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Conceicao Juventus RomaGetty
Lelio Donato

Conceiçao sempre più centrale nella Juventus: i numeri in crescita del portoghese e cosa è cambiato con l'arrivo di Spalletti

Serie A
Juventus

Goal e assist ma anche una maggiore partecipazione al gioco in tutte le zone di campo. L'apporto di Francisco Conceiçao nella Juventus di Spalletti è sempre più importante.

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L'impatto di Luciano Spalletti sulla Juventus in termini di risultati, ma soprattutto qualità del gioco, è sotto gli occhi di tutti.

Uno dei calciatori che sembrano più cresciuti sotto la guida del nuovo allenatore è Francisco Conceiçao.

Il portoghese sta dando un contributo importante in fase offensiva ma non solo. I numeri della sua stagione testimoniano come l'esterno sia sempre più centrale nel gioco della Juventus.

Conceiçao nelle ultime giornate di campionato è spesso risultato decisivo per sbloccare il risultato. E rappresenta un punto di riferimento per i compagni.

  • GOAL E ASSIST NELLE ULTIME SETTE

    Allora analizziamoli insieme i numeri di Francisco Conceiçao.

    Nelle ultime sette giornate di Serie A il portoghese ha realizzato un goal, peraltro splendido, in casa della Roma. Ma soprattutto ha fornito tre assist contro Pisa, Sassuolo e Genoa.

    In totale dunque Conceiçao, sempre schierato titolare, ha contribuito a quattro degli ultimi quattordici goal segnati dalla Juventus.

    La crescita insomma è evidente, dato che nelle prime diciannove presenze in questo campionato il portoghese aveva segnato due goal e fornito un solo assist.

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  • UN NUOVO MODO DI GIOCARE

    Dopo l'arrivo di Luciano Spalletti il modo di giocare di Francisco Conceiçao è lievemente cambiato.

    Seppure il portoghese venga sempre schierato largo sulla fascia destra, in modo da poter rientrare sul sinistro, l'ex Porto si accentra più spesso.

    Secondo i dati forniti da Data Mb, ad esempio, Conceiçao tocca e riceve più palloni anche spalle alla porta.

    L'evoluzione del suo gioco è confermata anche dalla heatmap di Sofascore e da alcune statistiche: il portoghese è il giocatore della Juventus che riceve più passaggi tra quelli offensivi, ovvero 30.59 ogni 90'.

    Stesso discorso per i tocchi di palla che rispetto alla scorsa stagione sono cresciuti da 31.4 a 34.69. Meno solo di Locatelli e Thuram, esclusi i difensori.


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  • SEMPRE DECISIVO NELL'UNO CONTRO UNO

    Conceiçao in ogni caso non ha perso la sua qualità migliore, cioè la capacità di affrontare l'avversario diretto nell'uno contro uno.

    Il portoghese tenta leggermente di meno il dribbling rispetto alla scorsa stagione, ma la media di quelli riusciti a partita resta uguale ovvero pari a 4.6.

    Numeri che dunque permettono a Conceiçao di essere ancora più efficace con una percentuale di dribbling riusciti che è passata da 50.68% a 58.55%.

    L'esterno insomma adesso comprende meglio i momenti della partita e tenta la giocata solo quando può davvero rendersi pericoloso.

  • LA FIDUCIA DI SPALLETTI

    Conceiçao è uno degli intoccabili di Spalletti che non rinuncia mai al portoghese.

    Nelle ultime sette partite di campionato, in cui la Juventus è rimasta imbattuta raccogliendo cinque vittorie e due pareggi, il portoghese è sempre stato schierato titolare.

    Il tecnico bianconero d'altronde stima moltissimo Conceiçao tanto che qualche settimana lo ha paragonato ad un altro esterno da lui lanciato ai tempi della Roma.

    "Conceiçao come Salah? Accostamento corretto, è ancora giovane. Deve convincersi che può giocare anche un po' dentro il campo. Questo fatto di avere l'uomo alle spalle non deve creargli quell'ansia che si vede che ha. Sull'esterno diventa immarcabile perché è veramente forte”, ha sottolineato Spalletti.

    Parole che confermano il grande lavoro dell'allenatore sul portoghese, destinato a continuare anche in vista della prossima stagione.


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