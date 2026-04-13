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US Sassuolo Calcio v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport
Lelio Donato

Comolli sul mercato della Juventus: "Sarà ambizioso con o senza Champions League, notizie sul rinnovo di Vlahovic solo a fine stagione"

Calciomercato
Juventus

Il dirigente bianconero rassicura i tifosi sulle mosse della Juventus nella prossima sessione di mercato, che secondo Comolli non sarà influenzata dalla qualificazione o meno in Champions League.

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La qualificazione alla prossima Champions League condizionerà il calciomercato della Juventus?

Alla domanda che preoccupa i tifosi bianconeri ha risposto direttamente Damien Comolli, assicurando come l'estate della Vecchia Signora sarà bollente a prescindere dal piazzamento finale in questo campionato.

L'obiettivo della dirigenza e della proprietà, insomma, è quello di regalare a Luciano Spalletti una rosa di primissimo livello con cui cercare di tornare a competere da subito per grandi traguardi.

  • I GIOCATORI VOGLIONO LA JUVE

    "Penso che il nostro mercato sarà altrettanto ambizioso, non importa dove finiremo. E stai parlando del quarto posto ma potremmo finire anche meglio del quarto posto. Siamo molto ambiziosi per le ultime sei partite. Quello che sappiamo, e sentiamo, è che la Juventus è attrattiva per molti giocatori.E i giocatori con cui stiamo parlando al momento non dicono: "Mi interessa la Juventus solo se è in Champions League". Sono interessati a venire alla Juventus non sapendo se saremo in Champions League" ha spiegato Comolli a 'Il Bianconero'.


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  • MEGLIO LA CHAMPIONS

    Comolli, ovviamente, non nasconde che la qualificazione in Champions League sarebbe un traguardo importante: "Dal punto di vista finanziario ovviamente è molto meglio essere in Champions League che in Europa League. Ma da un punto di vista di ambizioni non importa quale competizione europea giocheremo. Saremo molto ambiziosi nella squadra che vogliamo costruire per avere successo in futuro".

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  • L'IMPORTANZA DI SPALLETTI

    Comolli ha inoltre sottolineato l'importanza del ruolo di Luciano Spalletti: "Ho controllato i dati alla partita di sabato, partendo dal momento in cui abbiamo cambiato il coach, oggi siamo al secondo posto, abbiamo ottenuto 48 punti in 24 partite, che sono molti punti. Luciano ha avuto un grande impatto sulla squadra, sul club, sui fan, sulla comunità. Stiamo guardando ad un ciclo di tre anni. Abbiamo l’ambizione di vincere, abbiamo bisogno della continuità e della stabilità. Anche di qualcuno che ha vinto in passato, in Italia e in Europa".

  • IL RINNOVO DI VLAHOVIC

    Il dirigente bianconero invece non si sbilancia sul rinnovo di Vlahovic, il cui contratto scade il 30 giugno.

    "Il rinnovo di Vlahovic? Mi attengo a quello che ho sempre detto, ossia che ne parleremo alla fine della stagione. L'ho detto fin dall'inizio. Non aspettatevi nulla prima della fine della stagione. Mancano sei settimane, so che Marco Ottolini ha una discussione con Dusan. E speriamo di avere buone notizie sul rinnovo anche di altri giocatori prima della fine della stagione" ha commentato Comolli.

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