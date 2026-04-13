Comolli sul mercato della Juventus: "Sarà ambizioso con o senza Champions League, notizie sul rinnovo di Vlahovic solo a fine stagione"

"Penso che il nostro mercato sarà altrettanto ambizioso, non importa dove finiremo. E stai parlando del quarto posto ma potremmo finire anche meglio del quarto posto. Siamo molto ambiziosi per le ultime sei partite. Quello che sappiamo, e sentiamo, è che la Juventus è attrattiva per molti giocatori.E i giocatori con cui stiamo parlando al momento non dicono: "Mi interessa la Juventus solo se è in Champions League". Sono interessati a venire alla Juventus non sapendo se saremo in Champions League" ha spiegato Comolli a 'Il Bianconero'.



