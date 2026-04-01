Il nome del francese Hervé Renard, allenatore della nazionale saudita, è tornato a essere associato alla nazionale del Ghana, a circa 18 anni dalla sua partenza dalla squadra.
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Con una storica sconfitta contro l'Arabia Saudita... La storia del primo mandato di Renard alla guida della nazionale ghanese
I negoziati in Ghana
Il quotidiano francese «L'Équipe» aveva confermato che Renard desidera lasciare la guida della nazionale saudita prima dell'inizio dei Mondiali del 2026, poiché ritiene difficile ottenere risultati positivi nelle circostanze attuali.
Il quotidiano ha sottolineato che la Federcalcio ghanese sta valutando l'ingaggio dell'allenatore francese per guidare la nazionale maggiore in sostituzione di Otto Addo, che è stato esonerato dal suo incarico nel mese di marzo, a meno di due mesi e mezzo dall'inizio dei Mondiali.
L'inizio del viaggio in Africa
Renard ha iniziato la sua carriera da allenatore in Africa proprio con la nazionale del Ghana, precisamente tra il 2007 e il 2008, come assistente del tecnico francese Claude Le Roy, prima che l'intero staff tecnico venisse esonerato.
Dopo quell'esperienza, Renard ha guidato altre quattro nazionali africane, la prima delle quali è stata la Zambia, con cui ha vinto la Coppa d'Africa 2012, seguite da Angola e Costa d'Avorio, per finire con il Marocco, con cui si è qualificato per i Mondiali 2018.
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10 partite del Ghana
L'allenatore francese ha iniziato la sua attività come vice allenatore di Claude Le Roy nella nazionale del Ghana a partire dal luglio 2007, prima di lasciare l'incarico nel maggio 2008.
Durante quel periodo, la nazionale ghanese ha disputato 10 partite, vincendone 6, con una percentuale del 60%, subendo 3 sconfitte e registrando un solo pareggio.
Bronzo africano
Di queste dieci partite, la nazionale del Ghana ne ha disputate sei nella Coppa d’Africa 2008 in casa propria e davanti al proprio pubblico, aggiudicandosi la medaglia di bronzo.
La nazionale delle "Stelle Nere" ha concluso il girone con il massimo dei punti, dopo aver battuto la Guinea (2-1), la Namibia (1-0) e il Marocco (2-0), prima di superare l'ostacolo della Nigeria nei quarti di finale con un risultato di 2-1.
I compagni di Loro e Renard hanno perso contro il Camerun per 1-0 in semifinale, ma hanno conquistato la medaglia di bronzo dopo aver battuto la Costa d'Avorio per 4-2 nella finale per il terzo posto.
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Una sconfitta storica contro l'Arabia Saudita
Oltre al torneo africano, la nazionale ghanese ha disputato quattro amichevoli sotto la guida di Le Roy e Renard, tre delle quali prima della Coppa delle Nazioni: nella prima ha pareggiato 1-1 contro il Senegal, per poi battere il Marocco per 2-0.
Ma la terza amichevole è stata la peggiore della carriera di Renard con la nazionale ghanese, quando ha perso contro la nazionale saudita per 5-0, l'11 settembre 2007, nell'ultima partita amichevole prima dell'inizio della Coppa d'Africa.
Dopo la Coppa d'Africa, Renard ha disputato un'altra partita amichevole con la nazionale ghanese, in cui ha perso contro il Messico per 1-2, prima che l'intero staff tecnico guidato da Claude Le Roy lasciasse l'incarico nel maggio 2008.