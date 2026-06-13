Come Vincenzo Montella è diventato un idolo in Turchia: dall’Adana alla Nazionale, sogna un Mondiale da protagonista con Yildiz e Calhanoglu

Dal silenzio di un telefono che non squilla, al fragore degli stadi di un Mondiale.
Difficile immaginare due situazioni così diverse, ma è proprio dal silenzio che si deve partire per capire cosa la Turchia abbia rappresentato e rappresenti per Vincenzo Montella.
Il silenzio di coloro che lo ritenevano già un allenatore sul viale del tramonto e che quindi per quasi due anni lo hanno trascurato al punto da spingerlo a pensare a un ritiro.
"Per un anno e mezzo non ho avuto un colloquio con nessun direttore sportivo in Italia. In quel periodo avevo pensato di non allenare più".
In un mondo del calcio nel quale il perdono è un lusso concesso a pochi, a Montella non sono state "fatte passare" le annate complicate alla guida di Sampdoria, Milan, Siviglia e Fiorentina (la sua seconda avventura in viola), quasi i risultati ottenuti in precedenza, tra l'altro proponendo un gioco ammirato in Italia e non solo con la Roma, soprattutto con Catania e Fiorentina, fossero quasi più figli della bravura dei giocatori a disposizione piuttosto che del suo lavoro.
La carriera da allenatore dell'Aeroplanino, questo il soprannome che lo accompagna da sempre, non ha effettivamente avuto un andamento lineare, ma è stata contraddistinta da parabole e spirali che lo hanno poi condotto sul più importante palcoscenico calcistico in assoluto: il Mondiale appunto.
È dovuto ripartire da una porzione di mondo lontana dalle luci dei riflettori del calcio che conta per raggiungere la destinazione ed è anche per questo motivo che il suo viaggio rappresenta non solo una rivincita, ma una sorta di rinascita professionale.