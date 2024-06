Il Como pensa ad Alexis Sanchez: lascerà l’Inter a parametro zero

Il Como pensa ad Alexis Sanchez. L’attaccante, che è stato compagno di squadra di Fabregas al Barcellona, è in scadenza con l’Inter.

Un mercato da protagonista per centrare la salvezza in Serie A, categoria conquistata al termine di una splendida cavalcata terminata con il secondo posto in Serie B alle spalle del Parma.

Il Como di Cesc Fabregas ha ambizioni importanti come testimoniano i primi movimenti in questo calciomercato estivo che è pronto a entrare sempre più vivo.

Tanti i reparti sui quali la società interverrà, tra questi c’è sicuramente l’attacco.

Come riportato da ‘Sky Sport’, un nome che piace molto al Como è quello di Alexis Sanchez, attaccante cileno con il contratto in scadenza il 30 giugno con l’Inter.