Como-Napoli 0-0, pagelle e tabellino: Rrahmani mura Douvikas, Diao spreca, Politano colpisce il palo, De Bruyne spento, Hojlund mai pericoloso

Un altro passo verso la Champions per il Napoli, un punto che serve a poco per il Como nella corsa al quarto posto: l'anticipo della trentacinquesima giornata si chiude sullo 0-0.
La prima grande occasione della partita è di Douvikas, che salta anche Milinkovic-Savic ma si fa murare sulla linea da Rrahmani.
Il Como gioca meglio e sfiora di nuovo il vantaggio con Diao che, servito alla perfezione da Nico Paz, viene chiuso dal portiere del Napoli in uscita. Dall'altra parte De Bruyne, sostituito al 60', non incide.
Nella ripresa la squadra di Conte controlla meglio la partita e rischia meno, anzi nel finale McTominay si rende pericoloso ma tira fuori. Poco dopo Politano colpisce il palo.