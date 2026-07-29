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Villarreal v Como - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
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Como Cup, Como-Al Ula 3-1, Como-Villarreal 1-1 (2-4 d.c.r.): subito un goal per Liberali, Azon è la sorpresa, marcatori e tabellini delle due partite

Como
Villarreal
Al-Ula FC
Amichevoli dei club

Non basta al Como la vittoria contro l'Al-Ula per accedere alla finale della Como Cup: nella seconda mini-sfida della serata la squadra di Fabregas viene superata ai rigori dal Villarreal.

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Il Como non riesce ad accedere alla finale della Como Cup: non basta la vittoria contro l'Al-Ula alla squadra di Fabregas, sconfitta ai rigori nel secondo match di serata dal Villarreal, che accede alla finale superando sia gli arabi che i comaschi.

La squadra di Fabregas si è presentata alla mini-sfida con il Villarreal dopo aver battuto per 3-1 in rimonta l'Al-Ula, affrontati nel primo dei due incontri da 45 minuti. A segno nella prima partita uno dei volti nuovi, il giovane difensore Cuenca, prima delle reti di Azon e Gabrielloni, ancora a segno dopo la rete firmata contro il Paris FC nella prima uscita stagionale dei comaschi.

Nella seconda sfida, il clou della serata, ad accendere la luce è stato Mattia Liberali, che ha sbloccato il risultato al 27', prima del pareggio di una delle stelle del "Sottomarino Giallo", Alberto Moleiro. Ai rigori vince la squadra di Inigo Perez, che accede cosi alla finale di sabato contro il Lens: decisivo l'errore dal dischetto di Da Cunha.


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  • TABELLINO COMO-AL-ULA

    COMO-AL-ULA 3-1

    Marcatori: 6' Kiyoto, 33' Cuenca, 39' Azon, 43' Gabrielloni

    COMO (4-2-3-1): Tornqvist; Van der Brempt, Goldaniga, Cuenca, Kaiki; Perrone, Rispoli; Azon, Lahdo, Fadera (23' Gabrielloni); Morata.

    AL-ULA: Atiyah; Hawaii, Barbet, Ayman, Al-Shamrani, Al-Jumayah, Al-Shanqeeti, Al Majhad, Al-Asmari, Kiyoto, Michel.

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  • TABELLINO COMO-VILLARREAL

    COMO-VILLARREAL 1-1 (2-4 d.c.r)

    Marcatori: 27' Liberali, 31' Moleiro

    Rigori: Moreno (goal), Da Cunha (parato), Moleiro (goal), Douvikas (goal), Mikautadze (goal)

    COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Milla; Liberali, Caqueret, Rodriguez; Douvikas.

    Villarreal (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Kambwala, Navarro, Romero; Nizar, Macia, Diatta, Alberto Moleiro; Moreno, Mikautadze.


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  • Villarreal v Como - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    SUBITO UN LAMPO DI LIBERALI

    Era l'uomo più atteso, e non ha deluso: Mattia Liberali ha sbloccato la sfida contro il Villarreal con una giocata delle sue, accentrandosi da destra col sinistro, disorientando il povero Diatta e superando Luiz Junior con una conclusione potente e precisa, resa imparabile dalla leggera deviazione di Macia.

    Fabregas aveva detto di essere rimasto impressionato dall'impatto e dall'atteggiamento di Mattia e la risposta in campo è stata subito estremamente incoraggiante. In attesa di vederlo nelle zolle di Nico Paz o addirittura da falso nove, come paventato proprio da Cesc alla vigilia, Liberali si è mosso benissimo da ala destra, venendo spesso a giocare tra le linee. Senz'altro una delle note più positive della serata per il Como.



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  • AlUla FC v Como - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    AZON SI CANDIDA CON UN GOAL E UN ASSIST

    Nella prima partita contro gli arabi dell'Al-Ula si è messo in evidenza con un goal e un assist lo spagnolo Ivan Azon, rientrato a Como dopo la parentesi in prestito all'Ipswich. “Io lo avrei tenuto volentieri, ma lui ha fatto questa scelta", aveva detto Fabregas dopo la sua partenza lo scorso anno, ma adesso "El Tiburon" potrebbe decidere di giocarsi le sue carte in riva al lago, nonostante il forte interesse del Southampton e di alcuni club spagnoli.

    Per lui un goal da vero "squalo", anticipando il marcatore su traversone basso di Morata, e un assist (per il goal del 3-1 di Gabrielloni) in 45 minuti, segnali importanti per Fabregas.



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