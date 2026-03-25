Conceiçao al Liverpool per sostituire Salah? Le voci dalla Francia e la posizione della Juventus sul portoghese

Due mesi per definire il futuro di entrambe le squadre: Juventus e Liverpool hanno otto settimane per conquistare l’accesso alla prossima Champions League.
Nel frattempo, entrambe guardano già alla prossima estate, programmando il mercato e rinforzando le rispettive rose in vista della stagione 2026/27.
Secondo quanto riportato dal quotidiano francese RMC Sport, il Liverpool ha messo nel mirino Francisco Conceição della Juventus come possibile sostituto di Mohamed Salah, che a fine stagione lascerà l’Inghilterra.