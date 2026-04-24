Conte dopo Napoli-Cremonese: "Non ho parlato con Lukaku, ma ci sono rimasto male perché mi sarei aspettato almeno un messaggio"

"Buona risposta dei giocatori? Su questo non avevo dubbi. La partita con la Lazio abbiamo avuto il 70% di possesso palla, abbiamo fatto una cosa come 12 tiri ma non abbiamo centrato la porta, non è andata per il verso giusto. Oggi c'era voglia di rivalsa. Dopo la Lazio sono arrivate un po' troppe critiche, mi sono sembrate eccessive, per una squadra che in due anni ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa, come ai tempi di Maradona, e che comunque è al secondo posto. In una stagione ricca di infortuni, in cui tutt'ora ci mancano giocatori importanti come Di Lorenzo, Lukaku, Vergara e Neres. Abbiamo affrontato una stagione difficilissima e stare lì è una cosa importante. Sappiamo il lavoro che c'è dietro e ho detto ai ragazzi che meritano di finire nel migliore dei modi, perché sappiamo il lavoro che c'è dietro e di lasciare parlare gli altri. Sappiamo benissimo che la comunicazione è importante e gli altri fanno una comunicazione più completa della nostra".