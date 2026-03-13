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Leclerc GP Cina 2026Getty
Antonio Torrisi

Come vedere il GP di Cina 2026 di F1 in esclusiva streaming su NOW: come abbonarsi e quanto costa

Secondo appuntamento della stagione di Formula 1 nel 2026: il Gran Premio di Cina è visibile su NOW. Tutte le informazioni, data e orario compresi, per seguire la gara.

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La nuova stagione di Formula 1 continua con il secondo Gran Premio del 2026: il GP di Cina. Un appuntamento che, “in scia” con quanto visto a Melbourne, è destinato a offrire la solita grande dose di spettacolo.

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Sì, perché nella prima gara del campionato un dato spicca su tutti: i 120 sorpassi effettuati rispetto ai 45 del GP d’Australia del 2025. Un numero che conferma la tendenza della F1 verso un tipo di weekend improntati sull’imprevedibilità e sulle continue sfide in pista.

Come quella tra Mercedes e Ferrari, riaccesa proprio in Australia, con le Frecce d’Argento che hanno messo a segno una doppietta con George Russell e Kimi Antonelli, che può sognare in grande. Le potenzialità del team di Brackley, ovvero una vettura che sa sfruttare al meglio la gestione dell’energia, consentono al pilota italiano di sognare il titolo mondiale, ma attenzione alle Ferrari.

Nella prima parte del GP d’Australia le Rosse hanno fatto emozionare i tifosi, grazie anche alla super partenza di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, e ai diversi sorpassi del monegasco su Russell. Segno di un netto miglioramento rispetto alla monoposto del 2025 e che, in vista del 2026, può accendere il cuore dei sostenitori del Cavallino, considerando anche il fatto che in Cina si correrà la prima Sprint Race della stagione, con meno giri a disposizione. E se a Melbourne, nella prima parte di gara, la Ferrari ha lottato testa a testa con Mercedes, a Shanghai può ripetersi, con un esito differente.

Ricordando anche la vittoria dello scorso anno di Lewis Hamilton proprio nella Sprint: l’inglese in Australia ha dimostrato di aver trovato sin da subito il feeling giusto con la sua Ferrari e in Cina vorrà ribadirlo.

Il secondo GP di F1 del 2026 è in esclusiva streaming su NOW: ma come guardarlo? In questa pagina tutte le informazioni utili.

  • F1, GP DI CINA 2026: QUANDO SI CORRE? DATE E ORARI

    Il GP di Cina 2026, nel circuito di Shanghai, si corre nel weekend del 15 marzo 2026.

    Tutto parte venerdì 13 marzo con la sessione di prove libere e la qualifica Sprint. Sabato 14 marzo, invece, Sprint Race e Qualifiche per il GP che si terrà domenica 15 marzo.

    SABATO 14 MARZO:

    • Ore 04:00 italiane: Sprint Race
    • Ore 08:00 italiane: Qualifiche Gara

    DOMENICA 15 MARZO:

    • Ore 08:00 italiane: Gara
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  • COME VEDERE LA F1 2026 IN ESCLUSIVA STREAMING SU NOW

    Il GP di Cina del 2026 è visibile in esclusiva streaming su NOW, così come tutto il Mondiale di F1: tutti i 30 appuntamenti, ovvero i 24 GP e le 6 Sprint, con tutti i relativi eventi, ovvero le prove libere e le qualifiche.

    Per seguire la F1 in esclusiva streaming bisognerà acquistare il PASS SPORT, che permette di guardare tutti i contenuti on demand di Sky Sport, compresi analisi e approfondimenti della squadra di Sky Sport F1.

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  • DOVE VEDERE NOW E QUANTO COSTA

    NOW è disponibile in streaming: è possibile guardare gli eventi su NOW scaricando l’app su una moderna TV o sui dispositivi mobili come tablet o smartphone. Ci si può abbonare al Pass Sport di NOW al costo di 19,99 euro al mese valido per i primi 12 mesi, con vincolo di permanenza per tale periodo, poi dal 13° mese il Pass si rinnova automaticamente di mese in mese, secondo le condizioni e al prezzo in vigore a tale data, attualmente pari a 29,99 euro al mese, salvo disattivazione del Pass almeno 24 ore prima della fine del periodo di visione. In alternativa è possibile perfezionare un abbonamento da 29,99 euro al mese con rinnovo automatico di mese in mese, ma con possibilità di disattivazione in qualsiasi momento. Con il Pass Sport di NOW, poi, potrai anche seguire la UEFA Champions League con 185 partite su 203 in esclusiva streaming per il triennio 2024-2027, tutta la UEFA Europa League e la UEFA Conference League in esclusiva streaming anche grazie a Diretta Gol, tutta la Premier League e il meglio della Bundesliga in esclusiva streaming e il meglio della Ligue 1. E, ovviamente, c’è di più, perché con NOW segui in esclusiva streaming tutte le emozioni della F1 e della MotoGP. Puoi trovare anche il grande tennis con Wimbledon, in esclusiva fino al 2030, lo US Open fino al 2027 e i tornei dell’ATP Tour e del WTA, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, fino al 2028. Oltre al grande basket con NBA, EuroLeague e BKT EuroCup in esclusiva streaming, la Serie A - LBA, la pallavolo, il rugby, il golf, l’atletica e tanti altri sport. Per seguire tutto questo  occorre attivare il Pass Sport di NOW.

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