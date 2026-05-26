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Como Stadio Giuseppe SinigagliaGetty
Leonardo Gualano

Como in Champions League, iniziati i lavori al Sinigaglia: curva già smantellata, il Mapei Stadium il 'Piano B'

Champions League
Como

Sono iniziati i lavori per fare in modo che lo stadio Sinigaglia possa ospitare le prossime partite interne di Champions League del Como.

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Quella che si è appena conclusa è stata per il Como una stagione a dir poco eccezionale.

La compagine lariana, infatti, è riuscita nell'impresa di assicurarsi al fotofinish il quarto posto in campionato, cosa questa che si è ovviamente tradotta nella prima e storica qualificazione in Champions League.

Il Como è dunque passato, nel giro di appena sette anni, dai campi della Serie D a calcare i palcoscenici più importanti del calcio europeo, dove gli standard sono ovviamente diversi.

Per questo motivo sono già iniziati i lavori per fare in modo che lo stadio Giuseppe Sinigaglia possa ottenere il benestare della UEFA per ospitare partite europee.

  • INIZIATI I LAVORI DI ADEGUAMENTO

    Per poter ospitare partite in campo europeo è necessario disporre di un impianto di categoria 4.

    Lo stadio Sinigaglia non rispetta molti dei parametri imposti dalla UEFA e per questo motivo sono già iniziati, in maniera rapidissima, i lavori per fare in modo che il Como possa giocare tra le mura amiche della propria casa tutte le partite interne della prossima Champions League.

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  • CURVA SMANTELLATA IN TRE GIORNI

    Come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, la UEFA richiede che tutte le strutture dell'impianto siano esclusivamente in cemento armato e dunque il primo problema che si è dovuto affrontare è stato quello relativo alla curva ovest.

    Il settore storicamente occupato dai tifosi della compagine lariana era realizzato in tubolari e già il lunedì successivo a Como-Parma, ovvero l'ultima gara giocata in casa in stagione dalla squadra di Fabregas, sono iniziati i lavori per il suo smantellamento.

    La curva è stata smontata in appena tre giorni e ora si attende che al suo posto ne venga costruita una permanente.

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  • LE ALTRE MODIFICHE DA APPORTARE

    I lavori per rendere il Sinigaglia uno stadio da Europa non si limitano alla sola curva ovest.

    Vanno infatti raddoppiate le postazioni di commento tv, ingrandita la sala stampa in modo che possa ospitare un numero maggiore di telecamere, ampliate le aree hospitality e autorità, bisognerà garantire almeno 150 parcheggi riservati, ristrutturare i servizi igienici, migliorare i varchi di accesso e uscita dei tifosi e anche aumentare le dimensioni del terreno di gioco.

  • IL MAPEI STADIUM COME PIANO B

    Le migliorie da fare, e tra l'altro in tempi brevi, sono dunque diverse.

    I lavori stanno procedendo a grande velocità e la speranza del Como è quella che lo stadio possa essere pronto per la prima partita interna di Champions League; tuttavia il club ha già indicato nel Mapei Stadium di Reggio Emilia la sede alternativa nel caso in cui i tempi si dovessero allungare.

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