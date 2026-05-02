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De Bruyne Nico Paz Como NapoliGetty Images
Lelio Donato

Como-Napoli 0-0, pagelle e tabellino: Rrahmani mura Douvikas, Diao spreca, Politano colpisce il palo, De Bruyne spento, Hojlund mai pericoloso

Serie A
Como vs Napoli
Como
Napoli

Nel primo tempo il Como si rende pericoloso in un paio di occasioni ma Douvikas e Diao sprecano, nel finale di gara palo di Politano per il Napoli: l'anticipo del 'Sinigaglia' finisce 0-0.

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Un altro passo verso la Champions per il Napoli, un punto che serve a poco per il Como nella corsa al quarto posto: l'anticipo della trentacinquesima giornata si chiude sullo 0-0.

La prima grande occasione della partita è di Douvikas, che salta anche Milinkovic-Savic ma si fa murare sulla linea da Rrahmani.

Il Como gioca meglio e sfiora di nuovo il vantaggio con Diao che, servito alla perfezione da Nico Paz, viene chiuso dal portiere del Napoli in uscita. Dall'altra parte De Bruyne, sostituito al 60', non incide.

Nella ripresa la squadra di Conte controlla meglio la partita e rischia meno, anzi nel finale McTominay si rende pericoloso ma tira fuori. Poco dopo Politano colpisce il palo.

  • PAGELLE COMO

    Nico Paz (6.5) inventa, Diao (5.5) e Douvikas (5) sprecano, Diego Carlos (6.5) e Ramon (6.5) attenti. Da Cunha (6.5) padrone a centrocampo.


    COMO (4-2-3-1): Butez 6; Smolcic 6, Diego Carlos 6.5, Ramon 6.5, Valle 6 (81' Moreno sv); Perrone 6, Da Cunha 6.5 (85' Sergi Roberto sv); Diao 5.5 (85' Vojvoda sv), Nico Paz 6.5, Baturina 6 (81' Rodriguez sv); Douvikas 5 (81' Morata sv). All. Fabregas

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  • PAGELLE NAPOLI

    Milinkovic-Savic (6.5) decisivo, Rrahmani (6.5) salva un goal. De Bruyne (5) è un fantasma, McTominay(6) si vede poco, Hojlund (5) non si accende mai, Anguissa (5) entra male.


    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6.5; Beukema 5.5, Rrahmani 6.5 (80' Spinazzola sv), Buongiorno 5.5; Politano 6.5, McTominay 6, Lobotka 6, Gutierrez 5.5; De Bruyne 5 (60' Anguissa 5.5), Alisson 6.5; Hojlund 5. All. Conte

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  • TABELLINO COMO-NAPOLI

    COMO-NAPOLI 0-0

    COMO (4-2-3-1): Butez 6; Smolcic 6, Diego Carlos 6.5, Ramon 6.5, Valle 6 (81' Moreno sv); Perrone 6, Da Cunha 6.5 (85' Sergi Roberto sv); Diao 5.5 (85' Vojvoda sv), Nico Paz 6.5, Baturina 6 (81' Rodriguez sv); Douvikas 5 (81' Morata sv). All. Fabregas

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6.5; Beukema 5.5, Rrahmani 6.5 (80' Spinazzola sv), Buongiorno 5.5; Politano 5.5, McTominay 6, Lobotka 6, Gutierrez 5.5; De Bruyne 5 (60' Anguissa 5), Alisson 6.5; Hojlund 5. All. Conte

    Arbitro: Fabbri

    Ammoniti: Ramon (C), Politano (N)

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