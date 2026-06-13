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Turkiye v Hungary - UEFA Nations League 2024/25 League A/B Play-offs First LegGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Come Vincenzo Montella è diventato un idolo in Turchia: dall’Adana alla Nazionale, sogna un Mondiale da protagonista con Yildiz e Calhanoglu

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Australia vs Turchia
V. Montella

L'ex allenatore di Fiorentina e Milan è ripartito dal calcio turco dopo qualche delusione di troppo, trovandovi il proprio habitat naturale. E ora si prepara a sedersi per la prima volta in panchina a un Mondiale.

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Dal silenzio di un telefono che non squilla, al fragore degli stadi di un Mondiale.

Difficile immaginare due situazioni così diverse, ma è proprio dal silenzio che si deve partire per capire cosa la Turchia abbia rappresentato e rappresenti per Vincenzo Montella.

Il silenzio di coloro che lo ritenevano già un allenatore sul viale del tramonto e che quindi per quasi due anni lo hanno trascurato al punto da spingerlo a pensare a un ritiro.

"Per un anno e mezzo non ho avuto un colloquio con nessun direttore sportivo in Italia. In quel periodo avevo pensato di non allenare più".

In un mondo del calcio nel quale il perdono è un lusso concesso a pochi, a Montella non sono state "fatte passare" le annate complicate alla guida di Sampdoria, Milan, Siviglia e Fiorentina (la sua seconda avventura in viola), quasi i risultati ottenuti in precedenza, tra l'altro proponendo un gioco ammirato in Italia e non solo con la Roma, soprattutto con Catania e Fiorentina, fossero quasi più figli della bravura dei giocatori a disposizione piuttosto che del suo lavoro.

La carriera da allenatore dell'Aeroplanino, questo il soprannome che lo accompagna da sempre, non ha effettivamente avuto un andamento lineare, ma è stata contraddistinta da parabole e spirali che lo hanno poi condotto sul più importante palcoscenico calcistico in assoluto: il Mondiale appunto.

È dovuto ripartire da una porzione di mondo lontana dalle luci dei riflettori del calcio che conta per raggiungere la destinazione ed è anche per questo motivo che il suo viaggio rappresenta non solo una rivincita, ma una sorta di rinascita professionale.

  • UN PASSO INDIETRO PER FARE UN PASSO AVANTI

    È il 1° settembre 2021 quando dalla Turchia rimbalza l'ufficialità dell'approdo di Montella sulla panchina dell'Adana Demirspor.

    Una notizia che in Italia viene da molti accolta come un vero e proprio salto nel buio. La classica ultima spiaggia per un allenatore che, reduce da annate difficili scandite più da esoneri che da soddisfazioni, ha scelto di legarsi a una neopromossa in Super Lig per provare a regalare alla sua carriera una sorta di sussulto.

    Quello che in tanti non possono sapere è che Montella, proprio nel fare quel passo indietro, sta in realtà compiendo quel passo in avanti che poi lo condurrà a quella che, ad oggi, è probabilmente la tappa più importante del suo cammino.

    Dell'Adana Demirspor in quel momento in Italia si sapeva pochissimo: aveva appena esonerato il suo allenatore, era penultima in classifica e, soprattutto, poteva contare nelle sue fila su un altro protagonista del calcio nostrano a caccia di rilancio dopo annate complicate: Mario Balotelli.

    Gli ingredienti per una stagione all'insegna della sofferenza ci sono tutti, ma in realtà Montella impiega pochissimo tempo a trasformare la squadra grazie a quella idea di gioco offensivo, organizzato e moderno che solo pochi anni prima lo aveva portato a essere uno degli allenatori di nuova generazione più apprezzati in assoluto.

    L'Adana Demirspor inizia a scalare posizioni su posizioni, trascinato anche dai goal (a fine campionato saranno ben 18) del miglior Balotelli visto da molto tempo a quella parte.

    A Montella tutti riconosceranno enormi meriti al termine di quella stagione poi chiusa con un sorprendente nono posto in classifica e a lui va anche riconosciuto, di fatto, di essere stato l'ultimo allenatore a estrarre dalle gambe di Super Mario un calcio di alto livello.

    "Avevo una gran voglia di dimostrare che alcune stagioni poco fortunate non avevano minato la mia voglia di allenare - racconterà poi alla Gazzetta dello Sport - Che gli errori, perché anche io ne avevo commessi, non mi avevano abbattuto ma anzi erano stati motivo di riflessione e di crescita. E che un pallone che rotola resta sempre la cosa che più mi regala energia e adrenalina nella vita. Volevo ripartire e non mi sono spaventato di farlo in Turchia con una squadra neopromossa che era penultima in classifica e aveva esonerato l'allenatore".

