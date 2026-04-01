Con una storica sconfitta contro l'Arabia Saudita... La storia del primo mandato di Renard alla guida della nazionale ghanese

Di queste dieci partite, la nazionale del Ghana ne ha disputate sei nella Coppa d’Africa 2008 in casa propria e davanti al proprio pubblico, aggiudicandosi la medaglia di bronzo.

La nazionale delle "Stelle Nere" ha concluso il girone con il massimo dei punti, dopo aver battuto la Guinea (2-1), la Namibia (1-0) e il Marocco (2-0), prima di superare l'ostacolo della Nigeria nei quarti di finale con un risultato di 2-1.

I compagni di Loro e Renard hanno perso contro il Camerun per 1-0 in semifinale, ma hanno conquistato la medaglia di bronzo dopo aver battuto la Costa d'Avorio per 4-2 nella finale per il terzo posto.