Comolli lascia, Carnevali al suo posto: l'annuncio ufficiale della Juventus e la doppia carica del nuovo dirigente bianconero

Dopo il terremoto di ieri, oggi è il giorno in cui il Cda della Juventus, in convocazione straordinaria, ufficializza l'addio dell'as Damien Comolli e l'insediamento di Giovanni Carnevali.





Seguiremo live tutti gli aggiornamenti in arrivo dalla Continassa.

11.45 IL COMUNICATO UFFICIALE: GIOVANNI CARNEVALI NOMINATO NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE DEL CLUB

Come si legge nel comunicato ufficiale della Juventus: "Giovanni Carnevali, manager tra i più autorevoli e apprezzati del calcio italiano, guiderà il percorso di sviluppo del Club. Damien Comolli conclude l’esperienza in bianconero di comune accordo con la Società.

Torino, 12 giugno 2026 - Il Consiglio di Amministrazione di Juventus FC ha deliberato oggi la nomina di Giovanni Carnevali ad Amministratore Delegato e Direttore Generale del Club, affidandogli la guida manageriale della Società con l’obiettivo di rafforzare il progetto sportivo e industriale bianconero.

Dirigente tra i più apprezzati del panorama sportivo, Giovanni porta in Juventus un patrimonio di rilevante capacità manageriale. Uomo di calcio per vocazione e passione, Giovanni ha dedicato la sua vita professionale a questo settore, maturando esperienze e acquisendo responsabilità sempre più rilevanti, che gli hanno consentito di sviluppare una conoscenza completa delle dinamiche che governano il calcio moderno e delle prospettive di evoluzione. In particolare, nel corso della sua carriera, ha contribuito in modo determinante alla crescita e all'affermazione del Sassuolo Calcio, diventato nel tempo un esempio riconosciuto per sostenibilità, innovazione, valorizzazione dei talenti e capacità di creare valore, dentro e fuori dal campo. In qualità di Consigliere di Lega Serie A ha inoltre contribuito ai principali tavoli di confronto dedicati all'evoluzione e alla crescita del calcio professionistico italiano.

“Sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questo Club ricco di storia e identità – ha sottolineato Carnevali - Ringrazio la Società, l’azionista di maggioranza e John Elkann, per la fiducia che mi è stata accordata. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che, attraverso l’impegno quotidiano, sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi. Insieme a tutte le componenti della Società lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale nel rispetto della storia del Club e delle ambizioni dei tifosi bianconeri” – ha voluto concludere così il nuovo AD bianconero.

A Giovanni il caloroso benvenuto di tutta la famiglia bianconera e i migliori auguri di buon lavoro".





11.10 DOCUMENTI FIRMATI

Comolli-Carnevali, documenti firmati e ufficialità in arrivo: twitta così Matteo Moretto.





10.45 CONCLUSO IL CDA

Si è concluso il Consiglio di amministrazione straordinario della Juventus. Si attende ora il comunicato ufficiale che sancirà l’addio di Damien Comolli al club bianconero e l’annuncio di Giovanni Carnevali come nuovo amministratore delegato della Juve.





10.00 - CONTATTO CARNEVALI-SPALLETTI

Alle 10 arriva la notizia, twittata da Romeo Agresti, che è fatta per l'arrivo di Giovanni Carnevali nel ruolo di nuovo ad della Juventus. In mattinata, secondo Tuttosport, ci sarebbe stato un primo contatto telefonico fra Carnevali e l'allenatore della Juve, Luciano Spalletti.



