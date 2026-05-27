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NON USARE - PSG Arsenal HDGetty GOAL
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Come vedere la finale di UEFA Champions League PSG-Arsenal in esclusiva streaming su NOW: come abbonarsi e quanto costa

Champions League
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Paris Saint-Germain
Arsenal

L’appuntamento più atteso della stagione sportiva europea è arrivato: i parigini contro i Gunners per un posto nella storia. Come seguire la partita su NOW.

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La finale di UEFA Champions League non è una semplice gara, e su questo non ci sono dubbi. È, al di là delle squadre coinvolte, un evento generazionale. In questo caso anche storico: PSG-Arsenal vale più della singola coppa in bacheca.

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Per i parigini, ad esempio, è l’occasione per consacrarsi a livello mondiale e in ottica futura, vista la UEFA Champions League conquistata nella passata stagione con il 5-0 all’Inter. La squadra di Luis Enrique si candida a un ruolo ambizioso: passare alla storia come una delle squadre più forti di sempre, e vuole farlo esaltando ulteriormente la stagione di Khvicha Kvaratskhelia, uno dei favoriti al Pallone d’Oro.

Per i Gunners, invece, è un segno del destino: dopo essere riusciti a conquistare la Premier League dopo 22 anni dagli “Invincibili” di Arsene Wenger, la formazione di Mikel Arteta vuole rompere la maledizione europea che, 20 anni fa, nel 2006, li ha condannati in finale di UEFA Champions League contro il Barcellona. Dove? A Parigi, allo Stade de France. Incredibile casualità.

In Ungheria, sede della finale del 2026, però, sarà anche l’occasione per vedere due approcci diversi al calcio: due eredi del “guardiolismo” come Enrique e Arteta che, però, hanno intrapreso le strade del giochismo (con equilibrio) e della concretezza.

PSG-Arsenal è su NOW: ma come guardarla? In questa pagina tutte le informazioni utili, dall’orario all’abbonamento da acquistare per seguire la partita.

  • PSG-ARSENAL, QUANDO SI GIOCA: ORARIO E DATA

    La finale di UEFA Champions League PSG-Arsenal è in programma sabato 30 maggio 2026 alla Puskas Arena di Budapest: la novità riguarda l’orario.

    Contrariamente al passato, la partita si gioca alle ore 18:00.

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  • COME VEDERE PSG-ARSENAL IN ESCLUSIVA STREAMING SU NOW

    Come detto, la finale di UEFA Champions League 2026 PSG-Arsenal è visibile in esclusiva streaming su NOW.

    Chiaramente si tratta dell’ultimo atto del torneo per questa edizione, ma l’Europa del calcio è di casa su NOW, che detiene i diritti delle coppe UEFA fino al 2031. Della UEFA Champions League sono in esclusiva streaming 184 delle 203 partite stagionali della competizione, mentre la UEFA Europa League e la UEFA Conference League sono interamente in esclusiva e raccontate grazie anche a Diretta Gol. Su NOW anche tutta la Serie C Sky WIFI, la Premier League e il meglio della Bundesliga e della Ligue 1.

    Per seguire PSG-Arsenal basterà acquistare il PASS SPORT che permette di seguire i contenuti live e on demand relativi dei canali di Sky Sport.

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  • DOVE VEDERE NOW E QUANTO COSTA

    NOW è disponibile in streaming: è possibile guardare gli eventi su NOW scaricando l’app su una moderna TV o sui dispositivi mobili come tablet o smartphone. Ci si può abbonare al Pass Sport di NOW al costo di 19,99 euro al mese valido per i primi 12 mesi, con vincolo di permanenza per tale periodo, poi dal 13° mese il Pass si rinnova automaticamente di mese in mese, secondo le condizioni e al prezzo in vigore a tale data, attualmente pari a 29,99 euro al mese, salvo disattivazione del Pass almeno 24 ore prima della fine del periodo di visione. In alternativa è possibile perfezionare un abbonamento da 29,99 euro al mese con rinnovo automatico di mese in mese, ma con possibilità di disattivazione in qualsiasi momento. Con il Pass Sport di NOW, poi, potrai anche seguire la UEFA Champions League con 184 partite su 203 in esclusiva streaming fino al 2031, tutta la UEFA Europa League e la UEFA Conference League in esclusiva streaming anche grazie a Diretta Gol, le finali Playoff di Serie BKT, tutta la Premier League e il meglio della Bundesliga in esclusiva streaming e il meglio della Ligue 1. E, ovviamente, c’è di più, perché con NOW segui in esclusiva streaming tutta la MotoGP e, fino al 2032, tutte le emozioni della F1®  Puoi trovare anche il grande tennis con Wimbledon, in esclusiva fino al 2030, lo US Open fino al 2027 e i tornei dell’ATP Tour e del WTA, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, fino al 2028. Oltre al grande basket con i Playoff NBA, i Playoff di Eurolega e i Playoff LBA, la pallavolo con gli europei di volley, il rugby, il golf, l’atletica e tanti altri sport. Per seguire tutto questo attiva il Pass Sport di NOW.

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