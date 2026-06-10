"Vorrei essere ricordato": tifosi in delirio, Barry Sanders e nessuna aspettativa, dietro le quinte del Mondiale della Nazionale statunitense del 1994 che ha cambiato il calcio in America

Il 4 luglio 1994, giorno in cui la Nazionale degli USA perse con il Brasile ai Mondiali, Cobi Jones capì che avevano comunque vinto. Il sogno della squadra era finito, ma il suo stava iniziando. Quel pomeriggio, sotto il sole e davanti a 80.000 spettatori, Jones si guardò intorno e vide il futuro.

"Dall'altra parte c'erano Romario e Bebeto", ricorda Jones a GOAL. "Quando siamo usciti dagli spogliatoi e abbiamo sentito l'esplosione della folla, ho visto tanti tifosi americani con il volto dipinto di rosso, bianco e blu e le bandiere che sventolavano. Erano molti di più dei brasiliani. È stato un momento speciale: ho capito che il calcio era stato accettato".

Trentadue anni dopo, Jones e quattordici compagni sono tornati in campo, al Soldier Field, per essere celebrati prima dell’ultima partita della nazionale degli USA prima dei Mondiali 2026. Le vecchie divise di jeans hanno lasciato spazio alle strisce rosse e bianche, i parastinchi agli occhiali da sole e i tackle ai selfie. Molto è cambiato in 32 anni, ma, riuniti per dare il via a un'altra estate destinata a fare la storia, tutto sembra essere tornato al punto di partenza.

Tutto era iniziato trent’anni prima, quando a un gruppo di ventenni sconosciuti era stato chiesto di ispirare un Paese. All’inizio la cultura calcistica era limitata, non esisteva un campionato professionistico e sembrava non esserci speranza. In quell'estate tutto cambiò: il gruppo diventò un'icona, sfidò i migliori, incontrò star degli anni '90 e firmò migliaia di autografi.

Ma soprattutto, quell’estate il calcio sbarcò davvero in America. Dalla promessa del torneo del 1994 nacque la Major League Soccer: oggi conta idoli come Lionel Messi e club dal valore paragonabile ai grandi club europei. Con il ritorno della Coppa del Mondo negli Stati Uniti nel 2026, molto di ciò che il calcio è diventato qui si deve a quell’estate.

"Da quel momento non si è più guardato indietro", racconta Alexi Lalas aGOAL. "I Mondiali non sono stati più gli stessi".

Questa è la loro storia, narrata da chi c’era, da chi ne ha tratto vantaggio e da chi ha visto la propria vita cambiare da un giorno all’altro.