Como-Roma è la sfida tra anti-Inter? Le nuove gerarchie del calcio italiano per la lotta Scudetto: Napoli in ritardo, Juventus e Milan in costruzione

Quello delineato sopra insomma è un quadro piuttosto chiaro, che spiega perché Como-Roma può davvero essere la sfida per decretare l'anti-Inter.

I giallorossi d'altronde prima della sosta hanno già dimostrato nello scontro diretto di poter competere alla pari contro i campioni d'Italia in carica. La partita dell'Olimpico, alla fine, è terminata sul 2-2 ma nel primo tempo gli uomini di Gasperini hanno dominato e avrebbero potuto anche dilagare.

La rosa della Roma oggi è completa in tutti i reparti. E le mosse di mercato della società hanno notevolmente alzato la qualità soprattutto in attacco dove alle spalle di Malen è stato inserito Santiago Castro, senza dimenticare il talento di Rodrigo Mora e il rinnovo di Paulo Dybala.

Nonostante l'inattesa sconfitta subita contro il Frosinone prima della sosta, anche il Como resta una seria candidata alle primissime posizioni della classifica.

Basti considerate come Fabregas debba ancora di fatto inserire Moise Kean e magari lanciare Liberali, trovando il modo per farlo coesistere con Nico Paz.

L'argentino, erede designato della maglia numero 10 di Lionel Messi, è stato ricomprato in estate e resta il punto fermo di una squadra che punta su qualità, entusiasmo e talento per stupire ancora dopo la clamorosa qualificazione in Champions League centrata nella scorsa stagione.