Como in Champions League, iniziati i lavori al Sinigaglia: curva già smantellata, il Mapei Stadium il 'Piano B'

Quella che si è appena conclusa è stata per il Como una stagione a dir poco eccezionale.
La compagine lariana, infatti, è riuscita nell'impresa di assicurarsi al fotofinish il quarto posto in campionato, cosa questa che si è ovviamente tradotta nella prima e storica qualificazione in Champions League.
Il Como è dunque passato, nel giro di appena sette anni, dai campi della Serie D a calcare i palcoscenici più importanti del calcio europeo, dove gli standard sono ovviamente diversi.
Per questo motivo sono già iniziati i lavori per fare in modo che lo stadio Giuseppe Sinigaglia possa ottenere il benestare della UEFA per ospitare partite europee.