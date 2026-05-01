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Antonelli Leclerc Getty
Antonio Torrisi

Come vedere il GP di Miami 2026 di F1® in esclusiva streaming su NOW: come abbonarsi e quanto costa

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La F1® riprende con il Gran Premio Crypto.com di Miami, visibile su NOW: tutte le informazioni, date delle qualifiche e della gara, con orari compresi.

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Dopo una lunga pausa riparte la Formula 1® e lo fa con uno degli appuntamenti più attesi di tutta la stagione: il GP di Miami.

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Da quando è stato istituito e inserito in calendario, ovvero nel 2022, la gara del Miami International Autodrome ha appassionato i tifosi di tutto il mondo, sia per il fattore “glamour” che per l’importanza nell’ottica campionato, considerando il weekend “pieno”.

Ma al rientro dalla pausa l’attenzione è focalizzata sulla lotta al vertice: Andrea Kimi Antonelli arriva a Miami da primo in classifica e rinnova la sfida in casa Mercedes con George Russell. Attenzione, però, alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che negli USA portano diversi aggiornamenti che potrebbero avvicinare le Rosse alle Frecce d’Argento.

Ricordando, sempre, che si tratta di uno dei weekend che comprendono non solo la gara di domenica, ma anche la Sprint del sabato. Insomma: imprevedibilità in purezza.

Il Gran Premio Crypto.com di Miami di F1® è visibile su NOW: ma come sarà possibile guardarlo? In questa pagina tutte le informazioni utili.

  • GP MIAMI 2026 F1®: QUANDO SI CORRE? DATE E ORARI

    Il GP di Miami 2026 di F1® si corre nel weekend del 3 maggio 2026.

    Si inizia venerdì con le prove libere e la qualifica per la Sprint Race, poi si prosegue sabato con la Sprint Race e la qualifica alla gara che si terrà domenica.


    VENERDÌ 1 MAGGIO:

    - Ore 18:00: Prove Libere

    - Ore 22:30: Qualifiche Sprint


    SABATO 2 MAGGIO:

    - Ore 18:00: Sprint Race

    - Ore 22:00: Qualifiche gara


    DOMENICA 3 MAGGIO:

    - Ore 22:00: Gran Premio Crypto.com di Miami

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  • GP MIAMI 2026 F1®: MODIFICHE REGOLAMENTARI E NOVITÀ NELLE PROVE LIBERE

    Questo weekend sarà importante anche per le prove libere: vista la pausa, la FIA ha applicato delle modifiche regolamentari.

    In qualifica i piloti potranno ricaricare la batteria fino a un massimo di 7 megajoule: in questo modo si può guidare in modo più costante e ridurre il superclip a 2-4 secondi per giro.

    Poi è stata aumentata la potenza di picco a 350kW, rispetto ai precedenti 250kW. E, in questo caso, la modifica viene applicata anche in gara.

    Proprio per questo motivo, la sessione di prove libere del Gran Premio Crypto.com di Miami è stata estesa da 60 a 90 minuti.

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  • COME VEDERE LA F1® 2026 IN ESCLUSIVA STREAMING SU NOW

    Il GP di Miami del 2026, come detto, è visibile su NOW, come del resto tutto il Mondiale di F1®, prove libere, qualifiche, gare e Sprint comprese.

    Per seguire tutta la F1® in esclusiva streaming bisogna acquistare il PASS SPORT, che consente di guardare tutti i contenuti on demand di Sky Sport, con le analisi e gli approfondimenti di tutta la squadra di Sky Sport F1.

  • DOVE VEDERE NOW E QUANTO COSTA

    NOW è disponibile in streaming: è possibile guardare gli eventi su NOW scaricando l’app su una moderna TV o sui dispositivi mobili come tablet o smartphone. Ci si può abbonare al Pass Sport di NOW al costo di 19,99 euro al mese valido per i primi 12 mesi, con vincolo di permanenza per tale periodo, poi dal 13° mese il Pass si rinnova automaticamente di mese in mese, secondo le condizioni e al prezzo in vigore a tale data, attualmente pari a 29,99 euro al mese, salvo disattivazione del Pass almeno 24 ore prima della fine del periodo di visione. In alternativa è possibile perfezionare un abbonamento da 29,99 euro al mese con rinnovo automatico di mese in mese, ma con possibilità di disattivazione in qualsiasi momento. Con il Pass Sport di NOW, poi, potrai anche seguire la UEFA Champions League con 185 partite su 203 in esclusiva streaming per il triennio 2024-2027, tutta la UEFA Europa League e la UEFA Conference League in esclusiva streaming anche grazie a Diretta Gol, le finali Playoff di Serie BKT, tutta la Premier League e il meglio della Bundesliga in esclusiva streaming e il meglio della Ligue 1. E, ovviamente, c’è di più, perché con NOW segui in esclusiva streaming tutte le emozioni della F1® e della MotoGP. Puoi trovare anche il grande tennis con Wimbledon, in esclusiva fino al 2030, lo US Open fino al 2027 e i tornei dell’ATP Tour e del WTA, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, fino al 2028. Oltre al grande basket con i Playoff NBA, i Playoff di Eurolega e i Playoff LBA, la pallavolo con gli europei di volley, il rugby, il golf, l’atletica e tanti altri sport. Per seguire tutto questo  occorre attivare il Pass Sport di NOW.

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