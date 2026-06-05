Come vedere il GP di Monaco 2026 di F1® in esclusiva streaming su NOW: come abbonarsi e quanto costa

La stagione di Formula 1® prende ritmo e apre le porte al periodo estivo con uno degli appuntamenti più attesi di tutto l’anno: il Gran Premio di Monaco.
Quella del circuito cittadino di Monte Carlo è una delle gare con più storia all’interno del calendario e vedrà nuovamente rinnovata la corsa alla vittoria dell’idolo di casa, Charles Leclerc, che punta al ritorno al successo della Ferrari, che in Canada ha ritrovato un grande Lewis Hamilton.
Ovviamente, il GP di Monaco rappresenterà un nuovo capitolo della lotta in casa Mercedes tra Andrea Kimi Antonelli, in testa al campionato e reduce da quattro vittorie consecutive (tra l’altro su quattro vittorie totali in carriera, numeri da fenomeno), e George Russell, ma attenzione alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri e a un Max Verstappen che, come al solito, sta portando la sua Red Bull oltre i suoi limiti.
Il GP di Monaco 2026 di F1® è in esclusiva in streaming su NOW: ma come guardare la gara? Tutte le informazioni possibili in questo articolo.