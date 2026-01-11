Conor Bradley ha subito un grave infortunio al ginocchio: il giocatore del Liverpool salterà anche i playoff tra Italia e Irlanda del Nord

Lo sfortunato infortunio di Bradley ha scatenato polemiche contro l'Arsenal. Il giocatore è caduto dopo aver visto il suo ginocchio piegarsi. L'ala dei Gunners Gabriel Martinelli ha poi lasciato cadere la palla su di lui prima di cercare di trascinare l'avversario di peso fuori dal campo.

Il calciatore della nazionale brasiliana Martinelli si è scusato per il suo comportamento, scrivendo sui social media: "Conor e io ci siamo scambiati dei messaggi e mi sono già scusato con lui. Non avevo davvero capito che fosse gravemente infortunato nella foga del momento. Voglio dire che sono profondamente dispiaciuto per la mia reazione. Auguro ancora una volta a Conor una pronta guarigione".

Le stelle del Liverpool si sono affrettate a difendere il loro compagno di squadra, con Ibrahima Konate che ha ricevuto un cartellino giallo. Il capitano dei Reds Virgil van Dijk ha commentato così la brutta rissa: "In quel momento erano tutti scontenti. Non erano solo un paio di giocatori, ma tutti, e giustamente, perché Conor era in campo e spingerlo fuori dal campo non è proprio una bella cosa da vedere.

"È abbastanza ovvio per voi analizzarlo dai filmati. Per noi è successo tutto molto rapidamente. È arrivato un lancio lungo, Conor ha cercato di prenderlo, è caduto sul campo e Martinelli lo ha spinto fuori dal campo e i nostri giocatori hanno reagito. Ci siamo riuniti tutti. Non avevamo idea di cosa fosse realmente successo, ma non sembra una bella cosa e non fa fare una bella figura nemmeno a Martinelli. Ora ci stiamo concentrando su Conor".