Como, dalla Serie D alla Champions League: il capolavoro di Fabregas tra rivoluzione tattica, mercato visionario e il talento di Nico Paz che ha cambiato il calcio italiano

Il calcio italiano ha trovato la sua nuova favola. Ma ridurre il percorso del Como a una semplice favola sarebbe persino riduttivo. Perché dietro la storica qualificazione in Champions League conquistata dalla squadra di Cesc Fabregas c’è un progetto tecnico, economico e culturale che nel giro di sette anni ha trasformato un club precipitato in Serie D in una delle realtà più innovative del calcio europeo.
Il Como ha chiuso il campionato demolendo la Cremonese 4-1 e approfittando contemporaneamente della sconfitta del Milan contro il Cagliari per blindare un clamoroso quarto posto.
La fotografia simbolo della notte dello ‘Zini’ è quella dei giocatori lariani raccolti attorno a un cellulare per seguire gli ultimi minuti di San Siro. Giovani, sfacciati, moderni. Una generazione che non ha avuto paura del peso della storia e che, anzi, l’ha riscritta.
Appena sette anni fa il Como giocava tra i dilettanti, mentre oggi si prepara ad affrontare club come Arsenal, Bayern Monaco e Liverpool nella competizione più prestigiosa d’Europa.