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Cesc Fabregas Como 2025-26Getty
Lelio Donato

Como senza giocatori italiani? Fabregas fa i nomi: "Mi piacciono Palestra e Locatelli, Goldaniga ha giocato più di tutti l'anno scorso"

Serie A
Como

Cesc Fabregas ha risposto a chi dice che il suo Como punti troppo poco sui giocatori italiani facendo il nome di due profili a lui graditi: "Ma se chiedi Palestra vogliono 40 milioni...".

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Il suo Como è una delle più belle realtà della Serie A ma nell'undici titolare di Fabregas non c'è neppure un giocatore italiano.

Una mancanza che è stata sottolineata soprattutto dopo la mancata qualificazione della Nazionale ai prossimi Mondiali.

Fabregas però ha chiarito come quella di non avere giocatori italiani non sia una scelta ma una necessità per un club come il Como.

E ha fatto il nome di un paio di profili che vedrebbe bene nella sua squadra.

  • PALESTRA E LOCATELLI OBIETTIVI DI FABREGAS

    "Se ci sono dei calciatori dell'Italia che mi piacciono? Certo ma giocano con Juve e Inter.Palestra ovviamente mi piace, Locatelli mi è sempre piaciuto. È ingiusto dire solo due nomi, se giocano li è perché sono bravi. Come allenatore a me piacciono tanti giocatori italiani. Per Palestra però vai e lo chiedi, ma vogliono 40 milioni" ha sottolineato Fabregas come riporta 'Sportmediaset'.

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  • IL PROGETTO GIOVANI

    Il Como punta molto soprattutto sui giovani come spiegato da Fabregas: "Io qua, noi come società, non siamo qui per dare lezioni a nessuno. Noi guardiamo quello che noi vogliamo fare, per arrivare al futuro che sogniamo. Osian Roberts gestisce benissimo e con voglia e molto bene la struttura dell'Accademia. L'obiettivo numero uno? Quanti più giocatori possano arrivare in prima squadra in futuro. Così bisogna iniziare dalle Under 8 ad esempio, dove gioca anche mio figlio, di crescere in una maniera diversa, con tecnica e personalità, fare la differenza. Non solo a 23 anni, ma a 7-8 anni in un'altra maniera. Quando vado a vedere mio figlio c'è gente presente da tanti anni e che si fosse perso quel qualcosa. Si era persa la strada. Mantengo tante conversazioni di questo, mi piace molto questo. Diamo coraggio al giocatori, divertendosi in una maniera più specifica. Non è possibile che tutti arrivino, ma 1-2-3% magari sì. È un progetto molto importante per noi, vogliamo sostenerlo con grandissima attenzione. Non abbiamo paura di perdere, della sconfitta, sappiamo qual è la strada".

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  • POCHI ITALIANI NEL COMO

    Infine il tecnico sottolinea come tra i giocatori più utilizzati dal Como nella scorsa stagione ci fosse un italiano.

    "Capisco che noi non abbiamo tanti italiani, capisco quello che si dice, ma noi siamo partiti in prima squadra due anni fa con tantissimi italiani, Goldaniga è quello che ha giocato di più l'anno scorso.Tutti dobbiamo fare la nostra scelta nel momento giusto. Noi siamo molto giovani, iniziamo da zero due anni fa, siamo in un'altra fase" ha aggiunto Fabregas.

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