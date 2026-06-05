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Charles Leclerc Ferrari 2026Getty Images
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Come vedere il GP di Monaco 2026 di F1® in esclusiva streaming su NOW: come abbonarsi e quanto costa

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Una delle gare più attese della stagione è arrivata: la F1® fa tappa a Monte Carlo per il Gran Premio del Principato di Monaco. Come guardarlo su NOW e gli orari.

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La stagione di Formula 1® prende ritmo e apre le porte al periodo estivo con uno degli appuntamenti più attesi di tutto l’anno: il Gran Premio di Monaco.

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Quella del circuito cittadino di Monte Carlo è una delle gare con più storia all’interno del calendario e vedrà nuovamente rinnovata la corsa alla vittoria dell’idolo di casa, Charles Leclerc, che punta al ritorno al successo della Ferrari, che in Canada ha ritrovato un grande Lewis Hamilton.

Ovviamente, il GP di Monaco rappresenterà un nuovo capitolo della lotta in casa Mercedes tra Andrea Kimi Antonelli, in testa al campionato e reduce da quattro vittorie consecutive (tra l’altro su quattro vittorie totali in carriera, numeri da fenomeno), e George Russell, ma attenzione alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri e a un Max Verstappen che, come al solito, sta portando la sua Red Bull oltre i suoi limiti.

Il GP di Monaco 2026 di F1® è in esclusiva in streaming su NOW: ma come guardare la gara? Tutte le informazioni possibili in questo articolo.

  • GP MONACO 2026 F1®: QUANDO SI CORRE? DATE E ORARI

    VENERDÌ 5 GIUGNO:


    • Prove Libere 1: Ore 13:30
    • Prove Libere 2: Ore 17:00


    SABATO 6 GIUGNO:


    • Prove Libere 3: Ore 12:30
    • Qualifiche: Ore 16:00


    DOMENICA 7 GIUGNO:


    • Gran Premio di Monaco: Ore 15:00
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  • COME VEDERE LA F1® 2026 IN ESCLUSIVA STREAMING SU NOW

    Il GP di Monaco del 2026 è visibile su NOW, come del resto, com’è noto, tutto il Mondiale di F1®, prove libere, qualifiche, gare e Sprint comprese.

    Per seguire tutta la Formula 1® in esclusiva streaming bisogna acquistare il PASS SPORT, pacchetto che consente di guardare tutti i contenuti on demand di Sky Sport, con le analisi e gli approfondimenti di tutta la squadra di Sky Sport F1.

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  • DOVE VEDERE NOW E QUANTO COSTA

    NOW è disponibile in streaming: è possibile guardare gli eventi su NOW scaricando l’app su una moderna TV o sui dispositivi mobili come tablet o smartphone. Due, in particolare, sono i piani di abbonamento che NOW mette a disposizione degli appassionati: il primo, in offerta speciale fino al 7 Giugno, ha un costo di 14,99 euro al mese per i primi 12 mesi, con vincolo di permanenza per tale periodo, poi dal 13° mese il Pass si rinnova automaticamente di mese in mese, secondo le condizioni e al prezzo in vigore a tale data, attualmente pari a 29,99 euro al mese, salvo disattivazione del Pass almeno 24 ore prima della fine del periodo di visione. In alternativa è possibile perfezionare un abbonamento da 29,99 euro al mese con rinnovo automatico di mese in mese, ma con possibilità di disattivazione in qualsiasi momento. NOW detiene i diritti in esclusiva per la trasmissione delle partite delle coppe europee, con 185 partite su 203 di UEFA Champions League, tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Conference League in esclusiva, anche grazie a Diretta Goal. Su NOW c’è anche la Serie A Enilive con tre partite per ogni giornata di campionato e ben 114 gare in tutta la stagione. La piattaforma, infatti, trasmette 30 delle migliori 76 partite del torneo e tutta la Serie C Sky Wifi fino alla stagione 2027/28 (1143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione). Incluse nel Pass Sport ci sono anche le migliori partite della Premier League e della Bundesliga in esclusiva streaming. Ma su NOW non c’è solo calcio, sulla piattaforma anche lo US Open, i tornei ATP Tour e WTA Tour, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, oltre a Wimbledon in esclusiva. E poi tutti i GP di Formula 1®, che rimarrà esclusiva NOW fino al 2032, e la MotoGP™, il basket italiano e internazionale con NBA, EuroLeague e BKT EuroCup, la Serie A - LBA, poi il rugby, la pallavolo, il golf e tanto altro ancora.