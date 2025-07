Conceicao resta alla Juventus? Presentata l'offerta finale al Porto, cifre e dettagli della proposta e contratto del portoghese

Il talento portoghese rifiuta la Premier e taglia il 20% del cartellino per restare a Torino. Mendes e Tudor determinanti, ingaggio raddoppiato.

La Juventus ha presentato al Porto un’offerta ufficiale da 30 milioni di euro per assicurarsi Francisco Conceicao, cifra corrispondente al valore della clausola rescissoria del talento portoghese.

L’accordo, però, prevede un pagamento dilazionato, a differenza della clausola che scadrà a mezzanotte, momento in cui il prezzo salirà a 45 milioni.

Come riferisce Fabrizio Romano, l’operazione è alle fasi finali, con Conceicao che ha rifiutato due proposte da club inglesi per restare in bianconero.

Decisivo il lavoro del procuratore Jorge Mendes e l’influenza dell’allenatore Igor Tudor. Fondamentale anche il gesto del calciatore, che ha rinunciato al 20% del proprio cartellino, permettendo alla Juve di ridurre il costo dell’operazione a circa 24 milioni.