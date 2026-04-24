Conte dopo Napoli-Cremonese: "Non ho parlato con Lukaku, ma ci sono rimasto male perché mi sarei aspettato almeno un messaggio"

Dopo il pareggio al Tardini contro il Parma e la sconfitta interna contro la Lazio, il Napoli aveva la necessità di ritrovare i tre punti, e ci è riuscito.
Al Maradona, infatti, i partenopei non solo hanno conquistato il bottino pieno, ma hanno anche convinto con una grande prestazione contro la Cremonese.
Un netto 4-0 che non solo ha regalato soddisfazioni ad Antonio Conte, ma ha anche rinviato il primo match point Scudetto dell’Inter, che dovrà attendere almeno un’altra settimana.
Le parole del tecnico salentino ai microfoni di DAZN.