Como-Sassuolo 2-0, pagelle e tabellino: Douvikas è una sentenza, Caqueret fa il Nico Paz, l'attacco tradisce Aquilani

Dopo la Fiorentina e il Manchester United, anche il Sassuolo si arrende al Como. E si arrende a Tasos Douvikas, una sentenza, l'autore della doppietta che lancia momentaneamente Fabregas a -2 dall'Inter capolista.

Primo tempo complicato per i lariani, anche se Da Cunha si vede annullare il vantaggio per fuorigioco e Turati - in campo al posto di Muric per scelta tecnica - deve opporsi a Douvikas e a Caqueret. Dalla parte opposta, cancellato per offside anche un gran destro vincente da fuori area di Bakola.

Tutto cambia nel secondo tempo, dopo che Fabregas ha inserito tutti insieme Addai, Milla e Ramon all'intervallo: il Como cresce, il Sassuolo cala e Douvikas ne approfitta. Del greco la doppietta da tre punti: prima su assist di Caqueret e poi di Kaiki, entrambi da una fascia sinistra che nel primo tempo non era stata quasi sfruttata.

Da lì in poi, per il Como è tutto facile. Il Sassuolo perde ulteriore fiducia nei propri mezzi, di fatto si abbandona alla sconfitta e non riesce più a impensierire Butez.

Dettaglio: Nico Paz rimane in panchina per tutti i 90 minuti, risparmiato da Fabregas in vista dei prossimi impegni. Ma è un'assenza che non frena un Como di nuovo scatenato. Un gran bel segnale.







