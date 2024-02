Per il secondo anno di fila la Fiorentina partecipa alla Conference, decisa a vincerla dopo il secondo posto del 2023: tutte le info sul sorteggio.

La Fiorentina proverà a vincere la Conference League 2023/2024 dopo il secondo posto della passata stagione. Sconfitta contro il West Ham in finale, i Viola hanno raggiunto gli ottavi dell'attuale torneo vincendo il proprio girone.

Ora, dopo i playoff, la Fiorentina attende la propria avversaria negli ottavi di Conference: il sorteggio deciderà chi affronteranno Belotti e compagni nel nuovo turno del torneo.

In questa pagina tutte le info sul sorteggio degli ottavi di Conference per la Fiorentina, dalla'orario a dove vederlo in diretta tv streaming.