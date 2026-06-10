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Summer of 1994 GFXGOAL
Ryan Tolmich

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"Vorrei essere ricordato": tifosi in delirio, Barry Sanders e nessuna aspettativa, dietro le quinte del Mondiale della Nazionale statunitense del 1994 che ha cambiato il calcio in America

Analysis
USA
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Storie
USA vs Paraguay
Paraguay

GOAL ripercorre l'estate che ha rivoluzionato il calcio statunitense con le storie di chi l'ha vissuta.

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Il 4 luglio 1994, giorno in cui la Nazionale degli USA perse con il Brasile ai Mondiali, Cobi Jones capì che avevano comunque vinto. Il sogno della squadra era finito, ma il suo stava iniziando. Quel pomeriggio, sotto il sole e davanti a 80.000 spettatori, Jones si guardò intorno e vide il futuro.

"Dall'altra parte c'erano Romario e Bebeto", ricorda Jones a GOAL. "Quando siamo usciti dagli spogliatoi e abbiamo sentito l'esplosione della folla, ho visto tanti tifosi americani con il volto dipinto di rosso, bianco e blu e le bandiere che sventolavano. Erano molti di più dei brasiliani. È stato un momento speciale: ho capito che il calcio era stato accettato".

Trentadue anni dopo, Jones e quattordici compagni sono tornati in campo, al Soldier Field, per essere celebrati prima dell’ultima partita della nazionale degli USA prima dei Mondiali 2026. Le vecchie divise di jeans hanno lasciato spazio alle strisce rosse e bianche, i parastinchi agli occhiali da sole e i tackle ai selfie. Molto è cambiato in 32 anni, ma, riuniti per dare il via a un'altra estate destinata a fare la storia, tutto sembra essere tornato al punto di partenza.

Tutto era iniziato trent’anni prima, quando a un gruppo di ventenni sconosciuti era stato chiesto di ispirare un Paese. All’inizio la cultura calcistica era limitata, non esisteva un campionato professionistico e sembrava non esserci speranza. In quell'estate tutto cambiò: il gruppo diventò un'icona, sfidò i migliori, incontrò star degli anni '90 e firmò migliaia di autografi.

Ma soprattutto, quell’estate il calcio sbarcò davvero in America. Dalla promessa del torneo del 1994 nacque la Major League Soccer: oggi conta idoli come Lionel Messi e club dal valore paragonabile ai grandi club europei. Con il ritorno della Coppa del Mondo negli Stati Uniti nel 2026, molto di ciò che il calcio è diventato qui si deve a quell’estate.

"Da quel momento non si è più guardato indietro", racconta Alexi Lalas aGOAL. "I Mondiali non sono stati più gli stessi".

Questa è la loro storia, narrata da chi c’era, da chi ne ha tratto vantaggio e da chi ha visto la propria vita cambiare da un giorno all’altro.

  • IST OCT 1993: COBI JONES IN TRAINING AT MISSION VIEJO. JONES IS A MEMBER OF THE USA SOCCER TEAM FOGetty Images Sport

    «Non c'era il calcio»

    Per le nuove generazioni è difficile immaginarlo, ma un tempo il calcio contava poco nella cultura americana. Era uno sport per piccoli gruppi di appassionati emarginati. Per Jones si trasmetteva in un angolo nascosto dei ristoranti, guardando qualcosa che quasi nessuno voleva vedere.

    "Pagavamo cinque dollari per entrare in un ristorante messicano", racconta Jones aGOAL. "Ci spingevano in una stanza sul retro con una pessima ricezione satellitare e linee ondulate. Tutti si accalcavano intorno alla TV per guardare la partita. Era così: il calcio non esisteva".

    Il 4 luglio 1988, però, tutto cambiò: il Comitato Esecutivo FIFA si riunì a Zurigo e, in un solo turno di voto, scelse gli Stati Uniti come paese ospitante dei Mondiali 1994. In cambio, impose la creazione di un campionato professionistico.

    Con l’assegnazione, la FIFA puntava a creare interesse, visto che all’epoca era quasi nullo.