    Se il primo anno in Turchia è stato quello che gli ha consentito di "rientrare in giro", il secondo è stato quello che lo ha spinto fino alla tappa più importante della sua carriera da allenatore.

    Il suo Adana Demirspor, pur privo della sua stella Balotelli che intanto ha deciso di ripartire dalla Svizzera e dal Sion, gioca un campionato di altissimo livello, arrivando a piazzarsi, con ben 69 punti, alle spalle dei soli Galatasaray, Fenerbahçe e Besiktas, ovvero le storiche dominatrici del calcio turco.

    Mai la compagine di Adana, nel corso della sua storia, si era spinta così in alto e mai si era qualificata a una competizione europea.

    Il Vincenzo Montella che aveva scelto il Demirspor per rilanciarsi è ormai uno degli allenatori più apprezzati della Turchia, quello che meglio di tutti riesce a combinare qualità di gioco e risultati.

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  • LA PANCHINA DELLA NAZIONALE TURCA

    Il 13 giugno del 2023, dopo quelle che verranno ricordate come due tra le migliori annate della sua storia, l'Adana Demirspor annuncia ufficialmente la separazione da Vincenzo Montella.

    "Vogliamo ringraziare Montella e il suo team, che hanno profuso tutti gli sforzi possibili per aiutare il nostro club e la nostra squadra a raggiungere i loro obiettivi. Le porte della società saranno sempre aperte, auguriamo a Montella una carriera ricca di successi".

    I risultati ottenuti dal tecnico italiano sono sotto gli occhi di tutti e per lui è arrivato ormai il momento di compiere il passo successivo.

    A decidere di puntare forte su di lui è la TFF, ovvero la Federazione calcistica turca, che gli affida un doppio obiettivo: strappare una qualificazione per Euro 2024 e contribuire alla crescita di un movimento che sta producendo talenti di livello generazionale.

    Montella, che diventa il quarto allenatore italiano a guidare la Nazionale turca dopo Sandro Puppo, Giovanni Varglien e Leandro Remondini, non assume solo il controllo della rappresentativa maggiore, ma anche l'incarico di supervisore di quella Under 21.

    "A Montella do il benvenuto in questa bellissima famiglia e gli auguro di avere successo, il suo è un compito molto importante - spiegherà il presidente della TFF, Mehmet Buyukekşi - Il nostro nuovo commissario tecnico non vivrà nel suo Paese, risiederà in Turchia. Non seguirà le partite dalla tv e da casa sua, d'altronde sarà anche il responsabile della Nazionale U21. Sarà affiancato da due collaboratori turchi che sceglieremo insieme a lui".

    A favorire Montella c'è non solo quella che nel corso dei due anni precedenti è diventata una conoscenza perfetta del calcio turco, ma anche la volontà di gettarsi completamente in un progetto che è tra i più ambiziosi dell'intero panorama calcistico europeo e non solo.

    "Sono molto felice di lavorare in Turchia, voglio portare gioia e felicità a tutti. Sono in questo Paese da due anni, capisco meglio la sua cultura e le sue emozioni. Sono simili a quelle che provavo da bambino, sono cresciuto vicino Napoli e anche lì le persone erano molto amichevoli. Ci saranno critiche, mi è stata data una grande responsabilità. Conosco già i giocatori, ho un'idea e la stiamo sviluppando. Non ho avuto esitazioni nell'accettare".

    Dall'esonerato Stefan Kuntz eredita una Nazionale reduce da risultati deludenti e prima nel proprio gruppo di qualificazione a Euro 2024 a pari punti con una Croazia che, però, può vantare il vantaggio negli scontri diretti e sul fatto di aver giocato una partita in meno.

    Montella farà il suo esordio sulla panchina della Turchia proprio in uno scontro diretto giocato sul campo della Croazia il 12 ottobre 2023 e la vittoria per 1-0 ottenuta cambierà subito un intero scenario.

    Il suo impatto è evidente, i "Sultani" ritroveranno compattezza, entusiasmo e soprattutto quell'identità e quei risultati che poi si tradurranno, dopo un 4-0 alla Lettonia, in una qualificazione agli Europei con due turni di anticipo.

    Montella ha ormai raggiunto la totale consacrazione in Turchia e la sua Nazionale può volare in Germania sapendo di avere le carte in regola per dire la sua.

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  • UN COMPLEANNO SPECIALE E UN EUROPEO DA PROTAGONISTA

    Il 18 giugno 2024, nel giorno del suo cinquantesimo compleanno, Vincenzo Montella fa il suo esordio sulla panchina della Turchia ai Campionati Europei.

    L'avversario è di quelli insidiosi, ovvero la Georgia, ma l'ostacolo viene superato senza grandi difficoltà. Finisce 3-1, tra l'altro con uno dei goal più belli del torneo segnati da Arda Guler, e i tre punti messi in cascina servono per rendere in discesa la strada che conduce alla fase a eliminazione diretta.

