Come vedere il GP di Cina 2026 di F1 in esclusiva streaming su NOW: come abbonarsi e quanto costa

La nuova stagione di Formula 1 continua con il secondo Gran Premio del 2026: il GP di Cina. Un appuntamento che, “in scia” con quanto visto a Melbourne, è destinato a offrire la solita grande dose di spettacolo.
Sì, perché nella prima gara del campionato un dato spicca su tutti: i 120 sorpassi effettuati rispetto ai 45 del GP d’Australia del 2025. Un numero che conferma la tendenza della F1 verso un tipo di weekend improntati sull’imprevedibilità e sulle continue sfide in pista.
Come quella tra Mercedes e Ferrari, riaccesa proprio in Australia, con le Frecce d’Argento che hanno messo a segno una doppietta con George Russell e Kimi Antonelli, che può sognare in grande. Le potenzialità del team di Brackley, ovvero una vettura che sa sfruttare al meglio la gestione dell’energia, consentono al pilota italiano di sognare il titolo mondiale, ma attenzione alle Ferrari.
Nella prima parte del GP d’Australia le Rosse hanno fatto emozionare i tifosi, grazie anche alla super partenza di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, e ai diversi sorpassi del monegasco su Russell. Segno di un netto miglioramento rispetto alla monoposto del 2025 e che, in vista del 2026, può accendere il cuore dei sostenitori del Cavallino, considerando anche il fatto che in Cina si correrà la prima Sprint Race della stagione, con meno giri a disposizione. E se a Melbourne, nella prima parte di gara, la Ferrari ha lottato testa a testa con Mercedes, a Shanghai può ripetersi, con un esito differente.
Ricordando anche la vittoria dello scorso anno di Lewis Hamilton proprio nella Sprint: l’inglese in Australia ha dimostrato di aver trovato sin da subito il feeling giusto con la sua Ferrari e in Cina vorrà ribadirlo.
Il secondo GP di F1 del 2026 è in esclusiva streaming su NOW: ma come guardarlo? In questa pagina tutte le informazioni utili.