    Nel frattempo la nazionale maschile USA (USMNT) finì sotto i riflettori: nel 1990 si qualificò per la Coppa del Mondo dopo 40 anni ma uscì subito con tre sconfitte. Per prepararsi al torneo del 1994 la Federcalcio statunitense fece una mossa oggi impensabile. Senza un campionato professionistico dove giocare, la federazione trasformò la nazionale in una squadra di club. Gli atleti si stabilirono in California e si allenarono a tempo pieno con l’allenatore Bora Milutinovic. Per anni il loro unico obiettivo fu la Coppa del Mondo.

    "La gente non capisce che, quando io e Cobi Jones siamo scesi in campo nel '94, non avevamo mai giocato in un club", spiega Lalas aGOAL. "Abbiamo fatto tutto al contrario: di solito si parte dalle giovanili, si passa in prima squadra e poi si viene convocati in nazionale. Se va bene, la Nazionale ti nota e il resto viene da sé. Invece noi abbiamo fatto il contrario: ci siamo allenati per due anni come una squadra vera e propria, perché nessuno di noi aveva un club".

    Molte stelle passarono da quel sistema, tra cui Jones, Lalas e Marcelo Balboa. Su 23 convocati, 14 venivano da quel programma. Gli altri nove, tra cui Tab Ramos, Earnie Stewart, John Harkes ed Eric Wynalda, arrivavano dal calcio europeo. All’inizio fu imbarazzante.

    "C'era un gruppo molto affiatato che aveva base qui negli Stati Uniti", dice Jones, "e poi, a volte, si univano anche questi ragazzi provenienti dall'estero. Era una dinamica interessante. Erano due gruppi separati che si sono uniti solo poco prima dei Mondiali, con l’obiettivo comune di avere successo.

    Il successo non era affatto garantito: gli Stati Uniti partivano al 23° posto del ranking e nel girone trovarono Svizzera e Romania, due potenze europee, più la forte Colombia.

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  • Alexi Lalas 1994 USMNTGetty Images

    Contro ogni previsione

    Fin dal sorteggio, i giocatori avevano un solo obiettivo: non fare brutta figura. Erano dati per sfavoriti in tutte e tre le partite, quindi il rischio di un'eliminazione rapida era concreto.

    "C'era molta pressione su di noi per non diventare la prima nazione ospitante a non superare la fase a gironi", ha aggiunto Jones. "Questo ha creato un forte legame tra di noi, si potrebbe dire. È come un sacrificio condiviso o un dolore condiviso, a seconda di come lo si voglia vedere, per trovare un modo di portare a termine l'impresa".

    Balboa ha aggiunto: "Ascoltate, non c'erano aspettative".

    Ma le cose cambiarono in fretta.

    L’esordio contro la Svizzera, di fronte a oltre 73.000 spettatori al Pontiac Silverdome, fu già una vittoria emotiva. Il pareggio 1-1, siglato da Wynalda poco prima dell’intervallo, confermò questo sentimento.

    Il 22 giugno 1994, al Rose Bowl, gli Stati Uniti batterono la Colombia 2-1: Stewart segnò il goal decisivo, mentre il primo fu un autogol di Andrés Escobar, che verrà assassinato dopo il torneo.

    Con quattro punti in classifica, gli Stati Uniti si qualificarono nonostante la sconfitta per 1-0 contro la Romania nell’ultima giornata. Avevano sfidato ogni pronostico, impressionando il mondo con grinta, spirito e talento.

    "Ammiravo la squadra degli Stati Uniti", racconta a GOAL Jurgen Klinsmann, che quell'estate giocò con la Germania e in seguito allenò la nazionale statunitense ai Mondiali 2014. "Abbiamo guardato tutte le partite in TV e parlavamo spesso della squadra USA. Ho visto una squadra che giocava con il cuore, con giocatori fantastici: Tab Ramos, Alexi Lalas, Tony Meola, Marcelo Balboa. Era una squadra in grado di competere con il resto del mondo.

    Ci chiedevamo: “Ma quanto è popolare il calcio in America? Fino a dove possono arrivare?” Era una squadra che avrebbe potuto raggiungere le semifinali, non per sorpresa, ma per merito.

