Como Cup, Como-Al Ula 3-1, Como-Villarreal 1-1 (2-4 d.c.r.): subito un goal per Liberali, Azon è la sorpresa, marcatori e tabellini delle due partite

Era l'uomo più atteso, e non ha deluso: Mattia Liberali ha sbloccato la sfida contro il Villarreal con una giocata delle sue, accentrandosi da destra col sinistro, disorientando il povero Diatta e superando Luiz Junior con una conclusione potente e precisa, resa imparabile dalla leggera deviazione di Macia.

Fabregas aveva detto di essere rimasto impressionato dall'impatto e dall'atteggiamento di Mattia e la risposta in campo è stata subito estremamente incoraggiante. In attesa di vederlo nelle zolle di Nico Paz o addirittura da falso nove, come paventato proprio da Cesc alla vigilia, Liberali si è mosso benissimo da ala destra, venendo spesso a giocare tra le linee. Senz'altro una delle note più positive della serata per il Como.







