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Alessandro De Felice

Como, dalla Serie D alla Champions League: il capolavoro di Fabregas tra rivoluzione tattica, mercato visionario e il talento di Nico Paz che ha cambiato il calcio italiano

Serie A
Como

In sette anni dall’inferno dei dilettanti all’Europa dei grandi: il progetto lariano tra giovani talenti, mercato visionario e il gioiello Nico Paz.

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Il calcio italiano ha trovato la sua nuova favola. Ma ridurre il percorso del Como a una semplice favola sarebbe persino riduttivo. Perché dietro la storica qualificazione in Champions League conquistata dalla squadra di Cesc Fabregas c’è un progetto tecnico, economico e culturale che nel giro di sette anni ha trasformato un club precipitato in Serie D in una delle realtà più innovative del calcio europeo.

Il Como ha chiuso il campionato demolendo la Cremonese 4-1 e approfittando contemporaneamente della sconfitta del Milan contro il Cagliari per blindare un clamoroso quarto posto.

La fotografia simbolo della notte dello ‘Zini’ è quella dei giocatori lariani raccolti attorno a un cellulare per seguire gli ultimi minuti di San Siro. Giovani, sfacciati, moderni. Una generazione che non ha avuto paura del peso della storia e che, anzi, l’ha riscritta.

Appena sette anni fa il Como giocava tra i dilettanti, mentre oggi si prepara ad affrontare club come Arsenal, Bayern Monaco e Liverpool nella competizione più prestigiosa d’Europa.

  • LA RIVOLUZIONE FABREGAS: PRESSING, CORAGGIO E CALCIO EUROPEO

    Se il Como oggi è in Champions League, il primo nome da incidere nella pietra è quello di Fabregas. L’ex campione di Arsenal, Barcellona e Chelsea ha portato sul lago un’idea di calcio europea, aggressiva e verticale. Rombi che si aprono e si chiudono, pressing feroce e continue linee di passaggio per il portatore di palla.

    Fabregas non ha soltanto migliorato i giocatori: li ha reinventati. Il caso più evidente è quello di Lucas Da Cunha, trasformato da ala offensiva in centrocampista totale.

    Il dato che più racconta il lavoro dell’allenatore spagnolo, però, è forse un altro: il Como ha chiuso la stagione con 19 clean sheet, come l’Arsenal campione d’Inghilterra e finalista di Champions.

    Una squadra spettacolare ma anche feroce senza palla, capace di avere la migliore identità tattica del campionato.

    Non è un caso che proprio Fabregas sia diventato uno degli allenatori più seguiti d’Europa. In Spagna e in Inghilterra il suo nome viene già accostato ai grandi club, mentre in Italia il suo Como è considerato da molti il miglior calcio espresso in Serie A nell’ultima stagione.

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  • NICO PAZ, IL GIOIELLO SIMBOLO DEL COMO ‘EUROPEO’

    Dentro questa rivoluzione il volto più luminoso resta quello di Nico Paz. Arrivato dal Real Madrid, il talento argentino è diventato rapidamente il manifesto tecnico del nuovo Como: qualità nello stretto, visione, capacità di giocare tra le linee e personalità da veterano.

    Il futuro di Nico Paz è oggi uno dei temi più caldi del mercato europeo. Il Real Madrid mantiene una forte influenza sul cartellino del giocatore e potrebbe decidere se riportarlo in Spagna oppure lasciarlo ancora un anno sul lago per completarne la crescita.

    Intanto, a Como, i tifosi lo hanno già trasformato in un idolo assoluto, come confermano i cori esplosi in Piazza Cavour, nel cuore della città lariana, dopo la qualificazione europea.


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  • MERCATO INTELLIGENTE: GIOVANI, INTUIZIONI E INVESTIMENTI

    Il Como non è arrivato in Champions per caso. Dietro c’è una proprietà ricchissima e ambiziosa come quella della famiglia Hartono, imprenditori indonesiani che negli ultimi anni hanno investito pesantemente sul club.

    Ma il vero capolavoro è stato il modo in cui quei soldi sono stati utilizzati. Non figurine, ma giovani da valorizzare. Assane Diao, Jesus Rodriguez, Anastasios Douvikas, Perrone, Baturina: un gruppo internazionale, futuribile e affamato.

    Jesus Rodriguez ha chiuso la stagione con 10 assist in totale; Douvikas, inizialmente riserva, è arrivato a 14 goal in Serie A. Numeri che raccontano perfettamente la capacità di Fabregas e della dirigenza di migliorare il rendimento dei singoli.

    Il club ha inoltre investito enormemente nel settore giovanile: il Como è oggi una delle società che spende di più in Italia, in rapporto al fatturato, sulla formazione dei giovani. Una scelta precisa: creare sostenibilità tecnica oltre che economica.


  • DA HOLLYWOOD ALLA CHAMPIONS: IL COMO ‘CONQUISTA’ IL MONDO

    La cavalcata europea del Como ha avuto anche una dimensione mediatica quasi cinematografica. Non soltanto per la presenza del presidente Mirwan Suwarso, produttore cinematografico, ma per l’aura glamour che il club è riuscito a costruire attorno a sé.

    Durante la stagione, come ricordano i reportage presenti nel materiale, sulle tribune del Sinigaglia sono comparsi attori internazionali come Hugh Grant, Keira Knightley, Michael Fassbender e Adrien Brody. Il lago di Como è diventato il punto d’incontro tra lusso, calcio e spettacolo.

    Adesso resta la sfida più grande: consolidarsi. Lo stadio Sinigaglia dovrà essere adeguato agli standard UEFA, mentre il club dovrà continuare a crescere senza tradire la propria identità.

    Ma il messaggio lanciato dal Como al calcio italiano è già chiarissimo: la geografia del potere può cambiare.

    Per la prima volta dal 1991 ad oggi, Juventus e Milan restano contemporaneamente fuori dalla Champions mentre una squadra che pochi anni fa navigava nei dilettanti si prende il palcoscenico europeo. Non è soltanto una qualificazione. È un cambio d’epoca.

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