    Non arrivarono in semifinale: come premio per l’uscita dal girone, affrontarono il Brasile e tennero testa ai futuri campioni fino al goal di Bebeto al 72’. Il sogno del 1994 sembrava finito, ma per quei giocatori fu una svolta: le loro vite non sarebbero più state le stesse.

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  • Alexi LalasGetty Images Sport

    Celebrità improvvisate

    Prima di quell’estate il calcio americano non aveva vere superstar. Dopo il Mondiale 1994, ne contava 22. Da un giorno all’altro i giocatori, finora sconosciuti, divennero celebrità. In poche settimane tutti volevano essere la Nazionale maschile USA e assomigliare a quei campioni.

    "Amano la divisa, diciamolo chiaramente", afferma Balboa riferendosi all'iconica divisa in denim che, ancora oggi, è una delle più amate del calcio. "Quella camicia di jeans? Sembra che tutti muoiano dalla voglia di averla".

    Lalas, con capelli rossi e pizzetto, diventa un’icona. La fama di Jones in campo lo lancia anche fuori. Il capitano Meola avvia una tradizione di portieri. Ogni giocatore porta qualcosa di unico e conquista i propri fan.

    "Come ama sottolineare Alexi, avevo un sacco di ragazze adolescenti che urlavano per me", dice Jones ridendo. "Alexi aveva i ribelli dalla sua parte".

    «Quel gruppo aveva personalità», aggiunge Balboa, «ed è per questo che è diventato speciale. La gente ancora oggi lo ricorda».

    Ci furono vantaggi surreali: dopo il torneo Jones racconta di essere stato promosso in prima classe sui voli, riconosciuto dal personale di bordo. I giocatori ebbero improvvisamente sostegno in tutto il Paese e dovettero confrontarsi con la fama.

    «Per noi è stato uno shock», ammette Jones. «Ci siamo resi conto di quanto potessimo diventare grandi. Interviste TV, copertine, Sports Illustrated for Kids: tutto è cresciuto piano piano. A ogni partita dovevamo firmare 500-600 palloni nelle sale degli hotel.

    "Non eravamo solo calciatori. A 23-24 anni ti piace l'attenzione, ma è anche stancante: mille richieste extra-calcio per promuovere il movimento."

    Nel loro impegno per far crescere il calcio, gli Stati Uniti incrociarono icone degli anni '90: dopo la sconfitta col Brasile, Robin Williams entrò nella sala da pranzo per parlare alla squadra.

    "Penso che tutti abbiano pensato: 'Ma che diavolo?'", ricorda Jones.

    Williams non è stata l’unica icona che Jones ha incontrato quell’estate. Il suo incontro preferito è avvenuto dopo il pareggio degli Stati Uniti nella partita d’esordio.

    Essendo nato a Detroit, ci penso sempre. Dopo la partita lì, qualcuno mi ha portato nella sala comune e un responsabile Adidas mi ha detto: «Ehi, c'è qualcuno che vuole conoscerti». Era Barry Sanders. Mi ha detto: «Amico, sei veloce».

    Ho pensato: “Che cosa?” E a dirlo era Barry Sanders! È stato un momento speciale. Uno di quei momenti in cui ti dici: “Sì, è davvero incredibile”».

    Sanders non era l’unico colpito da Jones e compagni: quella estate fu la scintilla che accese una nuova generazione di atleti.

  • Belgium v USA: Round of 16 - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    La generazione che ha assistito all'impresa

    Estate 1994: Tim Howard ha 15 anni e gioca nella Nazionale Under 17 USA, in ritiro in California. La Federcalcio gli regala biglietti per Usa-Colombia. Howard ricorda tutto.

    «A 15 anni, con i compagni della nazionale, eravamo a torso nudo, sudati a Pasadena, con “USA” sul viso. Eravamo dietro la porta quando Balboa sbagliò una rovesciata, ma vincemmo grazie a un autogol.

    Vederli sfilare con le bandiere USA mi fece pensare: “Ok, gioco a calcio, mi diverte, voglio fare grandi cose”. Capii che potevo farcela. Potresti giocare per la nazionale. Potresti giocare in un Mondiale come quello. L’ho capito lì, in quella partita a Pasadena”.

