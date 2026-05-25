Como, dalla Serie D alla Champions League: il capolavoro di Fabregas tra rivoluzione tattica, mercato visionario e il talento di Nico Paz che ha cambiato il calcio italiano

Se il Como oggi è in Champions League, il primo nome da incidere nella pietra è quello di Fabregas. L’ex campione di Arsenal, Barcellona e Chelsea ha portato sul lago un’idea di calcio europea, aggressiva e verticale. Rombi che si aprono e si chiudono, pressing feroce e continue linee di passaggio per il portatore di palla.

Fabregas non ha soltanto migliorato i giocatori: li ha reinventati. Il caso più evidente è quello di Lucas Da Cunha, trasformato da ala offensiva in centrocampista totale.

Il dato che più racconta il lavoro dell’allenatore spagnolo, però, è forse un altro: il Como ha chiuso la stagione con 19 clean sheet, come l’Arsenal campione d’Inghilterra e finalista di Champions.

Una squadra spettacolare ma anche feroce senza palla, capace di avere la migliore identità tattica del campionato.

Non è un caso che proprio Fabregas sia diventato uno degli allenatori più seguiti d’Europa. In Spagna e in Inghilterra il suo nome viene già accostato ai grandi club, mentre in Italia il suo Como è considerato da molti il miglior calcio espresso in Serie A nell’ultima stagione.