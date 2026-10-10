Como-Roma è la sfida tra anti-Inter? Le nuove gerarchie del calcio italiano per la lotta Scudetto: Napoli in ritardo, Juventus e Milan in costruzione

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La definizione non piace a Cristian Chivu, ma Como-Roma non può che essere presentata come la sfida tra le 'anti-Inter'.
I nerazzurri, da Campioni d'Italia in carica, d'altronde sono di diritto i grandi favoriti nella corsa Scudetto.
E considerata l'attuale condizioni delle altre possibili pretendenti al titolo, le squadre di Gasperini e Fabregas sembrano le più accreditate a contendere il tricolore all'Inter.
Ma come siamo arrivati a questo sorprendente ribaltamento delle gerarchie nel calcio italiano?