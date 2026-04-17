Il Como frena ancora nella corsa Champions: sconfitta 2-1 al MAPEI contro il Sassuolo, un solo punto nelle ultime tre

La favola del Como rischia di trasformarsi in un incubo: aprile, fin qui, non ha ancora portato alcuna vittoria.
Dallo 0-0 sul campo dell’Udinese, alla clamorosa rimonta subita contro l’Inter nel big match del Sinigaglia, fino al passo falso nell’anticipo della 33ª giornata contro il Sassuolo.
Una serie di risultati tutt’altro che positivi che ridimensiona nuovamente la squadra di Cesc Fàbregas, attesa tra pochi giorni da un nuovo impegno decisivo: la sfida che vale l’accesso a quella che sarebbe una storica finale di Coppa Italia.