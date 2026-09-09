Come stanno andando Greenwood e Lukaku in Turchia: Fenerbahçe-Roma è anche la loro partita

Sette anni d'attesa racchiusi in una notte: quella del sospirato ritorno in Champions League. Anche se l'avversario della Roma non sarà per nulla morbido: il Fenerbahçe di Mason Greenwood e Romelu Lukaku.

Eccoli qui, l'ex e il... quasi ex. Nel senso che Lukaku a Roma ci ha giocato, anche se soltanto per una stagione, il 2023/2024. Mentre Greenwood avrebbe potuto giocarci, ma non l'ha fatto: in estate i giallorossi ci hanno provato con forza e convinzione, ma alla fine l'inglese ha preso la via della Turchia.

Occhio dunque a loro due, a Greenwood e a Lukaku. Entrambi sono arrivati a Istanbul proprio durante l'estate, a rafforzare una rosa già interessantissima e piena di vecchie conoscenze del grande calcio europeo.

Come stanno andando i due mancini in Turchia? In maniera molto diversa l'uno dall'altro. Per una serie di ragioni.







