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Malen espulso Como RomaGetty Images
Stefano Silvestri

Como-Roma 0-0, pagelle e tabellino: Malen espulso, Nico Paz fermato da un ottimo Gollini, niente vincitori al Sinigaglia

Serie A
Como vs Roma
Como
Roma

L'espulsione di Malen all'inizio della ripresa cambia completamente il volto alla partita, ma il Como non ne approfitta: la Roma porta a casa un pari prezioso.

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Nessun vincitore, nessun vinto. Como e Roma si annullano a vicenda e al Sinigaglia, alla fine, è uno 0-0 a scaturire dal vero big match della sesta giornata di Serie A.

Gara inevitabilmente condizionata dall'espulsione all'inizio della ripresa di Malen, autore di un fallo su Kaiki: rosso diretto per l'olandese e Roma in 10 uomini per tutto il resto della partita.

La squadra di Gasperini aveva disputato un buon primo tempo, andando vicina al vantaggio con uno spreco ravvicinato di Dybala e con Pellegrini (palo). Bravo però anche Gollini a murare Nico Paz in uscita.

Dopo il rosso a Malen, la gara cambia completamente: il Como attacca senza sosta ma con poca incisività, anche se Gollini è di nuovo bravo su Nico Paz, e la Roma si difende con ordine. E alla fine porta a casa un pari preziosissimo.

Da segnalare anche un infortunio insolito: quello dell'arbitro Fabbri, che nel corso del secondo tempo è costretto a lasciare il posto al quarto uomo Sozza a causa di un problema a un ginocchio.

Alla fine, sono due punti persi per la squadra di Fabregas e uno guadagnato per quella di Gasperini. Entrambe torneranno in campo nei prossimi giorni in Champions League: i lariani in casa del Feyenoord, i giallorossi all'Olimpico contro il Real Madrid.


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  • PAGELLE COMO-ROMA

    Impalpabile Douvikas nell'attacco del Como, frizzante invece Diao che alla fine del primo tempo quasi induce Wesley all'espulsione. Nico Paz ha per due volte la palla giusta, ma in entrambi i casi viene murato da Gollini. Perrone si divora il vantaggio nella ripresa, così così Caqueret, Jesus Rodriguez vicino al colpaccio nel recupero.

    Malen è il protagonista in negativo della Roma con l'espulsione che cambia tutto. Dybala spreca clamorosamente lo 0-1 nella prima parte della gara: errore che pesa nella valutazione. Bene Pellegrini nell'unico tempo a disposizione, Soulé fa poco davanti ma è prezioso nell'alzare il muro in difesa. Il migliore è però Gollini, all'esordio stagionale: il portiere romanista chiude la porta ed è più volte attentissimo nelle uscite basse.

    COMO (4-2-3-1): Butez 6; Couto 6 (88' Kempf sv), Ramon 6.5, Chalobah 6.5, Kaiki; Da Cunha 6 (78' Baturina sv), Perrone 5.5 (88' Milla sv); Diao 6.5 (88' Addai sv), Nico Paz 6, Caqueret 5.5 (66' Rodriguez 6); Douvikas 5. All. Fabregas

    ROMA (3-4-2-1): Gollini 7; Mancini 6, Ndicka 6.5, Hermoso 6.5 (60' Balerdi 6.5); Wesley 6, De Roon 6.5, Koné 6 (89' Pisilli sv), Molina 6; Dybala 5.5 (89' Lulli sv), Pellegrini 6.5 (46' Soulé); Malen 5. All. Gasperini

  • TABELLINO COMO-ROMA

    COMO-ROMA 0-0

    Marcatori: -

    COMO (4-2-3-1): Butez; Couto (88' Kempf), Ramon, Chalobah, Kaiki; Da Cunha (78' Baturina), Perrone (88' Milla); Diao (88' Addai), Nico Paz, Caqueret (66' Rodriguez); Douvikas. All. Fabregas

    ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso (60' Balerdi); Wesley, De Roon, Koné (89' Pisilli), Molina; Dybala (89' Lulli), Pellegrini (46' Soulé); Malen. All. Gasperini

    Arbitro: Fabbri (poi Sozza)

    Ammoniti: Diao, De Roon, Koné, Soulé, Baturina

    Espulso: Malen al 53'

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