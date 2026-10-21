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Nico Paz Como Manchester UnitedGetty Images
Stefano Silvestri

Como-Manchester United 4-1, pagelle e tabellino: Nico Paz senza più aggettivi, Douvikas non tradisce mai, inglesi incommentabili

Champions League
Como vs Manchester United
Match report
Como
Manchester United

Sotto la pioggia del Sinigaglia, il Como si regala un'altra notte epica: Nico Paz segna due volte e sforna un assist al bacio per Douvikas, in rete anche Ramon e Zirkzee. Seconda vittoria casalinga su due per i lariani.

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Un dominio assoluto. Uno strapotere difficilmente immaginabile alla vigilia. Il Como non solo batte il Manchester United: stravince, imponendosi con un 4-1 che fotografa in maniera perfetta la differenza abissale tra le due squadre in campo. E ora la squadra di Fabregas sogna sempre più in grande.

Dopo un primissimo brivido targato Dalot, la partita prende immediatamente una piega precisa al 2': Nico Paz trova spazio al limite e con un perfetto sinistro a giro non dà scampo a Lammens, facendo esplodere una prima volta il Sinigaglia.

Il Como chiude il primo tempo sul vantaggio minimo nonostante una gran mole di gioco, ma nella parte iniziale della ripresa opera lo scatto decisivo: prima Nico Paz premia lo scatto centrale di Douvikas, che non lascia possibilità di replica a Lammens, poi sfrutta un errore di Baleba per involarsi verso il portiere ospite e batterlo per la terza volta.

Finita? Proprio no, perché c'è gloria anche per Ramon, autore del poker: perfetto il cross mancino del neo entrato Kaiki per l'ex Real Madrid, che davanti a Lammens ancora una volta non può sbagliare. Solo per la cronaca il 4-1 di Zirkzee al 91', pescato in area in posizione regolare da Diallo.

Il Como di Fabregas, insomma, è tornato. Qualche passo falso tra campionato e Champions League è già alle spalle. E ora i lariani sono in pienissima corsa per la qualificazione diretta agli ottavi, con due vittorie casalinghe su due e un'unica sconfitta a Rotterdam. Mentre lo United è sempre più in crisi. E Carrick rischia.


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  • PAGELLE COMO-MANCHESTER UNITED

    Il Como è uno spettacolo per gli occhi. Voti alti per tutti i giocatori di Fabregas, protagonisti di una prestazione perfetta dal primo all'ultimo minuto. Sugli scudi naturalmente Nico Paz, per il quale sono finiti gli aggettivi: per l'argentino una delle prestazioni più belle della carriera. Douvikas non tradisce mai, Ramon trova un goal meritatissimo, grande prestazione per Valle e per Da Cunha. Butez impegnato solo su un sinistro di Diallo.

    Tutto malissimo invece nel Manchester United: Maguire non marca nessuno, Bruno Fernandes sfiduciato, Mbeumo senza rifornimenti, Baleba indirizza definitivamente il match con la palla persa che porta al 3-0. L'unico a salvarsi, oltre all'autore del goal Zirkzee, è l'ex atalantino Diallo entrato dalla panchina. Un disastro su tutti i fronti.

    COMO (4-2-3-1): Butez 6; Couto 7 (80' Smolcic sv), Ramon 7.5, Kempf 7, Valle 7; Perrone 7 (80' Ricci sv), Milla 7; Da Cunha 7 (69' Kaiki 7), Paz 8 (80' Ricci sv), Baturina 7 (64' Caqueret 6); Douvikas 7. All: Fabregas

    MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens 5; Dalot 5, De Ligt 5 (79' Amass sv), Maguire 4.5, Mazraoui 5; Tielemans 5, Andrey Santos 5 (46' Baleba 4.5); Matheus Cunha 5 (46' Diallo 6.5), Bruno Fernandes 5 (67' Zirkzee 6), Mount 5; Mbeumo 5 (80' Lacey sv). All. Carrick

  • TABELLINO COMO-MANCHESTER UNITED

    COMO-MANCHESTER UNITED 4-1

    Marcatori: 2' Paz (C), 49' Douvikas (C), 57' Paz (C), 76' Ramon (C), 91' Zirkzee (M)

    COMO (4-2-3-1): Butez; Couto (80' Smolcic), Ramon, Kempf, Valle; Perrone (80' Ricci), Milla; Da Cunha (69' Kaiki), Paz (80' Ricci), Baturina (64' Caqueret); Douvikas. All: Fabregas

    MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, De Ligt (79' Amass), Mazraoui; Tielemans, Andrey Santos (46' Baleba); Matheus Cunha (46' Diallo), Bruno Fernandes, Mount; Mbeumo (80' Lacey). All. Carrick

    Arbitro: Jablonski (Ger)

    Ammoniti: Andrey Santos, Baleba, Kempf, Lacey

    Espulsi: nessuno

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