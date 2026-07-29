Como Cup, Como-Al Ula 3-1, Como-Villarreal 1-1 (2-4 d.c.r.): subito un goal per Liberali, Azon è la sorpresa, marcatori e tabellini delle due partite

Il Como non riesce ad accedere alla finale della Como Cup: non basta la vittoria contro l'Al-Ula alla squadra di Fabregas, sconfitta ai rigori nel secondo match di serata dal Villarreal, che accede alla finale superando sia gli arabi che i comaschi.
La squadra di Fabregas si è presentata alla mini-sfida con il Villarreal dopo aver battuto per 3-1 in rimonta l'Al-Ula, affrontati nel primo dei due incontri da 45 minuti. A segno nella prima partita uno dei volti nuovi, il giovane difensore Cuenca, prima delle reti di Azon e Gabrielloni, ancora a segno dopo la rete firmata contro il Paris FC nella prima uscita stagionale dei comaschi.
Nella seconda sfida, il clou della serata, ad accendere la luce è stato Mattia Liberali, che ha sbloccato il risultato al 27', prima del pareggio di una delle stelle del "Sottomarino Giallo", Alberto Moleiro. Ai rigori vince la squadra di Inigo Perez, che accede cosi alla finale di sabato contro il Lens: decisivo l'errore dal dischetto di Da Cunha.
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