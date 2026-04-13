Comolli sul mercato della Juventus: "Sarà ambizioso con o senza Champions League, notizie sul rinnovo di Vlahovic solo a fine stagione"

La qualificazione alla prossima Champions League condizionerà il calciomercato della Juventus?
Alla domanda che preoccupa i tifosi bianconeri ha risposto direttamente Damien Comolli, assicurando come l'estate della Vecchia Signora sarà bollente a prescindere dal piazzamento finale in questo campionato.
L'obiettivo della dirigenza e della proprietà, insomma, è quello di regalare a Luciano Spalletti una rosa di primissimo livello con cui cercare di tornare a competere da subito per grandi traguardi.