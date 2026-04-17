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Sassuolo ComoGetty Images
Michael Baldoin

Il Como frena ancora nella corsa Champions: sconfitta 2-1 al MAPEI contro il Sassuolo, un solo punto nelle ultime tre

Serie A
Como
Sassuolo vs Como
Sassuolo

Dopo lo 0-0 al Bluenergy contro l’Udinese e il 3-4 casalingo contro l’Inter, il Como rallenta ancora la sua corsa, cadendo al Mapei contro il Sassuolo: ora la Juventus può provare l’allungo.

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La favola del Como rischia di trasformarsi in un incubo: aprile, fin qui, non ha ancora portato alcuna vittoria.

Dallo 0-0 sul campo dell’Udinese, alla clamorosa rimonta subita contro l’Inter nel big match del Sinigaglia, fino al passo falso nell’anticipo della 33ª giornata contro il Sassuolo.

Una serie di risultati tutt’altro che positivi che ridimensiona nuovamente la squadra di Cesc Fàbregas, attesa tra pochi giorni da un nuovo impegno decisivo: la sfida che vale l’accesso a quella che sarebbe una storica finale di Coppa Italia.

  • IL PESANTE UNO-DUE DEL SASSUOLO IN DUE MINUTI

    Una partita strana, con il Como padrone del campo fin dai primi minuti grazie a un fitto possesso palla, ma con le occasioni più pericolose capitate sui piedi dei neroverdi.

    L’arte del contropiede, eseguita alla perfezione dal Sassuolo, ha colto completamente alla sprovvista la squadra di Fàbregas, spesso sbilanciata nella metà campo avversaria.

    Le verticalizzazioni di Laurienté e la sorprendente intesa tra Nzola e Volpato hanno così prodotto il doppio vantaggio, maturato tra il 42’ e il 44’.

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  • NICO PAZ PROVA A TENERE A GALLA I SUOI

    Non c’è stato un vero contraccolpo, né un ko tecnico: il Como è rientrato negli spogliatoi sotto di un solo goal, grazie al colpo di testa di Nico Paz.

    Nella ripresa, però, la squadra non è riuscita a reagire né a trovare la scossa necessaria per ribaltare il match. Solo un’altra giocata da campione dell’argentino ha sfiorato il pareggio, negato dal colpo di reni di Turati, decisivo nel respingere sulla linea di porta.

    Una squadra che fin qui ha costruito i propri risultati sul gioco collettivo non è riuscita a restare a galla affidandosi alle giocate dei singoli.

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  • UN SOLO PUNTO NELLE ULTIME TRE: LA JUVENTUS PUÒ SCAPPARE

    Un cammino quasi perfetto fino alla fine di marzo, poi i primi veri segnali d’allarme.

    Lo 0-0 contro l’Udinese, quindi il doppio ko contro l’Inter - particolarmente doloroso se si pensa all’iniziale doppio vantaggio - e infine la sconfitta contro il Sassuolo, squadra già ampiamente salva e senza particolari obiettivi di classifica.

    Dalla possibile fuga in zona Champions League, il Como si è ritrovato così a inseguire: ora la Juventus, nella sfida di domenica contro il Bologna, ha l’occasione di portarsi a +5, un margine significativo a cinque giornate dal termine del campionato.

  • L'IMPORTANZA DI RIPARTIRE SUBITO: C'È LA COPPA ITALIA

    Guai, però, a mollare la presa.

    Il Como resta una delle favole più belle di questa stagione e ha ancora tutte le carte in regola per chiudere al meglio il proprio cammino.

    Non solo la corsa alle coppe europee: tra pochi giorni, a San Siro, andrà in scena il ritorno tanto atteso contro l’Inter, e un successo varrebbe una finale di Coppa Italia che riscriverebbe la storia del club.

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