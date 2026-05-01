Come vedere il GP di Miami 2026 di F1® in esclusiva streaming su NOW: come abbonarsi e quanto costa

Dopo una lunga pausa riparte la Formula 1® e lo fa con uno degli appuntamenti più attesi di tutta la stagione: il GP di Miami.
Da quando è stato istituito e inserito in calendario, ovvero nel 2022, la gara del Miami International Autodrome ha appassionato i tifosi di tutto il mondo, sia per il fattore “glamour” che per l’importanza nell’ottica campionato, considerando il weekend “pieno”.
Ma al rientro dalla pausa l’attenzione è focalizzata sulla lotta al vertice: Andrea Kimi Antonelli arriva a Miami da primo in classifica e rinnova la sfida in casa Mercedes con George Russell. Attenzione, però, alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che negli USA portano diversi aggiornamenti che potrebbero avvicinare le Rosse alle Frecce d’Argento.
Ricordando, sempre, che si tratta di uno dei weekend che comprendono non solo la gara di domenica, ma anche la Sprint del sabato. Insomma: imprevedibilità in purezza.
Il Gran Premio Crypto.com di Miami di F1® è visibile su NOW: ma come sarà possibile guardarlo? In questa pagina tutte le informazioni utili.