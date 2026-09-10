Como-Lipsia 4-1, pagelle e tabellino: Baturina e Nico Paz inventano calcio, Douvikas strepitoso, Diao si conferma, Nkunku non punge

La prima del Como in Champions League è un trionfo. La squadra di Fabregas esalta un Sinigaglia esaurito ed entusiasta e si impone sul Lipsia con un 3-1 che ha il sapore della storia.

Il Como termina il primo tempo in vantaggio di due reti: la prima la segna Baturina, che sfrutta un mancato rinvio di Baku su cross di Douvikas, mentre sulla seconda i due si scambiano il favore, con Baturina che lancia Douvikas e il belga che vola verso la porta per firmare il 2-0. Nel mezzo tante altre giocate di qualità dei lariani. Mentre Butez chiude la porta a Nusa e Maksimovic.

La festa è completa entro il primo quarto d'ora della ripresa: altra azione d'eccellenza, con Nico Paz che manda in campo aperto Diao e quest'ultimo che scarica il diagonale del 3-0 alle spalle di Vandevoordt, chiudendo di fatto i conti.

Dopo un goal incredibilmente fallito da Da Cunha a porta praticamente vuota, il Lipsia ha un sussulto d'orgoglio e accorcia le distanze con il giovane Maksimovic: bello il suo sinistro da fuori dopo un errore in disimpegno tra Nico Paz e Milla.

Proprio al 90', però, e dopo che il Lipsia ha sfiorato con Baku la rete che avrebbe riaperto ogni discorso, il Como trova anche il 4-1: lo segna il neo entrato Perrone, messo davanti alla porta dalla solita imbucata di Nico Paz.

Il Como conquista dunque la terza vittoria nelle prime quattro partite ufficiali della nuova stagione, la prima in casa dopo quelle contro Napoli e Genoa. Da Cunha e compagni torneranno in campo in Europa a metà ottobre, dopo la sosta delle Nazionali, a Rotterdam contro il Feyenoord. Intanto, un'altra pagina di storia è stata scritta.







