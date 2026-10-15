Conceiçao nervoso dopo il cambio in Celta Vigo-Juventus: la reazione del portoghese e la risposta di Spalletti

50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.
Momenti di nervosismo durante Celta Vigo-Juventus.
Il protagonista è stato Francisco Conceiçao, sostituito da Luciano Spalletti quando mancava circa mezz'ora alla fine della partita.
Il portoghese non ha preso bene la decisione del suo allenatore. E non ha fatto molto per nasconderlo. Il tutto al termine di una prestazione non certo brillante.