Como-Inter 3-4, pagelle e tabellino: doppiette di Dumfries e Thuram, Nico Paz non basta, Kempf e Van der Brempt sbagliano, Bonny entra male

L'Inter vince in rimonta per 3-4 sul campo del Como e allunga ulteriormente in vetta alla classifica portandosi a +9 sul Napoli, mentre i lariani subiscono il sorpasso della Juventus al quarto posto.
La squadra di Fabregas, schierata con un 3-4-2-1 e Diao largo sulla fascia destra, parte meglio ma senza creare grossi pericoli alla difesa dell'Inter.
Poco dopo la mezz'ora però si accende Nico Paz il cui tiro, respinto da Sommer, porta al vantaggio di Valle. I nerazzurri provano a reagire e Dumfries impegna Butez di testa sugli sviluppi di un corner.
Proprio allo scadere del primo tempo lo stesso Butez lancia lungo per Nico Paz che piazza il sinistro sul secondo palo per il raddoppio del Como. Ma nel recupero Thuram anticipa Van der Brempt e la riapre.
All'inizio del secondo tempo l'Inter prima pareggia, sempre con Thuram, e poi completa la rimonta col colpo di testa di Dumfries su punizione di Calhanoglu. Quindi ancora l'olandese cala il poker e chiude i conti.
Nel finale Da Cunha accorcia le distanza su calcio di rigore, in pieno recupero Ramon sfiora il 4-4 ma colpisce la traversa.