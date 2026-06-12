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Damien ComolliGetty Images
Redazione Goal

Comolli lascia, Carnevali al suo posto: l'annuncio ufficiale della Juventus e la doppia carica del nuovo dirigente bianconero

Juventus
Serie A
Calciomercato

La società bianconera ufficializza la svolta nella posizione apicale della dirigenza: da Comolli a Carnevali.

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Dopo il terremoto di ieri, oggi è il giorno in cui il Cda della Juventus, in convocazione straordinaria, ufficializza l'addio dell'as Damien Comolli e l'insediamento di Giovanni Carnevali.


Seguiremo live tutti gli aggiornamenti in arrivo dalla Continassa.

11.45 IL COMUNICATO UFFICIALE: GIOVANNI CARNEVALI NOMINATO NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE DEL CLUB

Come si legge nel comunicato ufficiale della Juventus: "Giovanni Carnevali, manager tra i più autorevoli e apprezzati del calcio italiano, guiderà il percorso di sviluppo del Club. Damien Comolli conclude l’esperienza in bianconero di comune accordo con la Società.

Torino, 12 giugno 2026 - Il Consiglio di Amministrazione di Juventus FC ha deliberato oggi la nomina di Giovanni Carnevali ad Amministratore Delegato e Direttore Generale del Club, affidandogli la guida manageriale della Società con l’obiettivo di rafforzare il progetto sportivo e industriale bianconero.

Dirigente tra i più apprezzati del panorama sportivo, Giovanni porta in Juventus un patrimonio di rilevante capacità manageriale. Uomo di calcio per vocazione e passione, Giovanni ha dedicato la sua vita professionale a questo settore, maturando esperienze e acquisendo responsabilità sempre più rilevanti, che gli hanno consentito di sviluppare una conoscenza completa delle dinamiche che governano il calcio moderno e delle prospettive di evoluzione. In particolare, nel corso della sua carriera, ha contribuito in modo determinante alla crescita e all'affermazione del Sassuolo Calcio, diventato nel tempo un esempio riconosciuto per sostenibilità, innovazione, valorizzazione dei talenti e capacità di creare valore, dentro e fuori dal campo. In qualità di Consigliere di Lega Serie A ha inoltre contribuito ai principali tavoli di confronto dedicati all'evoluzione e alla crescita del calcio professionistico italiano.

Sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questo Club ricco di storia e identità – ha sottolineato Carnevali - Ringrazio la Società, l’azionista di maggioranza e John Elkann, per la fiducia che mi è stata accordata. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che, attraverso l’impegno quotidiano, sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi. Insieme a tutte le componenti della Società lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale nel rispetto della storia del Club e delle ambizioni dei tifosi bianconeri” – ha voluto concludere così il nuovo AD bianconero.

A Giovanni il caloroso benvenuto di tutta la famiglia bianconera e i migliori auguri di buon lavoro".


11.10 DOCUMENTI FIRMATI

Comolli-Carnevali, documenti firmati e ufficialità in arrivo: twitta così Matteo Moretto.


10.45 CONCLUSO IL CDA

Si è concluso il Consiglio di amministrazione straordinario della Juventus. Si attende ora il comunicato ufficiale che sancirà l’addio di Damien Comolli al club bianconero e l’annuncio di Giovanni Carnevali come nuovo amministratore delegato della Juve.


10.00 - CONTATTO CARNEVALI-SPALLETTI

Alle 10 arriva la notizia, twittata da Romeo Agresti, che è fatta per l'arrivo di Giovanni Carnevali nel ruolo di nuovo ad della Juventus. In mattinata, secondo Tuttosport, ci sarebbe stato un primo contatto telefonico fra Carnevali e l'allenatore della Juve, Luciano Spalletti.


  • L'ADDIO DI COMOLLI: I RETROSCENA DELLE ULTIME ORE

    Intanto, Tuttosport racconta alcuni retroscena delle ultime frenetiche ore in casa Juve, quelle che hanno portato al clamoroso ribaltone nella figura apicale della dirigenza. Damien Comolli era già consapevole del suo destino, racconta il quotidiano torinese: l'amministratore delegato francese aveva ormai maturato la consapevolezza che questa strana estate avrebbe preso la piega peggiore possibile. La sua posizione, già debole, è stata oltremodo indebolita dai ko tecnici nelle trattative per Bernardo Silva e Alisson, per come sta andando il discorso su Brahim Diaz e per le difficoltà riscontrate con l’Atletico nell’andare a chiudere Sorloth. Oggi, nel Cda straordinario, sarà la sala grande dell’ultimo piano a sancire il suo addio, e sarà sotto gli occhi di Antonio Belloni, “controllore” designato dei suoi movimenti in questi ultimi, decisivi mesi.


    L’amministratore indipendente bianconero, vicinissimo a Bernard Arnault, fondatore e Ceo di LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, ha dapprima seguito il francese e poi tirato le somme. Era presente a ogni riunione tra Elkann e Spalletti, poi tra il tecnico e lo stesso amministratore delegato (in particolare dopo il litigio post derby), la cui assenza è stata più che notata nelle ultime riunioni di mercato, sebbene formalmente le operazioni continuassero comunque secondo la sua volontà. Elkann aspettava di avere un più concreto piano B e l’ha trovato in Giovanni Carnevali.



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