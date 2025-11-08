Pubblicità
Como 1907 v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport

Como-Cagliari 0-0, pagelle e tabellino: Fabregas aggancia la Juve di Spalletti, Caprile para tutto, Morata ancora a digiuno, Esposito e Diao in ombra

Termina in parità la sfida del Sinigallia tra i lariani di Fabregas e i sardi di Pisacane: si allunga a 9 la striscia di risultati utili per Fabregas, Pisacane continua a non vincere.

Nessun goal ma sfida intensa tra Como e Cagliari, che al Sinigallia si dividono la posta dopo 90 minuti combattuti. 

I lariani, che agganciano momentaneamente la Juventus di Spalletti e il Bologna - in attesa dei rispettivi impegni nell'undicesima giornata - hanno provato a imporre il proprio gioco, ma la solidità difensiva dei sardi e le parate del portiere Caprile - fresco di convocazione in Nazionae con Gattusso - hanno frenato gli uomini di Fabregas.

L’unico vero sussulto del primo tempo è arrivato da un episodio: un autogol di Valle su cross di Palestra, poi annullato dall'arbitro dopo l'on-field review su suggerimento del VAR per un fallo commesso in precedenza proprio da Palestra sul terzino spagnolo

Da lì, qualche fiammata isolata - un lampo di Addai, una chance sprecata da Felici e una conclusione potente di Nico Paz respinta da Caprile — ha tenuto viva la gara senza però cambiare il punteggio.

Nella ripresa, il Como ha aumentato la pressione, ma la chance più clamorosa è stata per Morata, che da due passi ha calciato addosso a Caprile, sprecando l’occasione del vantaggio. Lo spagnolo - che fa segnare il record negativo personale di undici gare senza goal in Serie A - è stato poi sostituito da Douvikas dopo alcune scaramucce in area di rigore con Yerry Mina.

Nel finale, le squadre di Fabregas e Pisacane ci provano, ma il risultato non cambia. Termina in parità la sfida del Sinigallia, con il Como che conquista il decimo risultato utile di fila tra campionato e Coppa Italia mentre il Cagliari che manca il successo per la settima gara con appena tre punti conquistati.

  • PAGELLE COMO

    Continua il periodo nero di Alvaro Morata (4,5), ancora secco di goal e sostituito dopo le scintille con Mina su sua richiesta. Nico Paz (6) non riesce a spaccare la gara, mentre Butez (6,5) salva i suoi nel finale con un paio di interventi decisivi.

    COMO (4-2-3-1): Butez 6,5; Smolcic 6 (90' Vojvoda sv), Ramon 6, Diego Carlos 6, Valle 6; Perrone 5,5 Caqueret 5 (63' Baturina 5,5); Addai 6 (75' Kuhn 6), Nico Paz 6, Diao 5,5 (46' Jesus Rodriguez 5,5); Morata 4,5 (63' Douvikas 6). All. Fabregas.

  • PAGELLE CAGLIARI

    L'MVP della sfida non può che essere Caprile (7), autore di numerose parate decisive, che salvano il risultato e regalano al Cagliari un punto. Sebastiano Esposito (5) in ombra, così come Prati (5), che rischia di rovinare tutto con un errore che per sua fortuna non costa caro. Felici (5,5) ci prova ma non incide e spreca una buona chance.

    CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile 7; Zappa 6,5, Mina 6,5, Luperto 6, Obert 6 (79' Idrissi sv); Prati 5 (79' Mazzitelli sv), Folorunsho 6; Palestra 6,5, Gaetano 5 (57' Adopo 6), Felici 5,5 (79' Luvumbo 6); S. Esposito 5  (67' Borrelli 6). All. Pisacane

  • TABELLINO COMO-CAGLIARI

    Marcatori: nessuno

    Arbitro: Pezzuto

    Ammoniti: Addai (Co), Morata (Co), Prati (Ca), Perrone (Co)

    Espulsi:

