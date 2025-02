Como protagonista sul mercato anche a gennaio: ha speso quasi 50 milioni, tra le prime in Europa

Un'altra rivoluzione sul lago di Como per centrare la salvezza, il progetto della proprietà indonesiana punta in alto.

Il Milan è indiscutibilmente la società regina del calciomercato di gennaio in Serie A.

Subito dietro però non c'è la Juventus e neppure la capolista Napoli, bensì una squadra che attualmente lotta per non retrocedere.

Stiamo ovviamente parlando dell'ambizioso Como di proprietà dei fratelli indonesiani Hartono, tra gli uomini più ricchi del pianeta non per caso.

L'articolo prosegue qui sotto

Durante questa sessione la società lariana ha investito quasi 50 milioni di euro per rinforzare la squadra a disposizione di Fabregas.