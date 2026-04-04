Como senza giocatori italiani? Fabregas fa i nomi: "Mi piacciono Palestra e Locatelli, Goldaniga ha giocato più di tutti l'anno scorso"

Il Como punta molto soprattutto sui giovani come spiegato da Fabregas: "Io qua, noi come società, non siamo qui per dare lezioni a nessuno. Noi guardiamo quello che noi vogliamo fare, per arrivare al futuro che sogniamo. Osian Roberts gestisce benissimo e con voglia e molto bene la struttura dell'Accademia. L'obiettivo numero uno? Quanti più giocatori possano arrivare in prima squadra in futuro. Così bisogna iniziare dalle Under 8 ad esempio, dove gioca anche mio figlio, di crescere in una maniera diversa, con tecnica e personalità, fare la differenza. Non solo a 23 anni, ma a 7-8 anni in un'altra maniera. Quando vado a vedere mio figlio c'è gente presente da tanti anni e che si fosse perso quel qualcosa. Si era persa la strada. Mantengo tante conversazioni di questo, mi piace molto questo. Diamo coraggio al giocatori, divertendosi in una maniera più specifica. Non è possibile che tutti arrivino, ma 1-2-3% magari sì. È un progetto molto importante per noi, vogliamo sostenerlo con grandissima attenzione. Non abbiamo paura di perdere, della sconfitta, sappiamo qual è la strada".