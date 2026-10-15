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Lelio Donato

Conceiçao nervoso dopo il cambio in Celta Vigo-Juventus: la reazione del portoghese e la risposta di Spalletti

Europa League
Juventus
Celta Vigo
Celta Vigo vs Juventus

Il portoghese ha reagito male al momento del cambio. Ma dopo Celta Vigo-Juventus ha chiarito: "Non ho litigato con nessuno, sono rientrato per cambiare la maglia e andare in bagno".

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Momenti di nervosismo durante Celta Vigo-Juventus.

Il protagonista è stato Francisco Conceiçao, sostituito da Luciano Spalletti quando mancava circa mezz'ora alla fine della partita.

Il portoghese non ha preso bene la decisione del suo allenatore. E non ha fatto molto per nasconderlo. Il tutto al termine di una prestazione non certo brillante.

  • LA REAZIONE DI CONCEICAO

    Subito dopo il cambio con Nico Gonzalez, il portoghese ha avuto uno scatto di nervosismo.

    Francisco Conceiçap, come riporta 'Sky Sport', prima ha colpito la panchina e poi è rientrato negli spogliatoi.

    L'esterno bianconero però è poi tornato in panchina assistendo alla fine della gara insieme ai compagni.

  • UNA PROVA INSUFFICIENTE

    Ma come ha giocato Conceiçao col Celta Vigo?

    Il portoghese, così come la maggior parte dei compagni, è stato ampiamente insufficiente durante il primo tempo senza mai riuscire a rendersi pericoloso.

    All'inizio della ripresa Conceiçao è leggermente cresciuto sfiorando anche il goal con una bella conclusione alzata sopra la traversa da Radu.

    Non abbastanza comunque per evitare il cambio di Spalletti.

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  • LA RISPOSTA DI SPALLETTI

    Al termine della partita è arrivata la risposta, particolarmente dura, di Luciano Spalletti.

    "Conceiçao? Gli conviene essere arrabbiato con sé stesso perché se il motivo è un altro possiamo parlarne tutti insieme" ha aperto il tecnico della Juventus intervistato da 'Sky Sport'.

    Spalletti poi ha continuato: "Penso che se ha qualcosa da dire penso ce l'abbia con se stesso per quella che è stata la prestazione. È scivolato tre volte all'inizio, il campo noi lo andiamo a provare, bisogna provarlo seriamente.

    È uscito al 70', c'è un'altra partita tra due giorni. Se ha fatto qualcosa, perchè i miei collaboratori mi dicono di no, ci spiegherà quello che gli dobbiamo dare e vedremo di saldarlo".

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  • LA SPIEGAZIONE DI CONCEICAO

    Conceiçao si è quindi presentato ai microfoni di 'Sky Sport' per chiarire meglio quanto accaduto durante Celta Vigo-Juventus.

    "Prima di tutto voglio dire che non ho litigato con nessuno.Sono uscito, ho dato una piccola botta alla panchina dove mi siedo. Non ho parlato o litigato con nessuno dello staff. Sono andato dentro, ho cambiato la maglia, sono andato in bagno e sono tornato. Devono uscire cose vere e non questo" ha dichiarato il portoghese.

    Conceiçao poi ha sottolineato: "Dobbiamo parlare del secondo tempo, abbiamo vinto e dobbiamo continuare così. Spalletti ci ha detto che se continuavamo come nel primo tempo non l'avremmo vinta, penso che abbiamo dato una grande risposta nel secondo tempo, abbiamo giocato il nostro calcio nel secondo tempo"

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