Come vedere la finale di UEFA Champions League PSG-Arsenal in esclusiva streaming su NOW: come abbonarsi e quanto costa

La finale di UEFA Champions League non è una semplice gara, e su questo non ci sono dubbi. È, al di là delle squadre coinvolte, un evento generazionale. In questo caso anche storico: PSG-Arsenal vale più della singola coppa in bacheca.
Per i parigini, ad esempio, è l’occasione per consacrarsi a livello mondiale e in ottica futura, vista la UEFA Champions League conquistata nella passata stagione con il 5-0 all’Inter. La squadra di Luis Enrique si candida a un ruolo ambizioso: passare alla storia come una delle squadre più forti di sempre, e vuole farlo esaltando ulteriormente la stagione di Khvicha Kvaratskhelia, uno dei favoriti al Pallone d’Oro.
Per i Gunners, invece, è un segno del destino: dopo essere riusciti a conquistare la Premier League dopo 22 anni dagli “Invincibili” di Arsene Wenger, la formazione di Mikel Arteta vuole rompere la maledizione europea che, 20 anni fa, nel 2006, li ha condannati in finale di UEFA Champions League contro il Barcellona. Dove? A Parigi, allo Stade de France. Incredibile casualità.
In Ungheria, sede della finale del 2026, però, sarà anche l’occasione per vedere due approcci diversi al calcio: due eredi del “guardiolismo” come Enrique e Arteta che, però, hanno intrapreso le strade del giochismo (con equilibrio) e della concretezza.
PSG-Arsenal è su NOW: ma come guardarla? In questa pagina tutte le informazioni utili, dall’orario all’abbonamento da acquistare per seguire la partita.