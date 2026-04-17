Il Como frena ancora nella corsa Champions: sconfitta 2-1 al MAPEI contro il Sassuolo, un solo punto nelle ultime tre

Una partita strana, con il Como padrone del campo fin dai primi minuti grazie a un fitto possesso palla, ma con le occasioni più pericolose capitate sui piedi dei neroverdi.

L’arte del contropiede, eseguita alla perfezione dal Sassuolo, ha colto completamente alla sprovvista la squadra di Fàbregas, spesso sbilanciata nella metà campo avversaria.

Le verticalizzazioni di Laurienté e la sorprendente intesa tra Nzola e Volpato hanno così prodotto il doppio vantaggio, maturato tra il 42’ e il 44’.