Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
FBL-EUR-NATIONS-POR-NORAFP
Lelio Donato

Conceiçao espulso in Portogallo-Norvegia dall'arbitro italiano Mariani: il motivo, cosa è successo col giocatore della Juventus

UEFA Nations League A
Portogallo
Portogallo vs Norvegia
Norvegia

Il giocatore della Juventus è stato schierato titolare da Jorge Jesus ma nel finale ha lasciato il Portogallo in dieci contro la Norvegia: il motivo dell'espulsione di Conceiçao.

Pubblicità
50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €

Francisco Conceiçao è stato espulso durante Portogallo-Norvegia.

L'esterno della Juventus ha giocato da titolare la partita valida per la quarta giornata di Nations League, ma ha dovuto abbandonare il campo prima della fine.

Ad espellerlo è stato peraltro l'arbitro italiano Mariani, estraendo due cartellini gialli nel giro di pochi minuti.

Ma cosa è successo? Qual è stato il motivo dell'espulsione di Conceiçao?

  • CONCEICAO ESPULSO: IL MOTIVO

    All'ottantaseiesimo minuto di Portogallo-Norvegia, sul risultato di 2-1, l'esterno è stato ammonito dall'arbitro Mariani.

    Conceiçao ha protestato alzando più volte il pollice vicino al direttore di gara, che a quel punto ha estratto il secondo cartellino giallo.

  • HA RECUPERATO DALL'INFORTUNIO

    Nei giorni scorsi Conceiçao sembrava in dubbio per la gara contro la Norvegia.

    Il giocatore della Juventus era uscito anticipatamente in Danimarca a causa di una forte contusione, che lo aveva costretto ad allenarsi a parte.

    Conceiçao ha però completamente recuperato ed è dunque stato schierato titolare da Jorge Jesus giocando di fatto l'intera partita.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • SQUALIFICATO PER LA PROSSIMA

    A causa dell'espulsione rimediata contro la Norvegia, Francisco Conceiçao verrà squalificato.

    L'esterno bianconero dunque salterà la prossima partita di Nations League col Portogallo che tornerà in campo il 14 novembre contro la Danimarca.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • PORTOGALLO QUALIFICATO

    Il Portogallo, attualmente in vetta al suo gruppo con quattro vittorie nelle prime quattro partite, è la prima Nazionale matematicamente qualificata ai quarti di Nations League.

    Resta solo da stabilire se i lusitani si qualificheranno come primi o secondi.

  • Pubblicità
    Pubblicità