Como-Inter 3-4, pagelle e tabellino: doppiette di Dumfries e Thuram, Nico Paz non basta, Kempf e Van der Brempt sbagliano, Bonny entra male

Notte da sogno per Thuram (7.5) e Dumfries (7.5), Bastoni (5) soffre, Esposito (5.5) si vede poco, assist di Barella (6.5) e Calhanoglu (6.5), Zielinski (5.5) è spento.





INTER (3-5-2): Sommer 6.5; Akanji 6.5, Acerbi 6, Bastoni 5 (46' Carlos Augusto 6); Dumfries 7.5, Barella 6.5 (77' Mkhitaryan sv), Calhanoglu 6.5, Zielinski 5.5 (56' Sucic 6), Dimarco 6 (56' Luis Henrique 6); Thuram 7.5, Esposito 5.5 (56' Bonny 5). All. Chivu.