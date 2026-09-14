Como-Parma 2-1, pagelle e tabellino: un altro assist di Nico Paz, la prima volta di Kaiki, che impatto di Romero, Fabregas la vince anche col turnover

Non è il Como che ha deliziato in Europa quello di questo pomeriggio al Sinigaglia, ma i tre punti per la squadra di Fabregas arrivano comunque.
In campo si vedono per la prima volta da titolari Kean, Kaiki e Sanchez, ma è uno della vecchia guardia, Jacobo Ramon, a segnare il goal della che sblocca il match.
Altro assist di Nico Paz dopo i due consecutivi in Champions: stavolta il goal è praticamente dell'argentino, con Ramon che deve solo spingere il pallone in rete sulla linea di porta.
Il Parma si vede praticamente solo nel secondo tempo con il palo colpito da Romero, prima che Kaiki spenga completamente le speranze della squadra di Cuesta di uscire indenne da Como, nonostante il goal nel recupero dell'ottimo Romero, una potenziale grande risorsa per il Parma in questa stagione.