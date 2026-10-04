Conceiçao espulso in Portogallo-Norvegia dall'arbitro italiano Mariani: il motivo, cosa è successo col giocatore della Juventus

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Francisco Conceiçao è stato espulso durante Portogallo-Norvegia.
L'esterno della Juventus ha giocato da titolare la partita valida per la quarta giornata di Nations League, ma ha dovuto abbandonare il campo prima della fine.
Ad espellerlo è stato peraltro l'arbitro italiano Mariani, estraendo due cartellini gialli nel giro di pochi minuti.
Ma cosa è successo? Qual è stato il motivo dell'espulsione di Conceiçao?