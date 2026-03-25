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Francisco Conceicao JuventusGetty Images
Michael Baldoin

Conceiçao al Liverpool per sostituire Salah? Le voci dalla Francia e la posizione della Juventus sul portoghese

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Secondo la stampa francese, l’esterno portoghese della Juventus sarebbe finito nel mirino del Liverpool come possibile sostituto di Salah la prossima estate.

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Due mesi per definire il futuro di entrambe le squadre: Juventus e Liverpool hanno otto settimane per conquistare l’accesso alla prossima Champions League.

Nel frattempo, entrambe guardano già alla prossima estate, programmando il mercato e rinforzando le rispettive rose in vista della stagione 2026/27.

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese RMC Sport, il Liverpool ha messo nel mirino Francisco Conceição della Juventus come possibile sostituto di Mohamed Salah, che a fine stagione lascerà l’Inghilterra.

  • LA LISTA DEGLI OBIETTIVI DEL LIVERPOOL: C'È ANCHE CONCEICAO

    Ad annunciare l’addio al Liverpool è stato lo stesso Salah, che in un video sui suoi profili social ha parlato direttamente ai tifosi, confermando la separazione al termine della stagione.

    I Reds, per non farsi trovare impreparati, hanno già iniziato a sondare diversi profili in vista della prossima estate, tra cui nomi importanti come Olise del Bayern Monaco, Barcola del PSG e Diomandé del Lipsia.

    Tra questi, però, è emerso anche il nome di Conceição: il portoghese potrebbe essere valutato non tanto come sostituto diretto di Salah, quanto come rinforzo aggiuntivo accanto a uno dei grandi nomi sopracitati.

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  • CONCEICAO È INCEDIBILE PER LA JUVENTUS?

    Arrivato alla Juventus in prestito oneroso all’inizio della passata stagione, Conceição è stato poi acquistato a titolo definitivo dai bianconeri nell’ultima estate per una cifra superiore ai 30 milioni.

    In questa stagione il portoghese si è spesso rivelato centrale negli schemi di Tudor prima e di Spalletti poi, alternando prestazioni altalenanti ma emergendo positivamente nelle ultime settimane.

    La dirigenza bianconera considera Conceição un elemento importante, destinato a far parte anche del progetto tecnico futuro. Tuttavia, di fronte a offerte irrinunciabili, sarebbe pronta a valutare una possibile cessione.

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  • LA VALUTAZIONE DEL PORTOGHESE

    Considerando l’investimento della Juventus per Conceição nelle ultime due stagioni, i bianconeri non hanno alcuna intenzione di svendere il giocatore.

    Il portoghese, che ha da poco compiuto 23 anni, ha mostrato ampi margini di miglioramento e può rivelarsi un vero tesoretto per il club.

    Attualmente la valutazione di Conceição si aggira poco sopra i 40 milioni, e la Juventus non intende trattare al ribasso, ritenendo l’esterno, seppur discontinuo, un elemento comunque importante per la rosa.

  • LA STAGIONE DI CONCEICAO CON LA JUVENTUS

    Sono 34 le presenze di Conceição con la Juventus in questa stagione: 23 in campionato, con 3 reti e 3 assist, 2 in Coppa Italia e 9 in Champions League, dove ha segnato una sola volta, alla sua prima apparizione contro il Villarreal l’1 ottobre.

    Il vero exploit è arrivato a marzo, con un eurogoal contro la Roma all’Olimpico, seguito da due assist nelle gare contro Pisa e Sassuolo.

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