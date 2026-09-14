Como-Parma 2-1, pagelle e tabellino: un altro assist di Nico Paz, la prima volta di Kaiki, che impatto di Romero, Fabregas la vince anche col turnover

Sanchez 6; Couto 6, Ramon 7, Kempf 6, Kaiki 7; Perrone 6,5, Da Cunha 6 (80' Milla sv); Diao 6 (55' Rodriguez 6), Paz 6,5 (80' Ricci sv), Baturina 6 (55' Caqueret 6); Kean 5,5 (64' Douvikas 6).

Corvi 6; Delprato 6, Diego Carlos 6, Troilo 6; Britschgi 6 (80' Fabbian sv), Sierro 6 (64' Bernabé 6), Keita 5,5, Valeri 6; Touré 5 (55' Frigan 6), Lontani 6 (80' Almqvist 6,5); Elphege 5,5 (64' Romero 7).

La prima da titolare di Kean non è entusiasmante, avrà modo di essere più incisivo. Paz disegna un assist che è praticamente un goal, Perrone prezioso in ogni zona del campo, Kaiki imita Valle a sinistra con un'ottima prestazione complessiva al netto del goal.

Grande impatto di Romero, che colpisce un palo sull'1-0 e poi accorcia le distanze nel recupero. Ottimi segnali per il Parma. Delude ancora Touré, che fatica a dare il suo apporto in zona offensiva. Niente di trascendentale nemmeno la prima da titolare di Elphege.