Conceiçao sempre più centrale nella Juventus: i numeri in crescita del portoghese e cosa è cambiato con l'arrivo di Spalletti

L'impatto di Luciano Spalletti sulla Juventus in termini di risultati, ma soprattutto qualità del gioco, è sotto gli occhi di tutti.
Uno dei calciatori che sembrano più cresciuti sotto la guida del nuovo allenatore è Francisco Conceiçao.
Il portoghese sta dando un contributo importante in fase offensiva ma non solo. I numeri della sua stagione testimoniano come l'esterno sia sempre più centrale nel gioco della Juventus.
Conceiçao nelle ultime giornate di campionato è spesso risultato decisivo per sbloccare il risultato. E rappresenta un punto di riferimento per i compagni.