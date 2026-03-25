Conceiçao al Liverpool per sostituire Salah? Le voci dalla Francia e la posizione della Juventus sul portoghese

Sono 34 le presenze di Conceição con la Juventus in questa stagione: 23 in campionato, con 3 reti e 3 assist, 2 in Coppa Italia e 9 in Champions League, dove ha segnato una sola volta, alla sua prima apparizione contro il Villarreal l’1 ottobre.

Il vero exploit è arrivato a marzo, con un eurogoal contro la Roma all’Olimpico, seguito da due assist nelle gare contro Pisa e Sassuolo.