Confusione sull'inserimento del Bayern Monaco nella clausola di rescissione di Nico Schlotterbeck: un articolo esplosivo svela i dettagli delle trattative contrattuali con il BVB

La questione non è chiusa, ma solo rinviata. Secondo diverse fonti giornalistiche, Schlotterbeck ha inserito nel suo nuovo contratto una clausola rescissoria da 50 a 60 milioni di euro che gli permette di lasciare il BVB per un top club dopo i Mondiali.

Non è ancora chiaro quali top club siano inclusi, ma si ipotizza Liverpool, Barcellona, Manchester City, Manchester United, PSG e Real Madrid. In un primo momento Bild aveva inserito anche il Bayern Monaco tra le destinazioni possibili, ma poi ha chiarito che la clausola vale solo per club esteri, escludendo di fatto i bavaresi.

Alla domanda di DAZN sull’esistenza di una clausola di rescissione, sabato pomeriggio il nuovo direttore sportivo del Dortmund, Ole Book, ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni: «Non ci sarà», ha sottolineato, precisando che il BVB non si esprimerà sui contenuti contrattuali.

Schlotterbeck è ora il giocatore più pagato del BVB. Secondo il Kicker guadagnerà dieci milioni di euro all’anno più bonus, subentrando a Niklas Süle, che lascerà il Dortmund a parametro zero in estate. Se resterà a lungo, è già candidato alla fascia di capitano oggi indossata da Emre Can, con cui il Borussia ha appena rinnovato nonostante la rottura del legamento crociato.