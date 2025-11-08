Nessun goal ma sfida intensa tra Como e Cagliari, che al Sinigallia si dividono la posta dopo 90 minuti combattuti.

I lariani, che agganciano momentaneamente la Juventus di Spalletti e il Bologna - in attesa dei rispettivi impegni nell'undicesima giornata - hanno provato a imporre il proprio gioco, ma la solidità difensiva dei sardi e le parate del portiere Caprile - fresco di convocazione in Nazionae con Gattusso - hanno frenato gli uomini di Fabregas.

L’unico vero sussulto del primo tempo è arrivato da un episodio: un autogol di Valle su cross di Palestra, poi annullato dall'arbitro dopo l'on-field review su suggerimento del VAR per un fallo commesso in precedenza proprio da Palestra sul terzino spagnolo.

Da lì, qualche fiammata isolata - un lampo di Addai, una chance sprecata da Felici e una conclusione potente di Nico Paz respinta da Caprile — ha tenuto viva la gara senza però cambiare il punteggio.

Nella ripresa, il Como ha aumentato la pressione, ma la chance più clamorosa è stata per Morata, che da due passi ha calciato addosso a Caprile, sprecando l’occasione del vantaggio. Lo spagnolo - che fa segnare il record negativo personale di undici gare senza goal in Serie A - è stato poi sostituito da Douvikas dopo alcune scaramucce in area di rigore con Yerry Mina.

Nel finale, le squadre di Fabregas e Pisacane ci provano, ma il risultato non cambia. Termina in parità la sfida del Sinigallia, con il Como che conquista il decimo risultato utile di fila tra campionato e Coppa Italia mentre il Cagliari che manca il successo per la settima gara con appena tre punti conquistati.