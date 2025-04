Conceicao chiede rispetto dopo la sconfitta contro l'Atalanta: "Parlano della prossima stagione come se quello che guida il Milan non ha mai allenato"

AC Milan vs Atalanta

Il tecnico rossonero, dopo la sconfitta con la Dea, ha allontanato le voci sulla prossima stagione: "Il mio futuro non dipende da niente".

Sembra non esserci una luce in fondo al tunnel per il Milan: i rossoneri, dopo aver ritrovato il successo contro l'Udinese, sono di nuovo crollati nel match casalingo contro l'Atalanta che ha chiuso la domenica di Pasqua.

La formazione di Sergio Conceicao deve però lasciarsi velocemente alle spalle questa sconfitta e iniziare a pensare alla decisiva sfida di Coppa Italia contro l'Inter.

Al termine della gara contro i bergamaschi, il tecnico portoghese ha parlato ai microfoni di DAZN.