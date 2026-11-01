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Como 1907 v Venezia FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Como-Venezia 1-0, pagelle e tabellino: Da Cunha gelido dal dischetto, Couto sempre pericoloso, Douvikas conquista il rigore, Stankovic para quasi tutto, Juan Jesus ingenuo

Serie A
Como vs Venezia
Match report
Como
Venezia

Vittoria pesante per il Como che batte 1-0 il Venezia senza brillare col rigore di Da Cunha e si porta a soli due punti dall'Inter, avversaria della squadra di Fabregas nel prossimo turno di campionato.

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Il Como vince ancora, seppure senza brillare particolarmente, batte 1-0 il Venezia e si riprende il quarto posto portandosi a -2 dall'Inter che affronterà nel prossimo turno di campionato.

A fare la partita come prevedibile è il Como che tiene molto la palla seppure senza alzare troppo il ritmo. Le occasioni comunque non mancano ma Stankovic si esalta, soprattutto con un paio di grandi parate su Da Cunha e Kempf.

Intorno alla mezz'ora l'arbitro Ferrieri Caputi inizialmente assegna un rigore al Venezia per mani di Milla, ma viene richiamata dal VAR e torna sulla sua decisione.

Un altro rigore netto viene assegnato prima dell'intervallo al Como quando Juan Jesus frana su Douvikas: Da Cunha spiazza Stankovic e la squadra di Fabregas va in vantaggio all'intervallo.

Nella ripresa Nicola prova a cambiare qualcosa ma gli ospiti non creano grosse occasioni per il pareggio mentre il Como sfiora un paio di volte il raddoppio. Splendido in particolare un tiro di Couto che esce di un soffio.

  • PAGELLE COMO-VENEZIA

    Couto (6.5) sempre pericoloso, Ramon (6.5) comanda la difesa, Kaiki (6.5) spinge tanto, Milla (5.5) rischia grosso nella sua area, Da Cunha (7) glaciale dal dischetto, Nico Paz (6) col risparmio energetico, Douvikas (6.5) conquista il rigore.

    Stankovic (6.5) le prende di nuovo quasi tutte, Juan Jesus (5) è ingenuo, Busio (6) ci mette la qualità che manca a Sohm (5.5). Lauberbach (5) non si vede mai, leggermente meglio Adams (5.5).

    COMO (4-2-3-1): Butez 6; Couto 6.5 (82' Smolcic sv), Ramon 6.5, Kempf 6, Kaiki 6.5; Ricci 6 (73' Perrone 6), Milla 5.5; Da Cunha 7 (73' Liberali 6), Nico Paz 6 (73' Caqueret 6), Baturina 6.5 (84' Valle sv); Douvikas 6.5. All. Fabregas

    VENEZIA (3-5-2): Stankovic 6.5; Halhal 5.5, Moreno 5.5, Juan Jesus 5; Hainaut 5.5 (62' Sagrado 6), Sohm 5.5 (62' Basic 6), Busio 6 (55' Kike Perez 6), Helgason 6 (78' Rrahmani 6), Mazzocchi 6; Lauberbach 5 (55' Yeboah 6), Adams 5.5. All. Nicola

  • TABELLINO COMO-VENEZIA

    COMO-VENEZIA 1-0

    Marcatori: 43' rig. Da Cunha

    COMO (4-2-3-1): Butez 6; Couto 6.5 (82' Smolcic sv), Ramon 6.5, Kempf 6, Kaiki 6.5; Ricci 6 (73' Perrone 6), Milla 5.5; Da Cunha 7 (73' Liberali 6), Nico Paz 6 (73' Caqueret 6), Baturina 6.5 (84' Valle sv); Douvikas 6.5. All. Fabregas

    VENEZIA (3-5-2): Stankovic 6.5; Halhal 5.5, Moreno 5.5, Juan Jesus 5; Hainaut 5.5 (62' Sagrado 6), Sohm 5.5 (62' Basic 6), Busio 6 (55' Kike Perez 6), Helgason 6 (78' Rrahmani 6), Mazzocchi 6; Lauberbach 5 (55' Yeboah 6), Adams 5.5. All. Nicola

    Arbitro: Ferrieri Caputi

    Ammoniti: Sohm, Juan Jesus, Kaiki

    Espulsi: Nessuno

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