Come Vincenzo Montella è diventato un idolo in Turchia: dall’Adana alla Nazionale, sogna un Mondiale da protagonista con Yildiz e Calhanoglu

È il 1° settembre 2021 quando dalla Turchia rimbalza l'ufficialità dell'approdo di Montella sulla panchina dell'Adana Demirspor.

Una notizia che in Italia viene da molti accolta come un vero e proprio salto nel buio. La classica ultima spiaggia per un allenatore che, reduce da annate difficili scandite più da esoneri che da soddisfazioni, ha scelto di legarsi a una neopromossa in Super Lig per provare a regalare alla sua carriera una sorta di sussulto.

Quello che in tanti non possono sapere è che Montella, proprio nel fare quel passo indietro, sta in realtà compiendo quel passo in avanti che poi lo condurrà a quella che, ad oggi, è probabilmente la tappa più importante del suo cammino.

Dell'Adana Demirspor in quel momento in Italia si sapeva pochissimo: aveva appena esonerato il suo allenatore, era penultima in classifica e, soprattutto, poteva contare nelle sue fila su un altro protagonista del calcio nostrano a caccia di rilancio dopo annate complicate: Mario Balotelli.

Gli ingredienti per una stagione all'insegna della sofferenza ci sono tutti, ma in realtà Montella impiega pochissimo tempo a trasformare la squadra grazie a quella idea di gioco offensivo, organizzato e moderno che solo pochi anni prima lo aveva portato a essere uno degli allenatori di nuova generazione più apprezzati in assoluto.

L'Adana Demirspor inizia a scalare posizioni su posizioni, trascinato anche dai goal (a fine campionato saranno ben 18) del miglior Balotelli visto da molto tempo a quella parte.

A Montella tutti riconosceranno enormi meriti al termine di quella stagione poi chiusa con un sorprendente nono posto in classifica e a lui va anche riconosciuto, di fatto, di essere stato l'ultimo allenatore a estrarre dalle gambe di Super Mario un calcio di alto livello.

"Avevo una gran voglia di dimostrare che alcune stagioni poco fortunate non avevano minato la mia voglia di allenare - racconterà poi alla Gazzetta dello Sport - Che gli errori, perché anche io ne avevo commessi, non mi avevano abbattuto ma anzi erano stati motivo di riflessione e di crescita. E che un pallone che rotola resta sempre la cosa che più mi regala energia e adrenalina nella vita. Volevo ripartire e non mi sono spaventato di farlo in Turchia con una squadra neopromossa che era penultima in classifica e aveva esonerato l'allenatore".

Se il primo anno in Turchia è stato quello che gli ha consentito di "rientrare in giro", il secondo è stato quello che lo ha spinto fino alla tappa più importante della sua carriera da allenatore.

Il suo Adana Demirspor, pur privo della sua stella Balotelli che intanto ha deciso di ripartire dalla Svizzera e dal Sion, gioca un campionato di altissimo livello, arrivando a piazzarsi, con ben 69 punti, alle spalle dei soli Galatasaray, Fenerbahçe e Besiktas, ovvero le storiche dominatrici del calcio turco.

Mai la compagine di Adana, nel corso della sua storia, si era spinta così in alto e mai si era qualificata a una competizione europea.

Il Vincenzo Montella che aveva scelto il Demirspor per rilanciarsi è ormai uno degli allenatori più apprezzati della Turchia, quello che meglio di tutti riesce a combinare qualità di gioco e risultati.