Como in Champions League, iniziati i lavori al Sinigaglia: curva già smantellata, il Mapei Stadium il 'Piano B'

Come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, la UEFA richiede che tutte le strutture dell'impianto siano esclusivamente in cemento armato e dunque il primo problema che si è dovuto affrontare è stato quello relativo alla curva ovest.

Il settore storicamente occupato dai tifosi della compagine lariana era realizzato in tubolari e già il lunedì successivo a Como-Parma, ovvero l'ultima gara giocata in casa in stagione dalla squadra di Fabregas, sono iniziati i lavori per il suo smantellamento.

La curva è stata smontata in appena tre giorni e ora si attende che al suo posto ne venga costruita una permanente.