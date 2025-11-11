Comolli da neo ad della Juventus: "Spalletti mente creativa, con Vlahovic parleremo a fine stagione"

"Da giugno a oggi mi sono focalizzato sulla struttura della società dal punto di vista del personale. Ci vogliono le persone giuste nel posto giusto, con la cultura corretta. Negli ultimi mesi abbiamo cercato di reclutare le persone migliori in ogni area del club".

"Siamo ossessionati dal trovare esperti in ogni settore, crediamo nelle persone che si sono aggiunte e in quelle che già erano qui. Tutte le persone che sono qui o a Vinovo: l’ossessione è sempre migliorare e vincere. Siamo la Juventus, abbiamo questa storia incredibile di successi e non c'è alternativa. Bisogna mostrare rispetto alla società e a tutto quello che c’è alle spalle.

"L'obiettivo? Vincere. Non riesco a pensare a nient’altro. L’ho detto stamattina al nostro personale. Ogni giorno mi sveglio e penso: come io, e come noi tutti, possiamo far rivincere il club? Con quale velocità? Ho un’ossessione per la vittoria: si pensa sempre alla vittoria in un club così".