Conceiçao nervoso dopo il cambio in Celta Vigo-Juventus: la reazione del portoghese e la risposta di Spalletti

Conceiçao si è quindi presentato ai microfoni di 'Sky Sport' per chiarire meglio quanto accaduto durante Celta Vigo-Juventus.

"Prima di tutto voglio dire che non ho litigato con nessuno.Sono uscito, ho dato una piccola botta alla panchina dove mi siedo. Non ho parlato o litigato con nessuno dello staff. Sono andato dentro, ho cambiato la maglia, sono andato in bagno e sono tornato. Devono uscire cose vere e non questo" ha dichiarato il portoghese.

Conceiçao poi ha sottolineato: "Dobbiamo parlare del secondo tempo, abbiamo vinto e dobbiamo continuare così. Spalletti ci ha detto che se continuavamo come nel primo tempo non l'avremmo vinta, penso che abbiamo dato una grande risposta nel secondo tempo, abbiamo giocato il nostro calcio nel secondo tempo"