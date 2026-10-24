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Douvikas Como SassuoloGetty Images
Stefano Silvestri

Como-Sassuolo 2-0, pagelle e tabellino: Douvikas è una sentenza, Caqueret fa il Nico Paz, l'attacco tradisce Aquilani

Serie A
Como vs Sassuolo
Match report
Como
Sassuolo

Dopo un primo tempo senza reti, la squadra di Fabregas si impone nella ripresa grazie a una doppietta del greco. Anche senza Nico Paz, in panchina per 90 minuti.

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Dopo la Fiorentina e il Manchester United, anche il Sassuolo si arrende al Como. E si arrende a Tasos Douvikas, una sentenza, l'autore della doppietta che lancia momentaneamente Fabregas a -2 dall'Inter capolista.

Primo tempo complicato per i lariani, anche se Da Cunha si vede annullare il vantaggio per fuorigioco e Turati - in campo al posto di Muric per scelta tecnica - deve opporsi a Douvikas e a Caqueret. Dalla parte opposta, cancellato per offside anche un gran destro vincente da fuori area di Bakola.

Tutto cambia nel secondo tempo, dopo che Fabregas ha inserito tutti insieme Addai, Milla e Ramon all'intervallo: il Como cresce, il Sassuolo cala e Douvikas ne approfitta. Del greco la doppietta da tre punti: prima su assist di Caqueret e poi di Kaiki, entrambi da una fascia sinistra che nel primo tempo non era stata quasi sfruttata.

Da lì in poi, per il Como è tutto facile. Il Sassuolo perde ulteriore fiducia nei propri mezzi, di fatto si abbandona alla sconfitta e non riesce più a impensierire Butez.

Dettaglio: Nico Paz rimane in panchina per tutti i 90 minuti, risparmiato da Fabregas in vista dei prossimi impegni. Ma è un'assenza che non frena un Como di nuovo scatenato. Un gran bel segnale.


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  • PAGELLE COMO-SASSUOLO

    Il man of the match è naturalmente Douvikas, che anche senza Nico Paz trova il modo di spaventare più volte Turati e poi di segnare la doppietta della vittoria. Il Nico Paz, alla fine, lo ha il delizioso Caqueret tra le linee. Anche Kaiki sugli scudi e protagonista in entrambe le reti del greco. In generale, le sostituzioni di Fabregas cambiano il Como dopo un primo tempo non brillantissimo.

    Nel Sassuolo delude pesantemente l'attacco: Bowie non tiene su un pallone, Berardi si accende poco e viene anticipato da Kaiki sul 2-0, Dominguez alla fine è il più attivo ma sbaglia tantissimo nelle scelte finali. Matic perde consistenza con il passare della partita, non bene il rientrante Candé, in difficoltà anche Caleta-Car specialmente nel secondo tempo.

    COMO (4-2-3-1): Butez 6; Yan Couto 6 (67' Smolcic 6), Kambwala 6 (46' Ramon 6.5), Kempf 6.5, Kaiki 7; Ricci 6 (46' Milla 6.5), Perrone 6.5; Da Cunha 6.5 (89' Lahdo sv), Baturina 5.5 (46' Addai 6), Caqueret 7; Douvikas 7.5. All. Fabregas

    SASSUOLO (4-3-3): Turati 6; Van der Brempt 5.5, Caleta-Car 5, Candé 5, Obrador 5.5 (62' Doig 6); Adzic 5.5 (86' Esposito sv), Matic 5.5 (62' Lipani 6), Bakola 6; Berardi 5 (74' Volpato sv), Bowie 5, Dominguez 5.5 (62' Laurienté 5.5). All. Aquilani

  • TABELLINO COMO-SASSUOLO

    COMO-SASSUOLO 2-0

    Marcatori: 49' Douvikas, 60' Douvikas

    COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto (67' Smolcic), Kambwala (46' Ramon), Kempf, Kaiki; Ricci (46' Milla), Perrone; Da Cunha (89' Lahdo), Baturina (46' Addai), Caqueret; Douvikas. All. Fabregas

    SASSUOLO (4-3-3): Turati; Van der Brempt, Caleta-Car, Candé, Obrador (62' Doig); Adzic (86' Esposito), Matic (62' Lipani), Bakola; Berardi (74' Volpato), Bowie, Dominguez (62' Laurienté). All. Aquilani

    Arbitro: Di Marco

    Ammoniti: Berardi, Couto, Van der Brempt, Milla

    Espulsi: nessuno

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