Como-Manchester United 4-1, pagelle e tabellino: Nico Paz senza più aggettivi, Douvikas non tradisce mai, inglesi incommentabili

Un dominio assoluto. Uno strapotere difficilmente immaginabile alla vigilia. Il Como non solo batte il Manchester United: stravince, imponendosi con un 4-1 che fotografa in maniera perfetta la differenza abissale tra le due squadre in campo. E ora la squadra di Fabregas sogna sempre più in grande.

Dopo un primissimo brivido targato Dalot, la partita prende immediatamente una piega precisa al 2': Nico Paz trova spazio al limite e con un perfetto sinistro a giro non dà scampo a Lammens, facendo esplodere una prima volta il Sinigaglia.

Il Como chiude il primo tempo sul vantaggio minimo nonostante una gran mole di gioco, ma nella parte iniziale della ripresa opera lo scatto decisivo: prima Nico Paz premia lo scatto centrale di Douvikas, che non lascia possibilità di replica a Lammens, poi sfrutta un errore di Baleba per involarsi verso il portiere ospite e batterlo per la terza volta.

Finita? Proprio no, perché c'è gloria anche per Ramon, autore del poker: perfetto il cross mancino del neo entrato Kaiki per l'ex Real Madrid, che davanti a Lammens ancora una volta non può sbagliare. Solo per la cronaca il 4-1 di Zirkzee al 91', pescato in area in posizione regolare da Diallo.

Il Como di Fabregas, insomma, è tornato. Qualche passo falso tra campionato e Champions League è già alle spalle. E ora i lariani sono in pienissima corsa per la qualificazione diretta agli ottavi, con due vittorie casalinghe su due e un'unica sconfitta a Rotterdam. Mentre lo United è sempre più in crisi. E Carrick rischia.







