottura del legamento crociato anteriore, ma Bradley ha riportato "danni significativi sia all'osso che ai legamenti del ginocchio sinistro". Ora sarà sottoposto a un intervento chirurgico.

  • Conor BradleyBen STANSALL / AFP

    BRADLEY SALTA IL PLAYOFF CONTRO L'ITALIA

    I Reds hanno dichiarato in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club: "Il Liverpool FC conferma che Conor Bradley ha subito un grave infortunio al ginocchio. Il terzino destro ha riportato il problema nelle fasi finali della partita di Premier League disputata giovedì sera in trasferta contro l'Arsenal.

    Bradley sarà sottoposto a un intervento chirurgico nei prossimi giorni e poi inizierà un periodo di riabilitazione presso l'AXA Training Centre. In questa fase non è ancora possibile stabilire quando potrà tornare a giocare".

    Sebbene Bradley dovrebbe saltare il resto della stagione nazionale, il sogno di partecipare ai Mondiali del 2026 non è ancora svanito. L'Irlanda del Nord spera di qualificarsi per l'evento attraverso gli spareggi di marzo ma per farlo dovrà superare proprio l'Italia ai playoff.

    La sua assenza rappresenta un altro duro colpo per i piani di Arne Slot. L'allenatore del Liverpool ha ammesso di aver "temuto il peggio" dopo aver visto un altro giovane difensore uscire zoppicando dall'Emirates con un tutore al ginocchio. Ha già perso l'italiano Giovanni Leoni per un infortunio al legamento crociato anteriore. 

    Nel frattempo, l'attaccante Alexander Isak, acquistato per 125 milioni di sterline (168 milioni di dollari), è attualmente in convalescenza per una frattura alla gamba.

  • LE POLEMICHE SULL'INFORTUNIO DI BRADLEY

    Lo sfortunato infortunio di Bradley ha scatenato polemiche contro l'Arsenal. Il giocatore è caduto dopo aver visto il suo ginocchio piegarsi. L'ala dei Gunners Gabriel Martinelli ha poi lasciato cadere la palla su di lui prima di cercare di trascinare l'avversario di peso fuori dal campo.

    Il calciatore della nazionale brasiliana Martinelli si è scusato per il suo comportamento, scrivendo sui social media: "Conor e io ci siamo scambiati dei messaggi e mi sono già scusato con lui. Non avevo davvero capito che fosse gravemente infortunato nella foga del momento. Voglio dire che sono profondamente dispiaciuto per la mia reazione. Auguro ancora una volta a Conor una pronta guarigione".

    Le stelle del Liverpool si sono affrettate a difendere il loro compagno di squadra, con Ibrahima Konate che ha ricevuto un cartellino giallo. Il capitano dei Reds Virgil van Dijk ha commentato così la brutta rissa: "In quel momento erano tutti scontenti. Non erano solo un paio di giocatori, ma tutti, e giustamente, perché Conor era in campo e spingerlo fuori dal campo non è proprio una bella cosa da vedere.

    "È abbastanza ovvio per voi analizzarlo dai filmati. Per noi è successo tutto molto rapidamente. È arrivato un lancio lungo, Conor ha cercato di prenderlo, è caduto sul campo e Martinelli lo ha spinto fuori dal campo e i nostri giocatori hanno reagito. Ci siamo riuniti tutti. Non avevamo idea di cosa fosse realmente successo, ma non sembra una bella cosa e non fa fare una bella figura nemmeno a Martinelli. Ora ci stiamo concentrando su Conor".

  • Arsenal v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    IL LIVERPOOL HA BISOGNO DI RINFORZI

    Bradley ha contribuito a mantenere la porta inviolata del Liverpool contro i Gunners. Pur non riuscendo a tirare in porta contro i leader della Premier League, i campioni d'Inghilterra in carica hanno più che tenuto testa all'Emirates e ora sono imbattuti da 10 partite in tutte le competizioni, l'ultima sconfitta è quella per 4-1 in Champions League contro il PSV del 26 novembre.

    Slot dovrà fare a meno di Bradley per il prossimo futuro, il che significa che Jeremie Frimpong, Joe Gomez e Calvin Ramsay si contenderanno il posto da titolare come terzino destro. 

    La loro prima occasione per mettersi in mostra arriverà lunedì, nella partita del terzo turno di FA Cup contro il Barnsley, squadra della League One.