    "Il mio allenatore - dirà la giovane stella del Real Madrid - voleva un goal per il suo compleanno e questo è il mio regalo".

    La seconda uscita coincide con l'unica pesante battuta d'arresto della spedizione, il 3-0 subito contro il Portogallo, ma il successivo 2-1 alla Repubblica Ceca al termine di 90' ad altissima tensione varrà il meritato passaggio del turno.

    Ormai della Turchia si è iniziato a parlare come una delle squadre che gioca meglio in assoluto e l'ottavo di finale contro l'Austria, vinto 2-1 grazie a una doppietta di Demiral, ma anche a una clamorosa parata di Gunok al 94', verrà poi catalogata tra le più belle partite in assoluto della competizione.

    Montella, nell'occasione, schiera insieme dal primo minuto due under 20 come Arda Guler e Kenan Yildiz (mai dal 1964 la Turchia aveva schierato nel suo undici due giocatori così giovani in una sfida a eliminazione diretta di un grande torneo), ovvero due ragazzi che diventeranno i volti di un movimento che potenzialmente si appresta a vivere uno dei migliori momenti della sua storia.

    L'eliminazione ai quarti di finale contro l'Olanda lascerà l'amaro in bocca, frutto di una rimonta subita e di una sconfitta per 2-1 patita solo nei minuti finali a causa di un'autorete di Muldur, ma intanto la Turchia ha già fatto il salto in avanti tanto atteso, ha giocato il suo miglior torneo dopo anni di anonimato e ha già mostrato al mondo di poter contare su talenti di caratura superiore.

  • AL MONDIALE DOPO VENTIQUATTRO ANNI

    La Nazionale turca ha toccato il punto più alto della sua storia ai Mondiali del 2002 quando, guidata in panchina da Seno Gunes, è riuscita a spingersi fino a un incredibile terzo posto.

    Un cammino straordinario interrotto solo in semifinale dal Brasile che poi si sarebbe laureato campione, ma che non ha condotto la compagine dei "Sultani" lì dove era lecito attendersi.

    Proprio nel momento in cui la Turchia si era guadagnata, anche grazie a una generazione di ottimi talenti, un posto nella cartina del calcio mondiale, qualcosa si è rotto.

    I "Biancorossi della Mezzaluna" hanno fallito la qualificazione ai successivi Campionati del Mondo in ben cinque occasioni e dunque a Montella era stato anche richiesto di riportare la rappresentativa a calcare il palcoscenico più importante che ci sia.

    Inserita in un Gruppo E che aveva nella Spagna la sua naturale favorita, la Turchia si è piazzata al secondo posto con quattro vittorie, un pareggio e una sola sconfitta.

    Un piazzamento che le è valso l'approdo ai playoff che mettevano in palio uno degli ultimi pass europei, dove ha superato, con un doppio 1-0, prima l'ostacolo della Turchia in casa, poi il Kosovo a Pristina.

    Un risultato che ha consentito a Vincenzo Montella di entrare ulteriormente nella storia del calcio turco e ai "Sultani" di guadagnarsi un posto in quel Gruppo D dei Mondiali dove affronteranno i padroni di casa degli Stati Uniti, l'Australia e il Paraguay.

    "Mi rende particolarmente orgoglioso il fatto di essere il primo allenatore straniero a partecipare a un Europeo e un Mondiale con la Turchia. Sono veramente emozionato. In questa esperienza ho ricevuto più dai calciatori, dall'ambiente e dal Paese, di quanto possa aver dato come allenatore".

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  • UNA GENERAZIONE D'ORO PER SOGNARE IN GRANDE

    Quella che si presenterà ai blocchi di partenza dei prossimi Mondiali sarà, per forza di cose, una Turchia ambiziosa.

    Come visto, è stata inserita in un gruppo non propriamente impossibile, ma soprattutto a consentirle di puntare in alto sarà la consapevolezza di poter contare su una generazione di talenti che proprio Montella, con il suo lavoro, ha contribuito a valorizzare.

    Di fatto, ad oggi, la Turchia può schierare una delle squadre qualitativamente più forti e futuribili della sua storia.

    Un gruppo rafforzato da giocatori potenzialmente generazionali come Arda Guler e Kenan Yildiz, da elementi dotati di carisma e d'esperienza come Calhanoglu, Kokcu e Akturkoglu, ma anche da difensori di alto livello come Demiral, Muldur, Kadioglu e Soyuncu.

    Tutti giocatori abituati a giocare ad alti livelli e che proprio ai Mondiali cercheranno la definitiva consacrazione.

    Gli ingredienti per fare bene ci sono tutti, compreso il commissario tecnico. Montella in Turchia ha trovato molto di più di un posto dal quale ripartire: ha trovato la sua America… nel vero senso della parola.

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