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NON USARE Juve Milan Europa League NOWGetty GOAL
Antonio Torrisi

Come vedere la UEFA Europa League in esclusiva streaming su NOW: le partite di Juventus e Milan, come abbonarsi a NOW e quanto costa

Europa League
Juventus
Milan

I bianconeri e i rossoneri impegnati in una competizione che potrebbe regalare un trofeo UEFA al calcio italiano: tutte le informazioni per seguire le partite in esclusiva streaming su NOW.

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Torna la UEFA Europa League e torna con un obiettivo per il calcio italiano: tornare alla vittoria del trofeo. In questa edizione a provarci saranno Juventus e Milan.

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I bianconeri di Luciano Spalletti e i rossoneri di Ruben Amorim sono pronti ad affrontare prima la League Phase e poi le fasi a eliminazione diretta, sognando, magari, una finale tutta italiana: per quello, però, bisognerà attendere il tabellone finale.

Intanto si parte con la fase campionato e le sue partite, che è possibile seguire in esclusiva streaming, come tutta la UEFA Europa League, su NOW.

  • IL CALENDARIO DELLA JUVENTUS IN UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27: LE AVVERSARIE

    Calendario fattibile per la Juventus che affronta tra le altre la Real Sociedad, il Celta Vigo e l’AZ Alkmaar. I bianconeri, come il Milan, sono tra le assolute favorite di questa edizione di UEFA Europa League.

    CALENDARIO JUVENTUS EUROPA LEAGUE:

    • Juventus-NEC Nijmegen giovedì 17 settembre ore 21
    • Celta Vigo-Juventus giovedì 15 ottobre ore 21
    • Juventus-Rennes giovedì 22 ottobre ore 18.45
    • AZ Alkmaar-Juventus giovedì 5 novembre ore 21
    • Juventus-Omonia Nicosia giovedì 26 novembre ore 21
    • Hapoel Beer-Sheva-Juventus giovedì 10 dicembre ore 18.45
    • Ferencvaros-Juventus giovedì 21 gennaio ore 18.45
    • Juventus-Real Sociedad giovedì 28 gennaio ore 21
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  • IL CALENDARIO DEL MILAN IN UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27: LE AVVERSARIE

    Il Milan, come la Juventus, punta a vincere la UEFA Europa League in questa edizione, ma dovrà vederselo con avversarie importanti in League Phase: Benfica, Bournemouth, Sunderland e Salisburgo non sono una passeggiata.

    CALENDARIO MILAN EUROPA LEAGUE:

    • Milan-Benfica mercoledì 16 settembre ore 21
    • Salisburgo-Milan giovedì 15 ottobre ore 18.45
    • Bournemouth-Milan giovedì 22 ottobre ore 21
    • Milan-Ferencaros giovedì 5 novembre ore 18.45
    • Olympiacos-Milan giovedì 26 novembre ore 18.45
    • Milan-Sunderland giovedì 10 dicembre ore 21
    • Levski-Milan giovedì 21 gennaio ore 21
    • Milan-Ararat-Armenia giovedì 28 gennaio ore 21
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  • COME VEDERE LA UEFA EUROPA LEAGUE IN ESCLUSIVA STREAMING SU NOW

    Tutta la UEFA Europa League 2026/27 è in esclusiva streaming su NOW: tutte le partite della competizione fino al 2031 e visibile, come la UEFA Conference League, grazie a Diretta Gol.

    Su NOW, oltretutto, è possibile seguire la Serie A con 3 partite a giornata per un totale di 114 sfide a stagione e almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato (con 4 Big Match come Juventus - Atalanta, Milan-Inter, Roma-Juventus e Inter -Milan), ma anche la Serie C Sky Wifi fino alla 2027/28 ((1143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione), tutta la Premier League e il meglio della Bundesliga in esclusiva streaming.

    Per seguire tutta la UEFA Europa League 2026/27 basta acquistare il PASS SPORT.

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  • DOVE VEDERE NOW E QUANTO COSTA

    NOW è disponibile in streaming: è possibile guardare gli eventi su NOW scaricando l’app su una moderna TV o sui dispositivi mobili come tablet o smartphone. È possibile perfezionare un abbonamento da 29,99 euro al mese con rinnovo automatico di mese in mese, ma con possibilità di disattivazione in qualsiasi momento, e c'è la possibilità di sottoscrivere un abbonamento annuale a 19,99 euro al mese . NOW detiene i diritti in esclusiva per la trasmissione delle partite delle coppe europee, con 185 partite su 203 di UEFA Champions League, tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Conference League in esclusiva, anche grazie a Diretta Gol. Su NOW c’è anche la Serie A Enilive con tre partite per ogni giornata di campionato e ben 114 gare in tutta la stagione. La piattaforma, infatti, trasmette 30 delle migliori 76 partite del torneo e tutta la Serie C Sky Wifi fino alla stagione 2027/28 (1143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione). Incluse nel Pass Sport ci sono anche le migliori partite della Premier League e della Bundesliga in esclusiva streaming. Ma su NOW non c’è solo calcio, sulla piattaforma anche lo US Open, i tornei ATP Tour e WTA Tour, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, oltre a Wimbledon in esclusiva. E poi tutti i GP di Formula 1®, che rimarrà esclusiva NOW fino al 2032, e la MotoGP™, il basket italiano e internazionale con NBA, EuroLeague e BKT EuroCup, la Serie A - LBA, poi il rugby, la pallavolo, il golf e tanto altro ancora.

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