Como-Roma 0-0, pagelle e tabellino: Malen espulso, Nico Paz fermato da un ottimo Gollini, niente vincitori al Sinigaglia

Nessun vincitore, nessun vinto. Como e Roma si annullano a vicenda e al Sinigaglia, alla fine, è uno 0-0 a scaturire dal vero big match della sesta giornata di Serie A.

Gara inevitabilmente condizionata dall'espulsione all'inizio della ripresa di Malen, autore di un fallo su Kaiki: rosso diretto per l'olandese e Roma in 10 uomini per tutto il resto della partita.

La squadra di Gasperini aveva disputato un buon primo tempo, andando vicina al vantaggio con uno spreco ravvicinato di Dybala e con Pellegrini (palo). Bravo però anche Gollini a murare Nico Paz in uscita.

Dopo il rosso a Malen, la gara cambia completamente: il Como attacca senza sosta ma con poca incisività, anche se Gollini è di nuovo bravo su Nico Paz, e la Roma si difende con ordine. E alla fine porta a casa un pari preziosissimo.

Da segnalare anche un infortunio insolito: quello dell'arbitro Fabbri, che nel corso del secondo tempo è costretto a lasciare il posto al quarto uomo Sozza a causa di un problema a un ginocchio.

Alla fine, sono due punti persi per la squadra di Fabregas e uno guadagnato per quella di Gasperini. Entrambe torneranno in campo nei prossimi giorni in Champions League: i lariani in casa del Feyenoord, i giallorossi all'Olimpico contro il Real Madrid.







