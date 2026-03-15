Francesco Schirru

Concerti in Sardegna estate 2026: gli eventi rock, pop, metal, rap, da Vasco Rossi al RedValley, da Caparezza al Rock 'n Beer

Da Cagliari a Olbia, da Sassari ad Alghero: tutti i concerti dell'estate sarda, dall'Alguer Summer Fest al Rock and Bol, dal Sulky Rock al Time in Jazz festival. Biglietti, artisti e date da giugno a settembre.

IN AGGIORNAMENTO

  • CONCERTI POP GIUGNO-SETTEMBRE IN SARDEGNA

  • CONCERTI METAL GIUGNO-SETTEMBRE IN SARDEGNA

    • Sabato 13 giugno, Sarroch Shark Metal Fest - Trick or Treat (Villa Siotto) - evento gratuito
    • Domenica 14 giugno, Cagliari - Corrosion of Conformity (Fabrik), biglietti in vendita a 31 euro
    • Giugno, Duna Jam (location segreta nel Sud Sardegna), evento gratuito
    • Sabato 11 luglio, Quartucciu - Voivod (Cuevarock), biglietti in vendita a 26.50 euro 
    • Sabato 25 luglio, Rock and Bol Bolotana - Messa più altri artisti da annunciare (Bastione San Pietro), biglietti in vendita a 25 euro 
    • Da venerdì 9 a domenica 11 agosto, Rock n' Beer Valledoria - artisti non ancora annunciati (Corso Europa), evento gratuito
    • tba, Rock in Genoni,artisti non ancora annunciati (Piazza ex-scuola elementare), evento gratuito
    • tba, Sons of Rock Mores - artisti non ancora annunciati (Anfiteatro Comunale), evento a pagamento
  • CONCERTI RAP GIUGNO-SETTEMBRE IN SARDEGNA

  • CONCERTI ROCK GIUGNO-SETTEMBRE IN SARDEGNA

    • Venerdì 12 e sabato 13 giugno, Olbia - Vasco Rossi (Olbia Arena), sold out ma biglietti in rivendita su Fansale
    • Giugno, Duna Jam (location segreta nel Sud Sardegna), evento gratuito
    • Mercoledì 1 luglio, Cagliari - Ben Harper & The Innocent Criminals (Arena Fiera) - biglietti a partire da 69 euro
    • Da giovedì 9 a sabato 11 luglio, Sa*rock Sarroch - Marlene Kuntz più artisti da annunciare (Villa Siotto), biglietti a partire da 25 euro
    • Sabato 11 luglio, Cagliari - Eric Johnson e Matteo Mancuso (Arena Fiera) - biglietti a partire da 34.50 euro
    • Martedì 21 luglio, Tharros - Johnny Marr (Anfiteatro), biglietti a partire da 28.75 euro
    • Sabato 1 agosto, Alghero - Litfiba (Anfiteatro Ivan Graziani), biglietti a partire da 59.50 euro
    • Da venerdì 9 a domenica 11 agosto - Rock n' Beer - artisti non ancora annunciati (Valledoria), evento gratuito
  • CONCERTI REGGAETON GIUGNO-SETTEMBRE IN SARDEGNA

    In aggiornamento

  • CONCERTI BLUES/JAZZ GIUGNO-SETTEMBRE IN SARDEGNA

    • Da martedì 11 a sabato 15 agosto, Time In Jazz Berchidda - artisti da annunciare (Piazza del popolo), biglietti a partire da 120 euro
  • CONCERTI FOLK GIUGNO-SETTEMBRE IN SARDEGNA

    • Mercoledì 1 luglio, Tharros - Goran Bregovic (Anfiteatro), biglietti a partire da 28.75 euro
    • Martedì 11 agosto, Alghero - Mannarino (Anfiteatro Ivan Graziani), biglietti a partire da 43,70 euro
