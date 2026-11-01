Como-Venezia 1-0, pagelle e tabellino: Da Cunha gelido dal dischetto, Couto sempre pericoloso, Douvikas conquista il rigore, Stankovic para quasi tutto, Juan Jesus ingenuo

Il Como vince ancora, seppure senza brillare particolarmente, batte 1-0 il Venezia e si riprende il quarto posto portandosi a -2 dall'Inter che affronterà nel prossimo turno di campionato.
A fare la partita come prevedibile è il Como che tiene molto la palla seppure senza alzare troppo il ritmo. Le occasioni comunque non mancano ma Stankovic si esalta, soprattutto con un paio di grandi parate su Da Cunha e Kempf.
Intorno alla mezz'ora l'arbitro Ferrieri Caputi inizialmente assegna un rigore al Venezia per mani di Milla, ma viene richiamata dal VAR e torna sulla sua decisione.
Un altro rigore netto viene assegnato prima dell'intervallo al Como quando Juan Jesus frana su Douvikas: Da Cunha spiazza Stankovic e la squadra di Fabregas va in vantaggio all'intervallo.
Nella ripresa Nicola prova a cambiare qualcosa ma gli ospiti non creano grosse occasioni per il pareggio mentre il Como sfiora un paio di volte il raddoppio. Splendido in particolare un tiro di Couto che esce di un soffio.