    Howard, ovviamente, ha poi continuato la tradizione dei portieri iniziata da Meola quell’estate. Ma non era l’unica leggenda della nazionale a osservare. DaMarcus Beasley, quattro Mondiali tra il 2002 e il 2014, ha raccontato a GOAL nel 2021 di ricordare vividamente il goal di Stewart contro la Colombia. L’attuale capitano Tim Ream era ancora giovane, ma ricorda la prima volta che vide le maglie USA in TV al Rose Bowl. Oguchi Onyewu, invece, vide qualcosa di più: un futuro.

    "Prima di quel Mondiale 1994 non pensavo nemmeno di diventare professionista", ha detto Onyewu, che ha partecipato ai Mondiali 2006 e 2010, a GOAL nel 2020. "Non sapevo che il calcio potesse essere una carriera."

    Anche la nazionale italiana ne beneficiò: il futuro azzurro Giuseppe Rossi, allora sette anni nel New Jersey, seguì le partite dagli spalti.

    "Mio padre mi portò a vedere la Nazionale italiana contro l'Irlanda, un ricordo che custodirò per sempre", ha raccontato a GOAL. "Guardare [Roberto] Baggio, Gianfranco Zola... erano giocatori per cui mi piaceva svegliarmi ogni domenica alle 9 per vedere il Milan".

    Questa è stata l'eredità di quel torneo: l'ispirazione. A 32 anni di distanza, l'ispirazione vive ancora.

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  • Cobi Jones 2026Getty

    Un'eredità duratura

    Da quell'estate il calcio è cambiato radicalmente. Oggi i giocatori americani competono ai massimi livelli senza dover emigrare per mancanza di opportunità. Il calcio è un presenza fissa sulla TV statunitense, con campionati europei di ogni livello trasmessi da emittenti locali. Anche la MLS è cresciuta, tanto che Lionel Messi vi gioca da tre anni.

    Negli ultimi 32 anni il calcio è cresciuto a valanga, grazie a un’estate torrida in cui un gruppo di ventenni sconosciuti conquistò il cuore della nazione.

    "Ogni giorno mi ricordo, o mi viene ricordato, cosa ha significato il 1994", dice Lalas. "Diciamocelo: sono qui grazie all'estate del 1994. So bene quanto conti una Coppa del Mondo per un uomo. Mi ha cambiato la vita e offerto chance dentro e fuori dal campo; le ho sfruttate tutte."

    Lalas ha ragione: il 1994 ha cambiato molte vite. Oggi è il volto del calcio americano in TV. Jones ha una statua a Los Angeles. Balboa è un'icona in Colorado. Molti di quei giocatori continuano a lasciare il segno come allenatori, dirigenti e commentatori. Quel Mondiale resta il loro momento più grande.

    Alla vigilia dei Mondiali 2026, il 1994 sembra più importante che mai. Per questo FOX ha prodotto il documentario "Summer of ’94" in vista della copertura dei Mondiali 2026, e per questo Lalas sarà ovunque in tv quest’estate. E per lo stesso motivo la Federcalcio USA ha riunito gran parte di quel gruppo a Chicago per l’ultima sfida della nazionale contro la Germania, un incontro tra passato e presente.

    Questa estate il presente ispirerà il futuro. Jones lo sa e spera che il calcio Usa sia pronto a un nuovo salto. Se avverrà, capirà il ruolo avuto con i compagni anni fa.

    "Vorrei che ci ricordassero come la squadra che ha posato le basi del calcio in questo Paese", spiega. "Nel '94 abbiamo superato le aspettative per la prima volta. Nessuno pensava che gli Stati Uniti potessero superare il girone o che il torneo stesso fosse un successo in America. Invece quella squadra, con tanti giocatori appena usciti dal college, ha fatto qualcosa di speciale, lanciando il calcio nel Paese. È così che voglio essere ricordato.

    Abbiamo fatto un balzo in avanti esponenziale in questo sport grazie a ciò che ha fatto quella squadra del '94. Tutto ciò che abbiamo ora e tutto ciò che avremo in futuro si basa su questo."


    Tom Hindle e Alex Labidou di GOAL hanno contribuito a questo articolo.

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