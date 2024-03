Conference League, Zahavi è il capocannoniere: dopo il flop in Serie A ha segnato 350 goal

Meteora al Palermo tra il 2011 e il 2013, dopo aver lasciato l'Italia è divenuto uno dei migliori cannonieri del pianeta: ora guida il Maccabi.

Eran Zahavi non ha fatto in tempo a mettere in mostra la sua fame di goal e prolificità in Serie A. Acquistato dal Palermo nell'estate del 2011, l'attaccante israeliano ha lasciato la squadra rosanero una stagione e mezzo dopo, con due goal in ventisei partite ufficiali nelle varie competizioni.

Ora, undici anni dopo aver salutato la Sicilia, Zahavi è uno dei marcatori più prolifici del pianeta, attuale capocannoniere della Conference League.

Sono anni che Zahavi fa parlare di sè per la mole di reti segnate non solo in patria dopo aver firmato con il Maccabi Tel Aviv, ma anche in Cina e soprattutto in un campionato di più alto livello come l'Eredivisie, dove ha militato con la maglia del PSV di Eindhoven.