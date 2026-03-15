IN AGGIORNAMENTO
Getty Images
Concerti in Sardegna estate 2026: gli eventi rock, pop, metal, rap, da Vasco Rossi al RedValley, da Caparezza al Rock 'n Beer
Pubblicità
CONCERTI POP GIUGNO-SETTEMBRE IN SARDEGNA
- Lunedì 20 luglio, Tharros - EroCaddeo (Anfiteatro), biglietti a partire da 28.75 euro
- Domenica 2 agosto, Alghero - Fiorella Mannoia canta De Andrè e Fossati (Anfiteatro Ivan Graziani), biglietti a partire da 65 euro
- Martedì 4 agosto, Alghero - Claudio Baglioni (Anfiteatro Ivan Graziani), biglietti a partire da 79 euro
- Mercoledì 5 agosto, Alghero - Luca Carboni (Anfiteatro Ivan Graziani), biglietti a partire da 49 euro
- Giovedì 6 agosto, Alghero - Blanco (Anfiteatro Ivan Graziani), biglietti a partire da 49 euro
- Venerdì 7 agosto, Olbia - Jovanotti (Olbia Arena), biglietti a partire da 69 euro
- Domenica 9 agosto, Alghero - Il Volo (Anfiteatro Ivan Graziani), biglietti a partire da 69 euro
- Da giovedì 13 a sabato 15 agosto, RedValley Festival a Olbia - artisti non ancora annunciati (Olbia Arena), biglietti a partire da 99 euro
- Mercoledì 19 agosto, Alghero - Marco Masini (Anfiteatro Ivan Graziani), biglietti a partire da 39 euro
- Venerdì 21 agosto, Alghero - Fulminacci (Anfiteatro Ivan Graziani), biglietti a partire da 39 euro
CONCERTI METAL GIUGNO-SETTEMBRE IN SARDEGNA
- Sabato 13 giugno, Sarroch Shark Metal Fest - Trick or Treat (Villa Siotto) - evento gratuito
- Domenica 14 giugno, Cagliari - Corrosion of Conformity (Fabrik), biglietti in vendita a 31 euro
- Giugno, Duna Jam (location segreta nel Sud Sardegna), evento gratuito
- Sabato 11 luglio, Quartucciu - Voivod (Cuevarock), biglietti in vendita a 26.50 euro
- Sabato 25 luglio, Rock and Bol Bolotana - Messa più altri artisti da annunciare (Bastione San Pietro), biglietti in vendita a 25 euro
- Da venerdì 9 a domenica 11 agosto, Rock n' Beer Valledoria - artisti non ancora annunciati (Corso Europa), evento gratuito
- tba, Rock in Genoni,artisti non ancora annunciati (Piazza ex-scuola elementare), evento gratuito
- tba, Sons of Rock Mores - artisti non ancora annunciati (Anfiteatro Comunale), evento a pagamento
- PubblicitàPubblicità
CONCERTI RAP GIUGNO-SETTEMBRE IN SARDEGNA
- Da giovedì 13 a sabato 15 agosto, RedValley Festival a Olbia - artisti non ancora annunciati (Olbia Arena), biglietti a partire da 99 euro
- Giovedì 20 agosto, Alghero - Capo Plaza (Anfiteatro Ivan Graziani), biglietti a partire da 40 euro
- Sabato 22 agosto, Alghero - Caparezza (Anfiteatro Ivan Graziani), biglietti a partire da 48 euro
CONCERTI ROCK GIUGNO-SETTEMBRE IN SARDEGNA
- Venerdì 12 e sabato 13 giugno, Olbia - Vasco Rossi (Olbia Arena), sold out ma biglietti in rivendita su Fansale
- Giugno, Duna Jam (location segreta nel Sud Sardegna), evento gratuito
- Mercoledì 1 luglio, Cagliari - Ben Harper & The Innocent Criminals (Arena Fiera) - biglietti a partire da 69 euro
- Da giovedì 9 a sabato 11 luglio, Sa*rock Sarroch - Marlene Kuntz più artisti da annunciare (Villa Siotto), biglietti a partire da 25 euro
- Sabato 11 luglio, Cagliari - Eric Johnson e Matteo Mancuso (Arena Fiera) - biglietti a partire da 34.50 euro
- Martedì 21 luglio, Tharros - Johnny Marr (Anfiteatro), biglietti a partire da 28.75 euro
- Sabato 1 agosto, Alghero - Litfiba (Anfiteatro Ivan Graziani), biglietti a partire da 59.50 euro
- Da venerdì 9 a domenica 11 agosto - Rock n' Beer - artisti non ancora annunciati (Valledoria), evento gratuito
- PubblicitàPubblicità
CONCERTI REGGAETON GIUGNO-SETTEMBRE IN SARDEGNA
In aggiornamento
CONCERTI BLUES/JAZZ GIUGNO-SETTEMBRE IN SARDEGNA
- Da martedì 11 a sabato 15 agosto, Time In Jazz Berchidda - artisti da annunciare (Piazza del popolo), biglietti a partire da 120 euro
- PubblicitàPubblicità
CONCERTI FOLK GIUGNO-SETTEMBRE IN SARDEGNA
- Mercoledì 1 luglio, Tharros - Goran Bregovic (Anfiteatro), biglietti a partire da 28.75 euro
- Martedì 11 agosto, Alghero - Mannarino (Anfiteatro Ivan Graziani), biglietti a partire da 43,70 euro
Pubblicità