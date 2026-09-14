Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Como 1907 v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Marco Trombetta

Como-Parma 2-1, pagelle e tabellino: un altro assist di Nico Paz, la prima volta di Kaiki, che impatto di Romero, Fabregas la vince anche col turnover

Serie A
Como vs Parma Calcio 1913
Como
Parma Calcio 1913

Dopo lo show in Champions, al Como stavolta basta un goal per tempo di Ramon e Kaiki per battere il Parma e volare a quota 10 punti in classifica con la terza vittoria di fila.

Pubblicità

Non è il Como che ha deliziato in Europa quello di questo pomeriggio al Sinigaglia, ma i tre punti per la squadra di Fabregas arrivano comunque.

In campo si vedono per la prima volta da titolari Kean, Kaiki e Sanchez, ma è uno della vecchia guardia, Jacobo Ramon, a segnare il goal della che sblocca il match.

Altro assist di Nico Paz dopo i due consecutivi in Champions: stavolta il goal è praticamente dell'argentino, con Ramon che deve solo spingere il pallone in rete sulla linea di porta.

Il Parma si vede praticamente solo nel secondo tempo con il palo colpito da Romero, prima che Kaiki spenga completamente le speranze della squadra di Cuesta di uscire indenne da Como, nonostante il goal nel recupero dell'ottimo Romero, una potenziale grande risorsa per il Parma in questa stagione.

  • PAGELLE COMO-PARMA

    Sanchez 6; Couto 6, Ramon 7, Kempf 6, Kaiki 7; Perrone 6,5, Da Cunha 6 (80' Milla sv); Diao 6 (55' Rodriguez 6), Paz 6,5 (80' Ricci sv), Baturina 6 (55' Caqueret 6); Kean 5,5 (64' Douvikas 6).

    Corvi 6; Delprato 6, Diego Carlos 6, Troilo 6; Britschgi 6 (80' Fabbian sv), Sierro 6 (64' Bernabé 6), Keita 5,5, Valeri 6; Touré 5 (55' Frigan 6), Lontani 6 (80' Almqvist 6,5); Elphege 5,5 (64' Romero 7).

    La prima da titolare di Kean non è entusiasmante, avrà modo di essere più incisivo. Paz disegna un assist che è praticamente un goal, Perrone prezioso in ogni zona del campo, Kaiki imita Valle a sinistra con un'ottima prestazione complessiva al netto del goal.

    Grande impatto di Romero, che colpisce un palo sull'1-0 e poi accorcia le distanze nel recupero. Ottimi segnali per il Parma. Delude ancora Touré, che fatica a dare il suo apporto in zona offensiva. Niente di trascendentale nemmeno la prima da titolare di Elphege.

    • Pubblicità

  • TABELLINO COMO-PARMA

    Marcatori: 23' Ramon, 83' Kaiki, 92' Romero

    COMO (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramón, Kempf, Kaiki; Perrone, Da Cunha (80' Milla); Diao (55' Rodriguez), Paz (80' Ricci), Baturina (55' Caqueret); Kean (64' Douvikas). Allenatore: Fabregas.

    PARMA (3-4-2-1): Corvi; Delprato, D.Carlos, Troilo; Britschgi (80' Fabbian), Sierro (64' Bernabé), Keita, Valeri; Touré (55' Frigan), Lontani (80' Almqvist); Elphege (64' Romero). Allenatore: Cuesta

    Arbitro: Mucera

    Ammoniti: Caqueret

    Espulsi: nessuno

  • Pubblicità
    Pubblicità

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Serie A
Frosinone crest
Frosinone
FRC
Como crest
Como
COM
Serie A
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Genoa crest
Genoa
GEN