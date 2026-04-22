Conceiçao sempre più centrale nella Juventus: i numeri in crescita del portoghese e cosa è cambiato con l'arrivo di Spalletti

Conceiçao è uno degli intoccabili di Spalletti che non rinuncia mai al portoghese.

Nelle ultime sette partite di campionato, in cui la Juventus è rimasta imbattuta raccogliendo cinque vittorie e due pareggi, il portoghese è sempre stato schierato titolare.

Il tecnico bianconero d'altronde stima moltissimo Conceiçao tanto che qualche settimana lo ha paragonato ad un altro esterno da lui lanciato ai tempi della Roma.

"Conceiçao come Salah? Accostamento corretto, è ancora giovane. Deve convincersi che può giocare anche un po' dentro il campo. Questo fatto di avere l'uomo alle spalle non deve creargli quell'ansia che si vede che ha. Sull'esterno diventa immarcabile perché è veramente forte”, ha sottolineato Spalletti.

Parole che confermano il grande lavoro dell'allenatore sul portoghese, destinato a continuare anche in vista della prossima stagione.



